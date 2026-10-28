Người dân TP.HCM ứng phó triều cường, không để bị động hư đồ đạc

Ghi nhận của Tuổi Trẻ từ khoảng 16h30, nước bắt đầu dâng lên tại khu vực này. Trong hẻm 85 đường Nguyễn Văn Quỳ (phường Tân Mỹ, TP.HCM), mực nước có nơi ngập gần đầu gối.
Nhiều hộ gia đình cho hay do quen với tình trạng triều cường dâng cao vào khoảng tháng 10 hằng năm nên đã chủ động chuẩn bị các phương án ứng phó từ trước, nhằm bảo vệ nhà cửa và đồ đạc.
Gia đình anh Gia Bảo, sống ở đầu hẻm 85, đã hàn một thanh sắt chắn ngang cửa để hạn chế nước tràn vào nhà mỗi khi triều cường lên. “Mọi năm nước dâng cao nhất vào khoảng tháng 10, có khi tràn vào nhà ướt cả tủ lạnh, bàn ghế nên tôi phải kê đồ đạc lên cao.
Tôi làm thanh sắt này chắn trước cửa để hạn chế nước tràn vào. Năm nào nước cũng lên nên mình phải chủ động ứng phó như vậy thôi”, anh Bảo nói.
Không chỉ gia đình anh Bảo, nhiều hộ dân trong hẻm cũng chủ động nâng nền nhà cao hơn mặt đường, xây vách ngăn hoặc chuẩn bị dụng cụ để đối phó với nước dâng. Những cách làm này giúp người dân hạn chế ảnh hưởng của triều cường đến sinh hoạt hằng ngày.
Còn tại giao lộ Phạm Hữu Lầu - 15B, triều cường đạt đỉnh lúc 18h. Nước ngập hơn nửa bánh xe. Nhiều xe chết máy liên tục. Từ 17h, đội hỗ trợ giao thông SPD đã có mặt để hỗ trợ người dân.
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