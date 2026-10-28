Người dân TP.HCM ứng phó triều cường, không để bị động hư đồ đạc

Sau đợt triều cường năm 2025, gia đình ông Hổ đã xây vách tường để ngăn nước tràn vào nhà. Năm nay, để chủ động ứng phó khi triều cường dâng cao, ông tiếp tục xây thêm hai hàng gạch trên vách chắn, nâng cao khả năng ngăn nước - Ảnh: ĐẶNG LINH

Ghi nhận của Tuổi Trẻ từ khoảng 16h30, nước bắt đầu dâng lên tại khu vực này. Trong hẻm 85 đường Nguyễn Văn Quỳ (phường Tân Mỹ, TP.HCM), mực nước có nơi ngập gần đầu gối.

Nhiều hộ gia đình cho hay do quen với tình trạng triều cường dâng cao vào khoảng tháng 10 hằng năm nên đã chủ động chuẩn bị các phương án ứng phó từ trước, nhằm bảo vệ nhà cửa và đồ đạc.

Gia đình anh Gia Bảo, sống ở đầu hẻm 85, đã hàn một thanh sắt chắn ngang cửa để hạn chế nước tràn vào nhà mỗi khi triều cường lên. “Mọi năm nước dâng cao nhất vào khoảng tháng 10, có khi tràn vào nhà ướt cả tủ lạnh, bàn ghế nên tôi phải kê đồ đạc lên cao.

Tôi làm thanh sắt này chắn trước cửa để hạn chế nước tràn vào. Năm nào nước cũng lên nên mình phải chủ động ứng phó như vậy thôi”, anh Bảo nói.

Không chỉ gia đình anh Bảo, nhiều hộ dân trong hẻm cũng chủ động nâng nền nhà cao hơn mặt đường, xây vách ngăn hoặc chuẩn bị dụng cụ để đối phó với nước dâng. Những cách làm này giúp người dân hạn chế ảnh hưởng của triều cường đến sinh hoạt hằng ngày.

Còn tại giao lộ Phạm Hữu Lầu - 15B, triều cường đạt đỉnh lúc 18h. Nước ngập hơn nửa bánh xe. Nhiều xe chết máy liên tục. Từ 17h, đội hỗ trợ giao thông SPD đã có mặt để hỗ trợ người dân.

Anh Gia Bảo (hẻm 85, đường Nguyễn Văn Quỳ) lắp ráp thanh sắt chắn trước cửa, ngăn nước tràn vào nhà - Ảnh: ĐẶNG LINH

Người dân bố trí tấm thép ở đầu hẻm 85/13/8 nên hạn chế được ảnh hưởng khi có thủy triều dâng - Ảnh: ĐẶNG LINH



Bạn Duy (áo hồng), sinh viên Trường đại học Tài chính - Marketing TP.HCM, tình nguyện đăng ký tham gia hỗ trợ người dân - Ảnh: ĐẶNG LINH

Chị Nguyễn Đinh Thanh Vân (ngụ phường Tân Mỹ) trên đường đi làm về xe bị chết máy, được anh Quốc Thái, đội trưởng đội cứu trợ, hỗ trợ dắt xe lên lề và sửa chữa - Ảnh: ĐẶNG LINH

Dự án ngăn triều 10.000 tỉ giúp 20 phường, xã tại TP.HCM giảm ngập khi vận hành Dự kiến tháng 11 này, dự án ngăn triều 10.000 tỉ tại TP.HCM sẽ đưa vào vận hành, đây cũng là thời điểm triều cường cao nhất tại thành phố mỗi năm. Dự án giúp giảm ngập tại 20 phường, xã với diện tích rộng 570km².



