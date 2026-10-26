Bạn trẻ TP.HCM giúp dân vượt triều cường

Thanh niên phường Tân Mỹ (TP.HCM) hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng do triều cường chiều tối 26-10 - Ảnh: Q.D.

Có mặt kịp thời hỗ trợ bà con

Tại các tuyến đường Phạm Hữu Lầu, 15B, Huỳnh Tấn Phát, Phú Thuận và giao lộ Nguyễn Lương Bằng - Hoàng Quốc Việt, các đội hình phản ứng nhanh túc trực hỗ trợ người dân khi triều cường lên.

Khoảng 50 bạn trẻ được bố trí tại ba điểm phối hợp với lực lượng tại chỗ hướng dẫn giao thông, hỗ trợ dắt xe chết máy, giúp người đi đường vượt qua những đoạn ngập sâu. Dòng phương tiện nối dài giờ tan tầm, nhiều người vừa loay hoay tìm đường đi vừa thấp thỏm khi xe có dấu hiệu chết máy giữa dòng nước.

Bạn Nguyễn Quý Thùy Dương, Phó bí thư Đoàn phường Tân Mỹ, cho biết đội phản ứng nhanh của phường tiếp tục túc trực tại các điểm ngập để hỗ trợ bà con. Đặc biệt vào giờ cao điểm chiều tối, nhu cầu đi lại tăng cao và ai cũng mong nhanh chóng thoát ra để về nhà.

Các thành viên đội hỗ trợ giao thông S.P.D. cùng tham gia giúp đỡ người dân tại khu vực đường Phạm Hữu Lầu. Đội trưởng Nguyễn Quốc Thái cho biết đã tham gia hỗ trợ người dân gặp sự cố giao thông từ năm 2019 và bắt đầu hỗ trợ người đi đường khi triều cường, ngập lụt từ năm 2024 đến nay, giúp được thêm người nào hay người nấy.

Đội hỗ trợ giao thông S.P.D. hỗ trợ sửa xe chết máy do triều cường chiều tối 26-10 tại phường Tân Mỹ (TP.HCM) - Ảnh: Q.D.

Giúp mọi người biết bản đồ số chống ngập

Trước đó Thành Đoàn và Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM đã ra mắt Bản đồ số ứng phó triều cường TP.HCM tại địa chỉ https://bandotrieucuong.tuoitrethanhphobac.vn.

Bản đồ cho phép người dân tra cứu tình hình ngập theo tên đường, địa điểm, khu vực và mức độ ngập. Thông tin về vị trí, độ sâu ngập ước tính, thời gian cập nhật giúp người dân có thêm cơ sở tham khảo trước khi lựa chọn lộ trình di chuyển.

Đáng chú ý, người dùng có thể trực tiếp gửi báo cáo điểm ngập kèm vị trí, hình ảnh và tình trạng thực tế mà không cần đăng nhập. Người dân cũng có thể xác nhận điểm ngập vẫn còn hay đã hết ngập, góp phần cập nhật dữ liệu từ thực tiễn.

Anh Bùi Hữu Hồng Hải, Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM, cho biết bản đồ số này là nỗ lực ứng dụng công nghệ vào các vấn đề thiết thực của đời sống đô thị.

Công trình cũng góp phần thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, khuyến khích cộng đồng cùng chia sẻ thông tin để chủ động phòng tránh rủi ro khi xảy ra ngập.

Thành Đoàn và Hội đã lưu ý Hội các phường, xã bị ảnh hưởng bởi triều cường luôn cập nhật tình hình lên bản đồ số nói trên. Đồng thời duy trì đội hình phản ứng nhanh, kịp thời hỗ trợ bà con khi gặp những điểm ngập sâu do triều cường.

Đội hình phản ứng nhanh phường Tân Mỹ (TP.HCM) hỗ trợ bà con gặp triều cường bị chết máy xe chiều 26-10 - Ảnh: Q.D.