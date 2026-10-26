Hàng chục cảnh sát bao vây ngôi nhà có 2 người nghi ngáo đá cầm kiếm cố thủ

Hai người liên quan đến ma túy nghi ngáo đá đang cố thủ trên tầng 2 của một ngôi nhà tại xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa - Ảnh: THÀNH NAM

Chiều 26-10, hàng chục cảnh sát xuất hiện tại một ngôi nhà hai tầng tại thôn Gia Miêu, xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa, phong tỏa ngôi nhà và một đoạn tuyến đường Quốc lộ 217B để vây bắt hai người nghi liên quan tới ma túy.

Ghi nhận lúc 16h cùng ngày, trên khu sân tầng hai của ngôi nhà nơi đặt két nước, có hai người là nam giới có biểu hiện bất thường.

Hai người này nghi bị ngáo đá. Thi thoảng, một trong hai người cầm kiếm chém loạn xạ trên nóc nhà.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Hoàng Anh Tuấn, chủ tịch UBND xã Hà Long cho biết đầu giờ chiều cùng ngày, địa phương nhận được thông tin phối hợp từ Công an TP Hải Phòng về việc truy bắt một người trốn từ Hải Phòng đến xã Hà Long.

Hai người cố thủ trên tầng hai, trong đó có một người cầm cây kiếm dài - Ảnh: THÀNH NAM

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hà Long và Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với lực lượng Công an Hải Phòng tổ chức vây bắt.

Theo thông tin, những người này đến từ Hải Phòng. Trong đó, lực lượng công an đã bắt được 1 phụ nữ, còn hai người đàn ông vẫn đang cố thủ.

Hiện hàng chục cảnh sát thuộc các lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa và các lực lượng công an khác đang phong tỏa hiện trường, tìm phương án tiếp cận để khống chế những người này.

Lực lượng cảnh sát bao vây ngôi nhà - Ảnh: THÀNH NAM

Sự việc xảy ra ngay tại Quốc lộ 217B nên đã gây chú ý của dư luận địa phương, hàng trăm người dân đã kéo tới xem lực lượng công an truy bắt hai người cố thủ.

Theo ghi nhận, đến 16h10 cùng ngày, cả hai vẫn cố thủ trên tầng 2 của ngôi nhà.