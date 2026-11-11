Miền Trung mưa lớn đến khi nào?

Cập nhật diễn biến mưa lớn ở Trung Bộ và mưa dông tại Bắc Bộ - Video: Q. HƯƠNG

Ngày 11-11, dự báo viên Trần Như Quỳnh, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày hôm nay, mưa lớn do không khí lạnh mạnh tiếp tục xảy ra ở Huế, Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi đến Khánh Hòa.

Dự báo từ tối nay đến sáng 12-11, do tác động của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên mưa lớn còn xảy ra ở Trung Bộ.

Dự báo ở Huế, Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi có mưa phổ biến từ 50 đến 120mm, cục bộ có nơi 200mm. Phía đông Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa từ 30-70mm, có nơi trên 120mm.

Từ chiều 12-11, mưa lớn ở Trung Bộ có xu hướng giảm dần. Từ 13-11, mưa lớn giảm hẳn về diện và lượng, chỉ còn mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Ngoài ra, từ đêm nay, do chịu ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên cao, ở Bắc Bộ bắt đầu xuất hiện mưa rào và dông rải rác ở Tây Bắc Bộ. Từ ngày 12-11, mưa dông có xu hướng mở rộng ra cả khu vực Bắc Bộ. Từ ngày 13-11, mưa dông tập trung ở phía Đông Bắc Bộ.

Tại khu vực Bắc Bộ tiếp tục duy trì trạng thái trời rét tới khoảng sáng 13-11. Từ ngày 13-11, mưa giảm, nắng tăng nhiệt độ có xu hướng tăng dần lên.

Tại Hà Nội, dự báo từ khoảng ngày 14-11 trở đi, ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ, về đêm nhiệt độ dao động từ 20-23 độ C.

Đến khoảng 18 hoặc 19-11, miền Bắc khả năng đón thêm một đợt không khí lạnh. Dự báo hiện tại cho thấy đợt không khí lạnh sắp tới sẽ không rét bằng đợt rét đang diễn ra.

Mưa lớn do không khí lạnh gây ngập ở xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa - Ảnh: THÀNH NAM

Trước đó, từ đêm 8-11, miền Bắc và miền Trung chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mạnh hiếm gặp trong 10 năm gần đây, gây ra đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa đông năm nay ở Bắc Bộ, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại (dưới 13 độ C).

Không khí lạnh mạnh kết hợp với đới gió đông và điều kiện chắn gió của địa hình khiến cho miền Trung đã xuất hiện mưa lớn trên diện rộng và có những điểm đặc biệt lớn lượng mưa trên 800mm như ở khu vực Bạch Mã (Huế).

Mưa lớn cũng gây ra lũ trên báo động 3 trên sông Yên (Thanh Hóa) và sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) gây ngập lụt ở khu vực trũng, thấp ven hai sông này.

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai đến chiều tối 11-11, còn ngập một số nhà tại khu vực thấp trũng thuộc xã Phước Giang (tỉnh Quảng Ngãi) ngập khoảng 0,5m.



Mưa lớn ở miền Trung cũng làm 2 người bị thương, 38 nhà hư hỏng tốc mái, 126ha rau màu bị ngập và gần 10.000 con gia cầm bị chết, cuốn trôi. Nhiều tuyến đường giao thông tại Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk bị sạt lở, ngập gây ách, tắc giao thông. Không khí lạnh với cường độ mạnh, di chuyển nhanh và không khí lạnh lại liên tục được bổ sung cũng đã gây ra gió mạnh trên biển và ven biển dọc từ Thanh Hóa trở vào đến khu vực biển phía đông của Khánh Hòa đều xuất hiện gió lớn cấp 5-6, giật cấp 7-8. Gió mạnh như gió bão khiến cây xanh, chậu hoa, bảng quảng cáo, phông rạp đám cưới... đổ ngã tại Đà Nẵng, Huế, Phú Yên và một số địa phương khác. Thống kê riêng của Đà Nẵng có 421 cây xanh và 1 cột điện bị gãy đổ. Ngoài ra, gió mạnh trên biển khiến hai tàu hàng lớn đang hoạt động ngoài khơi bị đánh dạt vào bờ, mắc cạn ở bờ biển Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) và gần khu vực Lăng Cô (Huế).