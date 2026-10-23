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Triều cường đang lên nhanh, từ ngày 26 đến 28-10 TP.HCM ngập nhiều nơi

tác giả
LÊ PHAN
LÊ PHAN
LÊ PHAN

Triều cường tại hệ thống sông Sài Gòn đang lên nhanh, đỉnh triều rơi vào 26 đến 28-10, nhiều nơi tại TP.HCM dự báo bị ngập nặng.

Triều cường đang lên nhanh, từ 26 đến 28-10 TP.HCM ngập nhiều nơi - Ảnh 1.

Triều cường tại TP.HCM gây ngập tuyến đường Trần Xuân Soạn - Ảnh: CHÂU TUẤN

Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ cho biết trong 24h qua, mực nước đỉnh triều cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn lên nhanh và đạt ở mức cao.

Trong những ngày tới, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên các sông, kênh, rạch khu vực TP.HCM tiếp tục lên theo kỳ triều cường rằm tháng chín (âm lịch). Đỉnh triều cao nhất trong đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 26 đến 28-10 (nhằm ngày 17 đến 19-9 âm lịch) và đạt ở mức như sau:

Tại trạm Phú An và Nhà Bè ở khoảng 1,7 - 1,75m (trên báo động 3 từ 0,1 - 0,15m).

Tại trạm Thủ Dầu Một ở khoảng 1,8 - 1,85m (trên báo động 3 từ 0,2 - 0,25m).

Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ khoảng 5h - 7h và từ 17h - 19h.

Mực nước đỉnh triều cao nhất ngày tại các trạm đạt ở mức cao trong những ngày tới. 

Cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cường cao có thể gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội.

Theo ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, mỗi năm giá trị đỉnh triều xảy ra ở những thời điểm khác nhau, ứng với mỗi thời điểm sẽ có các yếu tố khí tượng thủy văn tác động khác nhau.

Cấp báo động lũ trên sông Sài Gòn: Báo động I: 1,4m, Báo động II: 1,5m; Báo động III: 1,6m.

Trong 10 năm qua, mức triều cường tại TP.HCM tăng dần, mốc đỉnh triều cũng lập kỷ lục liên tục khi năm sau vượt năm trước.

Triều cường đang lên nhanh, từ 26 đến 28-10 TP.HCM ngập nhiều nơi - Ảnh 2.Ra mắt bản đồ số ứng phó triều cường, điểm ngập tại TP.HCM

Bản đồ số ứng phó triều cường TP.HCM là công trình được Thành Đoàn cùng Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM ra mắt hôm nay 18-10.

LÊ PHAN
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    Chủ đề: ngập nước Triều cường Trạm Thủ Dầu Một Nhà Bè Sông Sài Gòn

    Dòng sự kiện: Triều cường

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