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Hàng ngàn học sinh một xã Thanh Hóa chưa tới trường do ngập lụt

tác giả
THÀNH NAM
THÀNH NAM
THÀNH NAM

Sau trận mưa lớn nước sông Yên dâng cao đã hiến hơn 1.500 hộ dân ở xã Nông Cống (Thanh Hóa) bị ngập sâu trong nước, gần 12.000 học sinh không thể tới trường.

Hàng ngàn học sinh một xã Thanh Hóa chưa tới trường do ngập lụt - Ảnh 1.

Hình ảnh ngập lụt tại xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa do mưa lớn và nước sông Yên dâng cao gây ra - Ảnh: THÀNH NAM

Trưa 10-11, ông Hà Vĩnh Thanh, Phó chủ tịch UBND xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, cho biết đến thời điểm này mực nước sông Yên qua địa bàn đã rút, tuy nhiên tình hình ngập lụt trong dân vẫn đang còn.

Theo báo cáo của UBND xã Nông Cống, mưa lũ khiến 1.577 hộ dân của 12/19 thôn của xã bị ngập, địa phương đã di dời 52 hộ với 142 nhân khẩu đến vị trí an toàn.

Cũng theo báo cáo, do nước ngập sâu sáng 10-11, gần 12.000 học sinh trên địa bàn phải nghỉ học. 

Trong đó có 11.762 học sinh gồm các khối mầm non có 1.755 trẻ; tiểu học 3.899 học sinh, trung học cơ sở 3.285 học sinh; 1.703 học sinh Trường THPT Nông Cống 1 và 830 học viên Trung tâm Giáo dục thường xuyên và dạy nghề.

Hàng ngàn học sinh một xã Thanh Hóa chưa tới trường do ngập lụt - Ảnh 3.

Trường THCS Trần Phú (xã Nông Cống) dọn rửa trường sau khi nước rút - Ảnh: THÀNH NAM

Đợt mưa lớn kéo dài kết hợp với lũ trên sông Yên dâng cao đã gây ngập úng tại nhiều khu dân cư và diện tích sản xuất nông nghiệp.

Theo ông Hà Vĩnh Thanh, Phó chủ tịch UBND xã Nông Cống, sau khi nước rút địa phương sẽ phối hợp với nhà trường tổ chức dọn vệ sinh trường lớp để học sinh sớm trở lại trường học.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, địa phương đã huy động hơn 58 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tại chỗ thường trực ứng phó; tổ chức tuần tra các điểm xung yếu, chuẩn bị phương tiện cứu hộ, cứu nạn và sẵn sàng sơ tán người dân khi có tình huống nguy hiểm.

Hàng ngàn học sinh một xã Thanh Hóa chưa tới trường do ngập lụt - Ảnh 3.Gần 900 hộ dân 1 xã Thanh Hóa ngập sâu trong nước

Chỉ một trận mưa lớn trong đêm, gần 900 hộ dân 1 xã ở Thanh Hóa lại ngập sâu trong nước, hàng chục người phải di dời đến nơi an toàn, nước sông Yên vượt báo động III.

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THÀNH NAM
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    Chủ đề: ngập lụt mưa lớn học sinh xã Nông Cống

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