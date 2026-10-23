Triều cường đang lên nhanh, từ ngày 26 đến 28-10 TP.HCM ngập nhiều nơi

Triều cường tại TP.HCM gây ngập tuyến đường Trần Xuân Soạn - Ảnh: CHÂU TUẤN

Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ cho biết trong 24h qua, mực nước đỉnh triều cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn lên nhanh và đạt ở mức cao.

Trong những ngày tới, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên các sông, kênh, rạch khu vực TP.HCM tiếp tục lên theo kỳ triều cường rằm tháng chín (âm lịch). Đỉnh triều cao nhất trong đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 26 đến 28-10 (nhằm ngày 17 đến 19-9 âm lịch) và đạt ở mức như sau:

Tại trạm Phú An và Nhà Bè ở khoảng 1,7 - 1,75m (trên báo động 3 từ 0,1 - 0,15m).

Tại trạm Thủ Dầu Một ở khoảng 1,8 - 1,85m (trên báo động 3 từ 0,2 - 0,25m).

Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ khoảng 5h - 7h và từ 17h - 19h.

Mực nước đỉnh triều cao nhất ngày tại các trạm đạt ở mức cao trong những ngày tới.

Cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cường cao có thể gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội.

Theo ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, mỗi năm giá trị đỉnh triều xảy ra ở những thời điểm khác nhau, ứng với mỗi thời điểm sẽ có các yếu tố khí tượng thủy văn tác động khác nhau.

Cấp báo động lũ trên sông Sài Gòn: Báo động I: 1,4m, Báo động II: 1,5m; Báo động III: 1,6m.

Trong 10 năm qua, mức triều cường tại TP.HCM tăng dần, mốc đỉnh triều cũng lập kỷ lục liên tục khi năm sau vượt năm trước.

Nhà Bè Phú An Thủ Dầu Một Năm 2015 163 161 150 Năm 2016 169 167 159 Năm 2017 172 171 162 Năm 2018 170 171 164 Năm 2019 180 177 167 Năm 2020 171 171 174 Năm 2021 171 170 172 Năm 2022 170 170 176 Năm 2023 178 174 176 Năm 2024 178 171 180 Năm 2025 178 178 188