Triều cường gây ngập sâu, trường học giăng dây cảnh báo, người dân dắt xe lội nước về nhà

Chiều 27-10, triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường tại TP.HCM ngập nước.
Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, khu vực đường Rạch Cùng, đoạn gần bến phà Phú Định và đường Phạm Thế Hiển - đoạn trước Trường THPT Nguyễn Văn Linh (phường Bình Đông, TP.HCM) ngập nước, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.
Đáng chú ý, tại đường Phạm Thế Hiển, do nước chảy từ kênh Đôi qua các con hẻm, khiến nhiều đoạn đường ngập nước.
Tình trạng ngập do triều cường cũng được ghi nhận tại đường Bùi Văn Ba (phường Tân Thuận).
Nước dâng tràn lên mặt đường, ảnh hưởng đến hoạt động đi lại, buôn bán và sinh hoạt thường ngày, đặc biệt vào thời điểm tan tầm.
Hình ảnh ghi nhận triều cường chiều 27-10:
|Trạm Thủ Dầu Một
|Trạm Phú An
|Trạm Nhà Bè
|Năm 2015
|150
|161
|163
|Năm 2016
|159
|167
|169
|Năm 2017
|162
|171
|172
|Năm 2018
|164
|171
|170
|Năm 2019
|167
|177
|180
|Năm 2020
|174
|171
|171
|Năm 2021
|172
|170
|171
|Năm 2022
|176
|170
|170
|Năm 2023
|176
|174
|178
|Năm 2024
|180
|171
|178
|Năm 2025
|188
|178
|178
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