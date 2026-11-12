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Thời tiết hôm nay 12-11: Mưa lớn mở rộng lên Đông Bắc Bộ, từ miền Trung ra miền Bắc rét

tác giả
LÊ PHAN
LÊ PHAN
LÊ PHAN

Hôm nay 12-11, mưa lớn lan rộng từ miền Trung sáng các tỉnh Đông Bắc Bộ, thời tiết mưa kèm rét, sau hôm nay mưa giảm dần.

Thời tiết hôm nay 12-11: Mưa lớn mở rộng lên Đông Bắc Bộ, từ miền Trung ra Bắc rét - Ảnh 1.

Thời tiết Bắc Bộ và Trung Bộ mưa rét - Ảnh: NAM TRẦN

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết chiều tối hôm qua đến sáng nay 12-11, thời tiết khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi mưa to đến rất to và dông với lượng mưa 60-120mm, có nơi trên 200mm.

Phía đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa 30-70mm, có nơi trên 120mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn hơn 100mm/3h.

Từ hôm nay 12-11, vùng mưa mở rộng ra khu vực Đông Bắc Bộ.

Các khu vực này trời lạnh đến rét, nhiệt độ thấp nhất xuống 13 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, nắng gián đoạn, giai đoạn này hệ thống sông vẫn đang chịu ảnh hưởng của triều cường.

Triều cường kết hợp với nước dâng do gió mùa khả năng gây ngập úng ở khu vực trũng, thấp ven biển, ven sông, vùng ngoài đê bao, làm chậm quá trình thoát lũ trên hệ thống sông, ảnh hưởng đến giao thông và hoạt động kinh tế - xã hội trong khoảng thời gian từ sáng sớm và chiều hàng ngày.

Ngoài ra, cần đề phòng dòng chảy mạnh hướng xa bờ khi triều rút, nguy hiểm cho hoạt động hàng hải và du lịch biển, nhất là tại các cảng ra vào, các bãi tắm.

Dự báo thời tiết chi tiết hôm nay 12-11:

TP Hà Nội có mây, mưa rào và dông. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C, cao nhất 20-22 độ C.

Tây Bắc Bộ nhiều mây, mưa dông rải rác. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, cao nhất 19-22 độ C.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-18 độ C, cao nhất 20-23 độ C.

Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, mưa vài nơi, riêng TP Huế đêm và sáng mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Phía Bắc đêm và sáng trời rét, riêng TP Huế trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, cao nhất 21-24 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, sau mưa giảm. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng phía đông Lâm Đồng có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 25-28 độ C.

Nam Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

TP.HCM có mây, mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 31-33 độ C.

Thời tiết hôm nay 12-11: Mưa lớn mở rộng lên Đông Bắc Bộ, từ miền Trung ra Bắc rét - Ảnh 2.

Dự báo thời tiết hôm nay 12-11 - Đồ hoạ: NGỌC THÀNH

Thời tiết hôm nay 12-11: Mưa lớn mở rộng lên Đông Bắc Bộ, từ miền Trung ra Bắc rét - Ảnh 4.Dự báo thời tiết từ 8-11 đến 14-11: Bắc Bộ rét, Trung Bộ mưa, Nam Bộ triều cường

Tuần này, Bắc Bộ đón đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa lạnh năm nay. Trung Bộ mưa, còn Nam Bộ có đợt triều cường.

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LÊ PHAN
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    Chủ đề: không khí lạnh Dự báo thời tiết thời tiết mưa dông mưa gió

    Dòng sự kiện: Thời tiết hôm nay

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