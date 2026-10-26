Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Hàng chục cảnh sát bao vây ngôi nhà có 2 người nghi ngáo đá cầm kiếm cố thủ

tác giả
THÀNH NAM
THÀNH NAM
THÀNH NAM

Hàng chục cảnh sát thuộc nhiều lực lượng của Công an Thanh Hóa và Công an Hải Phòng đang bao vây, tiếp cận, bắt giữ 2 người nghi ngáo đá cầm kiếm cố thủ trên tầng hai một ngôi nhà tại xã Hà Long.

- Ảnh 1.

Hai người liên quan đến ma túy nghi ngáo đá đang cố thủ trên tầng 2 của một ngôi nhà tại xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa - Ảnh: THÀNH NAM

Chiều 26-10, hàng chục cảnh sát xuất hiện tại một ngôi nhà hai tầng tại thôn Gia Miêu, xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa, phong tỏa ngôi nhà và một đoạn tuyến đường Quốc lộ 217B để vây bắt hai người nghi liên quan tới ma túy.

Ghi nhận lúc 16h cùng ngày, trên khu sân tầng hai của ngôi nhà nơi đặt két nước, có hai người là nam giới có biểu hiện bất thường.

Hai người này nghi bị ngáo đá. Thi thoảng, một trong hai người cầm kiếm chém loạn xạ trên nóc nhà.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Hoàng Anh Tuấn, chủ tịch UBND xã Hà Long cho biết đầu giờ chiều cùng ngày, địa phương nhận được thông tin phối hợp từ Công an TP Hải Phòng về việc truy bắt một người trốn từ Hải Phòng đến xã Hà Long.

- Ảnh 3.
- Ảnh 4.
- Ảnh 5.

Hai người cố thủ trên tầng hai, trong đó có một người cầm cây kiếm dài - Ảnh: THÀNH NAM

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hà Long và Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với lực lượng Công an Hải Phòng tổ chức vây bắt.

Theo thông tin, những người này đến từ Hải Phòng. Trong đó, lực lượng công an đã bắt được 1 phụ nữ, còn hai người đàn ông vẫn đang cố thủ.

Hiện hàng chục cảnh sát thuộc các lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa và các lực lượng công an khác đang phong tỏa hiện trường, tìm phương án tiếp cận để khống chế những người này.

- Ảnh 6.

Lực lượng cảnh sát bao vây ngôi nhà - Ảnh: THÀNH NAM

Sự việc xảy ra ngay tại Quốc lộ 217B nên đã gây chú ý của dư luận địa phương, hàng trăm người dân đã kéo tới xem lực lượng công an truy bắt hai người cố thủ.

Theo ghi nhận, đến 16h10 cùng ngày, cả hai vẫn cố thủ trên tầng 2 của ngôi nhà.

- Ảnh 7.Vây bắt nam thanh niên cầm dao cố thủ trong nhà dân ở An Giang

Cộng đồng mạng xã hội vừa đăng tải clip ngắn dài hơn 2 phút ghi lại cảnh công an vây bắt một thanh niên cầm dao cố thủ trong nhà dân ở xã Đông Thái (An Giang). Lãnh đạo xã này yêu cầu công an báo cáo cụ thể sự việc.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
THÀNH NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: đối tượng ma túy vây bắt Thanh Hóa vây bắt đối tượng ngáo đá buôn ma túy

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất