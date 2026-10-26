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Hàng trăm người dân kéo đến xem cảnh sát vây bắt 2 người cầm kiếm cố thủ ở Thanh Hóa

tác giả
THÀNH NAM
THÀNH NAM
THÀNH NAM

Đến 17h30 ngày 26-10, hai người nghi ngáo đá vẫn cầm kiếm cố thủ trên tầng 2 ngôi nhà ở Thanh Hóa, cảnh sát đang tìm cách tiếp cận. Hàng trăm người dân kéo tới xem.

Hình ảnh cả trăm người dân tới xem cảnh sát vây bắt hai người nghi ngáo đá cầm kiếm cố thủ - Ảnh 1.

Hình ảnh hàng trăm người dân kéo đến xem lực lượng cảnh sát vây bắt hai người nghi liên quan đến ma túy cầm kiếm cố thủ trên tầng hai ngôi nhà ở Thanh Hóa - Ảnh: THÀNH NAM

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, tại hiện trường, đến 17h30, hai người nghi liên quan tới ma túy vẫn cố thủ trên sân thượng tầng hai của ngôi nhà ở thôn Gia Miêu, xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa.

Lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát ma túy, cảnh sát cơ động - Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn đang bao vây ngôi nhà. Phía trên, hai đối tượng vẫn ngồi cố thủ ngay cạnh két nước phía sau ngôi nhà.

Theo quan sát, ngôi nhà hai tầng được xây dựng trên một khu đất ngay sát quốc lộ 217B, hai bên không có nhà dân ở cạnh, mà cách xa khoảng 30-50m.

Hình ảnh cả trăm người dân tới xem cảnh sát vây bắt hai người nghi ngáo đá cầm kiếm cố thủ - Ảnh 2.

Hai thanh niên liên quan đến ma túy, có biểu hiện ngáo đá cố thủ trên tầng hai ngôi nhà - Ảnh: THÀNH NAM

Hàng trăm người dân từ khắp nơi đã kéo về xem lực lượng cảnh sát vây bắt hai thanh niên. Hai bên quốc lộ 217, thậm chí cả dưới cánh đồng, người dân cũng kéo đến xem rất đông. Lực lượng công an phải nhiều lần nhắc nhở người dân đi xa khu vực làm nhiệm vụ để đảm bảo an toàn.

Nhiều cảnh sát vây bắt 2 người cầm kiếm cố thủ trên mái nhà - Video: THÀNH NAM

Trước đó trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Hà Long, cho biết đầu giờ chiều 26-10, địa phương nhận được thông tin phối hợp từ Công an TP Hải Phòng về việc truy bắt đối tượng trốn từ Hải Phòng đến xã Hà Long.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hà Long và Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp lực lượng Công an Hải Phòng tổ chức vây bắt.

Theo thông tin ban đầu, lực lượng công an đã bắt được một phụ nữ, còn hai người đàn ông vẫn đang cố thủ.

Hình ảnh PV báo Tuổi Trẻ ghi nhận tại hiện trường hai người nghi ngáo đá cầm kiếm cố thủ:

Hình ảnh cả trăm người dân tới xem cảnh sát vây bắt hai người nghi ngáo đá cầm kiếm cố thủ - Ảnh 3.

Ngôi nhà hai tầng tại xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa - nơi hai người đang cố thủ phía sau khu vực két nước - Ảnh: THÀNH NAM

Hình ảnh cả trăm người dân tới xem cảnh sát vây bắt hai người nghi ngáo đá cầm kiếm cố thủ - Ảnh 4.

Thanh niên cầm kiếm cố thủ trên tầng hai của ngôi nhà - Ảnh: THÀNH NAM

Hình ảnh cả trăm người dân tới xem cảnh sát vây bắt hai người nghi ngáo đá cầm kiếm cố thủ - Ảnh 5.
Hình ảnh cả trăm người dân tới xem cảnh sát vây bắt hai người nghi ngáo đá cầm kiếm cố thủ - Ảnh 6.
Hình ảnh cả trăm người dân tới xem cảnh sát vây bắt hai người nghi ngáo đá cầm kiếm cố thủ - Ảnh 7.
Hình ảnh cả trăm người dân tới xem cảnh sát vây bắt hai người nghi ngáo đá cầm kiếm cố thủ - Ảnh 8.

Hàng trăm người dân hiếu kỳ kéo tới xem lực lượng cảnh sát vây bắt - Ảnh: THÀNH NAM

Hình ảnh cả trăm người dân tới xem cảnh sát vây bắt hai người nghi ngáo đá cầm kiếm cố thủ - Ảnh 9.

Dưới cánh đồng, rất đông người dân dõi theo lực lượng công an làm nhiệm vụ - Ảnh: THÀNH NAM

Hình ảnh cả trăm người dân tới xem cảnh sát vây bắt hai người nghi ngáo đá cầm kiếm cố thủ - Ảnh 10.
Hình ảnh cả trăm người dân tới xem cảnh sát vây bắt hai người nghi ngáo đá cầm kiếm cố thủ - Ảnh 11.
Hình ảnh cả trăm người dân tới xem cảnh sát vây bắt hai người nghi ngáo đá cầm kiếm cố thủ - Ảnh 12.
Hình ảnh cả trăm người dân tới xem cảnh sát vây bắt hai người nghi ngáo đá cầm kiếm cố thủ - Ảnh 13.

Người hiếu kỳ đứng kín bên đường, bờ ao, cánh đồng ổi để xem công an vây bắt tội phạm - Ảnh: THÀNH NAM

Hình ảnh cả trăm người dân tới xem cảnh sát vây bắt hai người nghi ngáo đá cầm kiếm cố thủ - Ảnh 14.

Nhà dân ở cạnh còn mở cả cửa sổ để theo dõi - Ảnh: THÀNH NAM

Hình ảnh cả trăm người dân tới xem cảnh sát vây bắt hai người nghi ngáo đá cầm kiếm cố thủ - Ảnh 15.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa phải vất vả để phân luồng, điều tiết giao thông tại đoạn đường nơi xảy ra sự việc - Ảnh: THÀNH NAM

Hình ảnh cả trăm người dân tới xem cảnh sát vây bắt hai người nghi ngáo đá cầm kiếm cố thủ - Ảnh 17.Bắt nghi phạm đánh người, dùng rựa chống trả, trốn lên núi cố thủ trong hang đá

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ đã được huy động vây bắt một nghi phạm đánh người gây thương tích, dùng rựa chống trả công an rồi bỏ trốn lên núi, cố thủ trong hang đá tại xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

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    Chủ đề: vây bắt đối tượng ma túy Công an Thanh Hóa nghi ngáo đá ngáo đá

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