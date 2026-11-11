Rút kinh nghiệm lũ lịch sử 2025, người Khánh Hòa làm gác, tích trữ lương thực tránh lũ

Tranh thủ thời tiết, ông Truyền đưa nhu yếu phẩm, lương thực lên gác tránh lũ - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Ngày 11-11, ghi nhận của Tuổi Trẻ tại thôn Phú Khánh Thượng, xã Diên Lạc (tỉnh Khánh Hòa), tranh thủ trời vừa ngớt mưa, nhiều hộ dân khẩn trương đưa lương thực, nhu yếu phẩm lên gác tránh lũ vừa dựng xong.

Diên Lạc là xã bị ngập lụt nặng nề trong đợt mưa lũ lịch sử cuối năm 2025.

Ông Nguyễn Văn Truyền (72 tuổi, trú xã Diên Lạc) cho biết gia đình ông đã đưa mì gói, chăn gối, nước uống lên căn gác tránh lũ, chuẩn bị sẵn sàng nếu lũ dâng cao gây cô lập.

Năm ngoái, nhà ông Truyền ngập đến 2m, cả gia đình bị cô lập trong nước lũ. Vì vậy năm nay, ông làm gác tránh lũ trên mái nhà, tích trữ đầy đủ lương thực, nước uống.

"Bữa nay nghe thông tin các hồ xả lũ điều tiết, trong lòng tôi hồi hộp, không biết có ngập như năm ngoái không. Dù vậy, phần nào cũng yên tâm vì ở nhà cũng chuẩn bị sẵn lương thực, có gác tránh lũ" - ông Truyền nói.

Cách đó không xa, bà Trần Thị Tiến (58 tuổi, trú xã Diên Lạc) cho biết những ngày qua đã chuẩn bị đầy đủ nước uống, mì gói, lương khô nếu nước lũ dâng cao.

Nhu yếu phẩm, nước uống được người dân đưa lên gác tránh lũ - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Theo quan sát, căn gác chống lũ của nhà bà Tiến đã chuẩn bị đầy đủ mền, chiếu, nước uống, nhiều túi ni lông loại lớn cũng được chuẩn bị sẵn để đựng quần áo, chăn màn và các vật dụng thiết yếu khi có mưa lũ.

Còn tại phường Tây Nha Trang, người việc chuẩn bị lương thực, nhiều người dân cũng cũng đưa xe hơi lên khu vực cầu Vĩnh Phương để tránh lũ.

"Không dám chủ quan nữa, sáng nay tôi đã mua gạo, mắm, nước uống đầy đủ nếu tối nay nước lên cao thì cả nhà sẽ lên tầng 2 tránh trú" - chị Nguyễn Thị Tuyết (42 tuổi, trú phường Tây Nha Trang) nói.

Đài Khí tượng thủy văn Khánh Hòa cho biết hiện lũ trên các sông tại Khánh Hòa bắt đầu giảm. Tuy nhiên từ chiều 11 đến 12-11, lũ trên các sông phía bắc tỉnh này có khả năng lên lại và dao động ở mức trên dưới báo động 1. Các sông phía nam tỉnh có khả năng xuất hiện lũ nhỏ dưới mức báo động 1. Trưa cùng ngày, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai trong những ngày tới. UBND tỉnh yêu cầu các địa phương kích hoạt phương án ứng phó thiên tai cấp xã, phân công rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền và thời gian hoàn thành. Các xã, phường, đặc khu phải rà soát khu dân cư ven sông, suối, vùng trũng thấp, sườn dốc, taluy đường có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở. Đối với khu vực có khả năng bị cô lập, địa phương phải dự trữ lương thực, nước sạch, thuốc men và nhu yếu phẩm đủ dùng tối thiểu 7 - 10 ngày; chuẩn bị phương tiện thông tin dự phòng.

Gối, mền được người dân chuẩn bị đầy đủ trên gác tránh lũ - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Nước lũ trên sông Cái đoạn qua cầu Vĩnh Phương (phường Tây Nha Trang) vào sáng 11-11 - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Người dân phường Tây Nha Trang đưa xe hơi lên khu vực cầu Vĩnh Phương tránh lũ - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG