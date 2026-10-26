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Người dân Bình Đông, TP.HCM ứng phó trước ngày triều cường đạt đỉnh

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CAM LY
CAM LY
CAM LY

TP.HCM trong những ngày sắp tới sẽ vào kỳ triều cường rằm tháng 9 âm lịch, nhiều người dân đã chủ động để ứng phó tránh cảnh “nước đến chân mới nhảy”.

Người dân Bình Đông, TP.HCM ứng phó trước ngày triều cường đạt đỉnh - Ảnh 2.

Ông Lê Hoàng Sơn (53 tuổi, ngụ đường Rạch Cùng, phường Bình Đông) chỉ vào tấm ván cao trước cửa nơi gia đình đã gia cố để hạn chế nước tràn vào mỗi đợt triều cường - Ảnh: CAM LY

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ tại khu Rạch Cùng, phường Bình Đông, các hộ dân đã chuẩn bị sẵn những bờ bao cát, tấm ván chắn quanh sân nhà. Đồng thời họ cũng xây thêm các bậc thềm xi măng và kê cao vật dụng trong nhà để ứng phó với đợt triều cường sắp tới.

Ông Lê Hoàng Sơn (53 tuổi) cho biết gia đình đã chuẩn bị những bao cát và một tấm ván cao để ngăn nước tràn vào nhà. Dù đã xây bậc thềm cao trước cửa, mỗi khi triều cường dâng mạnh, xe cộ chạy ngang làm nước dồn vào nhà, việc chống ngập cũng rất vất vả.

“Mỗi lúc ngập, đêm ngủ mà nước tràn vào, nhà tôi phải thay phiên nhau dậy để tát nước ra ngoài để tránh hư hại đồ đạc”, ông Sơn chia sẻ.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Lệ (58 tuổi) cho biết gia đình mới đây đã xây thêm một bậc thềm cao để có thể chất đồ đạc lên tránh nước. 

Hầu hết vật dụng trong nhà đều được kê lên cao, phía trước cửa cũng được chặn bằng những bao cát.

“Bậc thềm này nhà tôi mới xây để xếp đồ đạc lên lúc nước dâng. Đồ nhiều quá phải kê lên cao như này mới đỡ lo bị ảnh hưởng”, bà Lệ nói.

Theo bà Lệ, người dân nơi đây đã quen với cảnh ngập hằng năm, nên mỗi mùa ngập người dân đều đã chuẩn bị tinh thần và ứng phó kịp thời. 

Tuy nhiên, khi triều cường kết hợp mưa lớn nước tràn sâu vào nhà, người dân vẫn gặp nhiều khó khăn, cuộc sống sinh hoạt bị đảo lộn.

Không chỉ người lớn, những đứa trẻ nơi đây cũng đã quen với việc chuẩn bị chống ngập. Em Trần Minh Hải (10 tuổi) kể rằng hai ngày trước, ba em vừa đắp thêm một bờ xi măng trước phòng ngủ để ngăn nước.

“Đợt ngập mới đây nước tràn vô tới phòng ngủ của em, cả nhà phải dọn rất cực, ba đã xây thêm bậc thềm này để tránh nước tràn vào phòng”, Hải kể.

Với nhiều hộ dân tại Rạch Cùng, việc đắp bao cát, kê đồ hay xây thêm thềm đã trở thành công việc quen thuộc mỗi mùa triều cường. Thế nhưng, những biện pháp tạm thời ấy vẫn khó giúp người dân tránh khỏi cảnh ngập nước, nhất là khi triều cường dâng cao cùng những trận mưa lớn.

Người dân Bình Đông, TP.HCM ứng phó trước ngày triều cường đạt đỉnh - Ảnh 3.

Những bao cát được gia đình ông Lê Hoàng Sơn chuẩn bị sẵn trước cửa nhà để ngăn nước tràn vào trong đợt triều cường sắp tới - Ảnh: CAM LY

Người dân Bình Đông, TP.HCM ứng phó trước ngày triều cường đạt đỉnh - Ảnh 4.

Bà Nguyễn Thị Lệ (58 tuổi) cho biết gia đình đã chủ động kê cao đồ đạc, chuẩn bị ứng phó với đợt triều cường sắp tới - Ảnh: CAM LY

Người dân Bình Đông, TP.HCM ứng phó trước ngày triều cường đạt đỉnh - Ảnh 5.

Đồ đạc trong nhà bà Nguyễn Thị Lệ được chất lên bậc thềm cao mới xây để hạn chế hư hỏng khi nước triều tràn vào nhà - Ảnh: CAM LY

Người dân Bình Đông, TP.HCM ứng phó trước ngày triều cường đạt đỉnh - Ảnh 6.

Nhà bà Lệ cũng đắp thêm một bờ xi măng cao trước cửa để gia cố thêm, ngăn nước tràn vào trong, nhất là những lúc triều kết hợp với mưa lớn - Ảnh: CAM LY

Người dân Bình Đông, TP.HCM ứng phó trước ngày triều cường đạt đỉnh - Ảnh 7.

Từ tủ lạnh, bàn ghế đến bàn thờ đều được gia đình em Trần Minh Hải kê cao để bảo vệ đồ đạc, sau những lần nước triều cường tràn vào nhà gây ảnh hưởng đến sinh hoạt - Ảnh: CAM LY

Người dân Bình Đông, TP.HCM ứng phó trước ngày triều cường đạt đỉnh - Ảnh 8.

Bờ xi măng được gia đình em Trần Minh Hải xây thêm dọc cửa phòng ngủ để ngăn nước triều - Ảnh: CAM LY

Người dân Bình Đông, TP.HCM ứng phó trước ngày triều cường đạt đỉnh - Ảnh 9.

Bàn ghế, quạt máy cùng nhiều vật dụng trong nhà em Trần Minh Hải đều được kê lên cao, chuẩn bị ứng phó - Ảnh: CAM LY

Người dân Bình Đông, TP.HCM ứng phó trước ngày triều cường đạt đỉnh - Ảnh 10.Triều cường đang lên nhanh, từ ngày 26 đến 28-10 TP.HCM ngập nhiều nơi

Triều cường tại hệ thống sông Sài Gòn đang lên nhanh, đỉnh triều rơi vào 26 đến 28-10, nhiều nơi tại TP.HCM dự báo bị ngập nặng.

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CAM LY
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    Chủ đề: phường Bình Đông đường Rạch Cùng ngập triều cường

    Dòng sự kiện: Triều cường

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