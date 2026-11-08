ĐBSCL sắp có 2 đợt triều cường, đợt cuối tháng 11 đáng lo nhất

Triều cường gây ngập tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Bình Thủy, TP Cần Thơ vào giữa tháng 9 - Ảnh: CA LINH

Ngày 8-11, thông tin từ Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam, trong tháng 11, Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) xuất hiện 2 đợt triều cường, trong đó đợt cuối tháng được dự báo đạt đỉnh cao nhất, cao hơn nhiều so với đợt giữa tháng.

Cụ thể, đợt triều cường thứ nhất có đỉnh rơi vào các ngày 11 đến 13-11, đợt thứ hai từ ngày 25 đến 27-11. Đỉnh triều đợt hai cao hơn khá nhiều so với đợt một.

Tại các trạm ven biển, đỉnh triều đợt hai dự báo đạt 2,69m tại trạm Gành Hào (ngày 27-11), 2,45m tại trạm Trần Đề (ngày 26-11), 2,03m tại trạm Bến Trại, 1,89m tại trạm An Thuận và 1,87m tại trạm Bình Đại (cùng ngày 27-11).

Đáng chú ý, đỉnh triều dự báo tháng 11 cao hơn trung bình nhiều năm (1996-2025) bình quân khoảng 0,25m; trong đó, khu vực các trạm ven Biển Đông cao hơn 0,24m, ven Biển Tây cao hơn 0,27m. So với cùng kỳ năm 2025, đỉnh triều cao hơn bình quân khoảng 0,02m.

Đặc trưng mực nước triều dự báo tháng 11 - Nguồn: Viện Kỹ thuật Biển

Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam nhận định lũ nội đồng tháng 11 ở vùng thượng ĐBSCL ở mức thấp, dưới báo động 1.

Trong khi đó, vùng giữa và vùng ven biển đạt mức cao trong hai kỳ triều cường giữa và cuối tháng, cao nhất vào kỳ cuối tháng, xấp xỉ và vượt báo động 3 từ 0,03 - 0,20m.

Nguy cơ cao xảy ra ngập úng trong cả hai kỳ triều cường, đặc biệt là đợt cuối tháng 11. Vì vậy, các địa phương vùng giữa và ven biển cần đề phòng, chủ động phương án ứng phó, gia cố hệ thống đê bao, bờ bao xung yếu bảo vệ sản xuất.