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Triều cường gây ngập sâu, trường học giăng dây cảnh báo, người dân dắt xe lội nước về nhà

tác giả
NGỌC LÂN
và 1 tác giả khác
NGỌC LÂN
NGỌC LÂN
HỮU DUY
HỮU DUY

Chiều 27-10, triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường và khu dân cư tại TP.HCM ngập nước, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

- Ảnh 1.

Từ 16h30 ngày 27-10, nước đã ngập ngang bánh xe trên đường Trần Xuân Soạn - Ảnh: HỮU DUY

Chiều 27-10, triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường tại TP.HCM ngập nước.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, khu vực đường Rạch Cùng, đoạn gần bến phà Phú Định và đường Phạm Thế Hiển - đoạn trước Trường THPT Nguyễn Văn Linh (phường Bình Đông, TP.HCM) ngập nước, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Đáng chú ý, tại đường Phạm Thế Hiển, do nước chảy từ kênh Đôi qua các con hẻm, khiến nhiều đoạn đường ngập nước.

Triều cường ngập sâu, trường học giăng dây cảnh báo, - Ảnh 1.

Nước trên đường Bùi Văn Ba ngập sâu, có nơi ngập quá bánh xe - Ảnh: HỮU DUY

Tình trạng ngập do triều cường cũng được ghi nhận tại đường Bùi Văn Ba (phường Tân Thuận).

Nước dâng tràn lên mặt đường, ảnh hưởng đến hoạt động đi lại, buôn bán và sinh hoạt thường ngày, đặc biệt vào thời điểm tan tầm.

Hình ảnh ghi nhận triều cường chiều 27-10: 

Triều cường ngập sâu, trường học giăng dây cảnh báo, - Ảnh 2.

Nước ngập khiến việc đi lại của người dân trở nên khó khăn - Ảnh: HỮU DUY

- Ảnh 2.

Nước từ kênh Đôi khiến nhiều hẻm trên đường Phạm Thế Hiển (phường Bình Đông) ngập nước - Ảnh: NGỌC LÂN

- Ảnh 3.

Tuyến đường gần khu dân cư Phú Lợi (phường Bình Đông, TP.HCM) ngập nước, việc đi lại của người dân gặp khó khăn - Ảnh: NGỌC LÂN

- Ảnh 4.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Linh lội nước về nhà - Ảnh: NGỌC LÂN

Triều cường ngập sâu, trường học giăng dây cảnh báo, - Ảnh 3.

Xe chết máy la liệt giữa dòng nước lớn tại đường Bùi Văn Ba - Ảnh: HỮU DUY

- Ảnh 5.

Xe máy chết máy giữa dòng nước - Ảnh: NGỌC LÂN

- Ảnh 6.

Trường THPT Nguyễn Văn Linh giăng dây, cảnh báo học sinh điểm giao giữa vỉa hè và lòng đường để học sinh cẩn thận khi đi lại - Ảnh: NGỌC LÂN

- Ảnh 7.

Danh sách 39 điểm ngập do triều cường tại TP.HCM - Thực hiện: NGỌC LÂN

- Ảnh 8.Điều gì xảy ra với triều cường 10 năm qua tại TP.HCM?

10 năm qua, mức triều cường tại TP.HCM tăng dần, mốc đỉnh triều cũng lập kỷ lục liên tục khi năm sau vượt năm trước, điều gì khiến ngập càng lúc càng nặng?

NGỌC LÂN - HỮU DUY
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    Chủ đề: TP.HCM triều cường Người dân

    Dòng sự kiện: Triều cường

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