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Lý do Trường tiểu học Bình Triệu ở TP.HCM hay ngập

tác giả
CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN

Cốt nền sân trường thấp, đã xây khoảng 22 năm và chưa được nâng cấp, sửa chữa lớn khiến Trường tiểu học Bình Triệu ở TP.HCM thường ngập khi mưa lớn kéo dài kết hợp triều cường.

Lý do Trường Tiểu học Bình Triệu ở TP.HCM hay ngập - Ảnh 1.

Trường tiểu học Bình Triệu (phường Hiệp Bình, TP.HCM) bị ngập sáng 23-9 - Ảnh: HUẾ XUÂN

UBND phường Hiệp Bình (TP.HCM) vừa thông tin tình hình xử lý, khắc phục tình trạng ngập tại Trường tiểu học Bình Triệu ở khu phố 24.

Theo UBND phường Hiệp Bình, do mưa lớn kéo dài kết hợp triều cường dâng cao, khu vực sân Trường tiểu học Bình Triệu thường xảy ra ngập cục bộ, ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học của nhà trường và sinh hoạt của người dân trong khu vực.

Trường đã được xây dựng khoảng 22 năm, nằm trong khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh. Cốt nền sân trường hiện thấp, chưa được đầu tư nâng cấp, sửa chữa nhiều nên khi gặp mưa lớn kéo dài và triều cường dâng cao thường xảy ra ngập.

Khi nhận thông tin về tình trạng của nhà trường, UBND phường Hiệp Bình đã chỉ đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Cát Lái, chủ đầu tư dự án xây dựng, mở rộng Trường tiểu học Bình Triệu, cùng đơn vị thi công triển khai nhiều cách khắc phục.

Dự án xây dựng, mở rộng Trường tiểu học Bình Triệu trước đây do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP Thủ Đức làm chủ đầu tư, nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Cát Lái. Dự án được phê duyệt, lựa chọn nhà thầu và khởi công từ tháng 2-2026.

Hiện công trình đang phá dỡ khối lớp học cũ và khối hành chính theo hình thức cuốn chiếu để bảo đảm duy trì hoạt động dạy và học.

Để chống ngập, đơn vị thi công bố trí một máy bơm công suất lớn tại công trường, đồng thời hỗ trợ nhà trường dời máy bơm cũ sang cửa chính để tăng thoát nước (chỉ vận hành khi học sinh đã ra về).

Lý do Trường Tiểu học Bình Triệu ở TP.HCM hay ngập - Ảnh 2.

Trường tiểu học Bình Triệu ở gần ga Bình Triệu (đầu quốc lộ 13 đi vào) - Ảnh: CHÂU TUẤN

Trong thời gian tới, UBND phường Hiệp Bình đề nghị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án. Chủ đầu tư và các đơn vị thi công được đề nghị cử người túc trực, chủ động kiểm tra hệ thống an toàn điện, duy trì bơm hạ mực nước ngay khi mưa lớn hoặc triều cường.

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phối hợp với tổ quản lý đê nhân dân, lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở và dân quân tự vệ phối hợp với nhà trường để hỗ trợ điều tiết giao thông, phân luồng và giúp đỡ học sinh, phụ huynh trong giờ cao điểm.

Trước đó sau những trận mưa lớn, đơn cử như sáng 23-9, sân trường và khu vực trước trường, một số lớp học cũng bị ngập, ảnh hưởng đến việc đi lại và học tập của học sinh.

Lý do Trường tiểu học Bình Triệu ở TP.HCM hay ngập - Ảnh 4.Mưa tại TP.HCM: Nước cuồn cuộn như thác, xô ngã người đi trên đường Lý Tế Xuyên

Đến 20h15 ngày 18-9, mưa vẫn đang diễn ra tại TP.HCM. Nước từ nhiều hướng dồn về đường Lý Tế Xuyên, gần đường Linh Đông, tạo thành dòng chảy xiết khiến nhiều xe cộ bị xô ngã, người dân không dám đi qua.

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    Chủ đề: mưa phường Hiệp Bình đường Lý Tế Xuyên Trường tiểu học Bình Triệu quốc lộ 13

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