Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Bạn trẻ TP.HCM giúp dân vượt triều cường

tác giả
KIM ANH
KIM ANH
KIM ANH

Ngay khi triều cường gây ngập một số tuyến đường khiến người dân đi lại gặp khó khăn, xe chết máy giữa nước, hàng chục bạn trẻ phường Tân Mỹ (TP.HCM) đã có mặt tại các điểm ngập hỗ trợ người dân trong giờ cao điểm chiều tối 26-10.

Thanh niên TP . HCM hỗ trợ người dân vượt triều cường an toàn trong năm 2026 - Ảnh 1.

Thanh niên phường Tân Mỹ (TP.HCM) hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng do triều cường chiều tối 26-10 - Ảnh: Q.D.

Có mặt kịp thời hỗ trợ bà con

Tại các tuyến đường Phạm Hữu Lầu, 15B, Huỳnh Tấn Phát, Phú Thuận và giao lộ Nguyễn Lương Bằng - Hoàng Quốc Việt, các đội hình phản ứng nhanh túc trực hỗ trợ người dân khi triều cường lên.

Khoảng 50 bạn trẻ được bố trí tại ba điểm phối hợp với lực lượng tại chỗ hướng dẫn giao thông, hỗ trợ dắt xe chết máy, giúp người đi đường vượt qua những đoạn ngập sâu. Dòng phương tiện nối dài giờ tan tầm, nhiều người vừa loay hoay tìm đường đi vừa thấp thỏm khi xe có dấu hiệu chết máy giữa dòng nước.

Bạn Nguyễn Quý Thùy Dương, Phó bí thư Đoàn phường Tân Mỹ, cho biết đội phản ứng nhanh của phường tiếp tục túc trực tại các điểm ngập để hỗ trợ bà con. Đặc biệt vào giờ cao điểm chiều tối, nhu cầu đi lại tăng cao và ai cũng mong nhanh chóng thoát ra để về nhà.

Các thành viên đội hỗ trợ giao thông S.P.D. cùng tham gia giúp đỡ người dân tại khu vực đường Phạm Hữu Lầu. Đội trưởng Nguyễn Quốc Thái cho biết đã tham gia hỗ trợ người dân gặp sự cố giao thông từ năm 2019 và bắt đầu hỗ trợ người đi đường khi triều cường, ngập lụt từ năm 2024 đến nay, giúp được thêm người nào hay người nấy.

Thanh niên TP . HCM hỗ trợ người dân vượt triều cường an toàn trong năm 2026 - Ảnh 2.

Đội hỗ trợ giao thông S.P.D. hỗ trợ sửa xe chết máy do triều cường chiều tối 26-10 tại phường Tân Mỹ (TP.HCM) - Ảnh: Q.D.

Giúp mọi người biết bản đồ số chống ngập

Trước đó Thành Đoàn và Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM đã ra mắt Bản đồ số ứng phó triều cường TP.HCM tại địa chỉ https://bandotrieucuong.tuoitrethanhphobac.vn.

Bản đồ cho phép người dân tra cứu tình hình ngập theo tên đường, địa điểm, khu vực và mức độ ngập. Thông tin về vị trí, độ sâu ngập ước tính, thời gian cập nhật giúp người dân có thêm cơ sở tham khảo trước khi lựa chọn lộ trình di chuyển.

Đáng chú ý, người dùng có thể trực tiếp gửi báo cáo điểm ngập kèm vị trí, hình ảnh và tình trạng thực tế mà không cần đăng nhập. Người dân cũng có thể xác nhận điểm ngập vẫn còn hay đã hết ngập, góp phần cập nhật dữ liệu từ thực tiễn.

Anh Bùi Hữu Hồng Hải, Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM, cho biết bản đồ số này là nỗ lực ứng dụng công nghệ vào các vấn đề thiết thực của đời sống đô thị.

Công trình cũng góp phần thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, khuyến khích cộng đồng cùng chia sẻ thông tin để chủ động phòng tránh rủi ro khi xảy ra ngập.

Thành Đoàn và Hội đã lưu ý Hội các phường, xã bị ảnh hưởng bởi triều cường luôn cập nhật tình hình lên bản đồ số nói trên. Đồng thời duy trì đội hình phản ứng nhanh, kịp thời hỗ trợ bà con khi gặp những điểm ngập sâu do triều cường.

Đội hình phản ứng nhanh phường Tân Mỹ (TP.HCM) hỗ trợ bà con gặp triều cường bị chết máy xe chiều 26-10 - Ảnh: Q.D.

Bạn trẻ TP.HCM giúp dân vượt triều cường - Ảnh 8.Vá một ổ gà, góp thêm một phần an toàn cho người dân

Từ những ổ gà, đoạn đường xuống cấp trong các con hẻm, đoàn viên, hội viên, thanh niên phường Bình Thạnh (TP.HCM) cùng nhau góp sức sửa chữa.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
KIM ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: ngập nước chết máy triều cường TP.HCM tình nguyện

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất