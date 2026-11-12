Mưa lớn gây sạt lở, đất đá tràn xuống cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong, xe 'đứng bánh' nối nhau

Đất đá tràn xuống mặt đường cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong - Ảnh: H.C.

Sáng sớm 12-11, ông Phạm Trường Vũ - Giám đốc điều hành dự án cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong (Ban Quản lý dự án 7) - cho biết mưa lớn từ rạng sáng cùng ngày đã cuốn một lượng lớn đất đá tràn xuống mặt đường từ Km1287, gây ách tắc giao thông khoảng 350m theo hướng Bắc - Nam.

Đất đá tràn mặt đường, đang thu dọn chưa xong

Ngay sau sự cố, đơn vị vận hành đã huy động nhân lực, máy móc thu dọn đất đá, đồng thời điều tiết giao thông.

Đến thời điểm này, xe cộ đã có thể di chuyển chậm qua khu vực sạt lở một chiều, một làn.

Theo ông Vũ, vị trí xảy ra sự cố từng bị sạt lở vào năm ngoái. Hiện nhà thầu vẫn đang thi công khắc phục. Tuy nhiên, khi công trình chưa hoàn thành, mưa lớn đã cuốn trôi phần đất đá, tràn xuống mặt đường.

"Các lực lượng đang tiếp tục hốt dọn đất đá, điều tiết phương tiện để sớm khôi phục tuyến đường bình thường. Dự kiến trong sáng nay sẽ khắc phục xong sự cố", ông Vũ nói.

Ông Nguyễn Văn Hoàng - Chủ tịch UBND xã Tuy An Nam - cho hay khu vực sạt lở đất đá đi qua thôn Hòa Đa, xã Tuy An Nam, khu vực này vẫn đang được thi công mái ta luy.

"Khi xảy ra sự cố thì công nhân, phương tiện máy móc đã túc trực sẵn ở đó tiến hành dọn dẹp ngay. Hiện xe đã đi được trở lại", ông Hoàng nói.

Theo báo cáo nhanh của Khu Quản lý đường bộ III, khoảng 5h13 cùng ngày, trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Chí Thạnh - Vân Phong, xảy ra sạt lở ta luy dương, đất đá tràn xuống mặt đường gây ách tắc giao thông.

Cụ thể, tại Km1287+750 đến Km1287+850, khu vực cầu vượt Suối Đá, xã Ô Loan, đất từ ta luy tràn xuống mặt đường với độ dày khoảng 30cm.

Tại Km1288+170 đến Km1288+240, lượng đất sạt lở tràn xuống mặt đường dày từ 0,3 - 1,3m. Trong đó, làn đường số 1 bị đất phủ dày khoảng 30cm, khiến ô tô, xe tải không thể đi lại.

Đơn vị quản lý, bảo dưỡng đường bộ phối hợp lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, hướng dẫn phương tiện lưu thông theo hướng Bắc - Nam ra quốc lộ 1 tại Km1278+177.

Theo báo cáo của Khu Quản lý đường bộ III, đến thời điểm cập nhật, làn đường số 1 theo hướng Bắc - Nam đã được thông xe.

Lượng đất đá sạt lở lớn gây ách tắc giao thông, làm hàng loạt xe phải đứng bánh - Ảnh: Cắt từ clip

Nhiều tài xế phải xuống xe vì không thể di chuyển - Ảnh: Cắt từ clip

Lực lượng công nhân đang tiến hành dọn dẹp đất đá, xe có thể đi chậm 1 làn - Ảnh: H.V.

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