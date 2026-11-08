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ĐBSCL sắp có 2 đợt triều cường, đợt cuối tháng 11 đáng lo nhất

tác giả
CA LINH
CA LINH
CA LINH

Trong tháng 11-2026, ĐBSCL sẽ đón hai đợt triều cường, khiến nguy cơ ngập úng tại vùng giữa và ven biển gia tăng.

Triều cường ĐBSCL tháng 11 2026 có nguy cơ ngập úng cao , Cần chuẩn bị ứng phó - Ảnh 1.

Triều cường gây ngập tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Bình Thủy, TP Cần Thơ vào giữa tháng 9 - Ảnh: CA LINH

Ngày 8-11, thông tin từ Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam, trong tháng 11, Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) xuất hiện 2 đợt triều cường, trong đó đợt cuối tháng được dự báo đạt đỉnh cao nhất, cao hơn nhiều so với đợt giữa tháng.

Cụ thể, đợt triều cường thứ nhất có đỉnh rơi vào các ngày 11 đến 13-11, đợt thứ hai từ ngày 25 đến 27-11. Đỉnh triều đợt hai cao hơn khá nhiều so với đợt một.

Tại các trạm ven biển, đỉnh triều đợt hai dự báo đạt 2,69m tại trạm Gành Hào (ngày 27-11), 2,45m tại trạm Trần Đề (ngày 26-11), 2,03m tại trạm Bến Trại, 1,89m tại trạm An Thuận và 1,87m tại trạm Bình Đại (cùng ngày 27-11).

Đáng chú ý, đỉnh triều dự báo tháng 11 cao hơn trung bình nhiều năm (1996-2025) bình quân khoảng 0,25m; trong đó, khu vực các trạm ven Biển Đông cao hơn 0,24m, ven Biển Tây cao hơn 0,27m. So với cùng kỳ năm 2025, đỉnh triều cao hơn bình quân khoảng 0,02m.

Triều cường ĐBSCL tháng 11 2026 có nguy cơ ngập úng cao , Cần chuẩn bị ứng phó - Ảnh 2.

Đặc trưng mực nước triều dự báo tháng 11 - Nguồn: Viện Kỹ thuật Biển

Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam nhận định lũ nội đồng tháng 11 ở vùng thượng ĐBSCL ở mức thấp, dưới báo động 1. 

Trong khi đó, vùng giữa và vùng ven biển đạt mức cao trong hai kỳ triều cường giữa và cuối tháng, cao nhất vào kỳ cuối tháng, xấp xỉ và vượt báo động 3 từ 0,03 - 0,20m.

Nguy cơ cao xảy ra ngập úng trong cả hai kỳ triều cường, đặc biệt là đợt cuối tháng 11. Vì vậy, các địa phương vùng giữa và ven biển cần đề phòng, chủ động phương án ứng phó, gia cố hệ thống đê bao, bờ bao xung yếu bảo vệ sản xuất.

Triều cường ĐBSCL tháng 11 2026 có nguy cơ ngập úng cao , Cần chuẩn bị ứng phó - Ảnh 3.ĐBSCL chuẩn bị đối phó đợt triều cường mới

TTO - Rút kinh nghiệm từ đợt triều cường hơn 10 ngày trước gây ngập nặng và thiệt hại nhiều nơi, chính quyền các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã có những giải pháp để chủ động đối phó đợt triều cường sắp tới.

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CA LINH
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    Chủ đề: triều cường ngập úng ĐBSCL dự báo

    Dòng sự kiện: Triều cường

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