Triều cường dâng nước sông Vàm Cỏ, sông Tiền mức báo động III, cảnh báo nguy cơ ngập úng đô thị

Mực nước sông Vàm Cỏ Tây tại Tân An đang ở trên mức báo động III - Ảnh: SƠN LÂM

Trưa 11-11, bản tin dự báo từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tây Ninh cho biết trong 24 giờ qua, mực nước trên các sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây tiếp tục lên theo kỳ triều cường đầu tháng mười âm lịch.

Mực nước đo được tại Bến Lức (sông Vàm Cỏ Đông) ở mức 150cm, tương đương mức báo động III; trạm Tân An (sông Vàm Cỏ Tây) ở mức 164cm, trên mức báo động III.

Trong khi đó mực nước khu vực Đồng Tháp Mười tiếp tục lên do mưa tại chỗ và nước đổ về. Đồng thời mực nước chân triều thấp nhất trên các sông và kênh rạch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh cũng có xu thế lên theo triều.

Theo dự báo, mực nước các khu vực phía Nam và khu vực Đồng Tháp Mười trong thời gian tới sẽ xuống theo triều. Tuy nhiên vẫn có khả năng xuất hiện tình trạng ngập, úng trong các đô thị khi mưa lớn.

Bên cạnh đó, biên độ mực nước dao động lớn cũng dẫn đến khả năng xảy ra hiện tượng sạt lở bờ sông, kênh, rạch, ảnh hưởng đến các hoạt động dân sinh, kinh tế - xã hội tại địa phương.

Cũng trong ngày 11-11, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết trong 24h qua, mực nước tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu sông, kênh và rạch khu vực Tây Nam Bộ lên nhanh theo triều.

Sáng cùng ngày, mực nước trên sông Tiền đo được tại Mỹ Thuận là 1,9m, trên mức báo động III 0,1m. Mực nước sông Hậu đo tại trạm Cần Thơ là 1,89m, xấp xỉ mức báo động II.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng dự báo trong những ngày tới triều cường đạt ở mức cao, cần đề phòng nguy cơ ngập úng ở những vùng trũng thấp, ven sông. Mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Tiền và sông Hậu được đánh giá ở cấp 2.