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Mưa lớn gây sạt lở, đất đá tràn xuống cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong, xe 'đứng bánh' nối nhau

tác giả
MINH CHIẾN
MINH CHIẾN
MINH CHIẾN

Đất đá từ ta luy dương tràn xuống mặt đường cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong đoạn qua địa bàn Đắk Lắk (trước là Phú Yên) khiến hàng loạt xe phải đứng bánh. Hiện các lực lượng đang khẩn trương khắc phục, xe cộ có thể đi chậm một làn.

Mưa lớn gây sạt lở, đất đá tràn xuống cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong - Ảnh 1.

Đất đá tràn xuống mặt đường cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong - Ảnh: H.C.

Sáng sớm 12-11, ông Phạm Trường Vũ - Giám đốc điều hành dự án cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong (Ban Quản lý dự án 7) - cho biết mưa lớn từ rạng sáng cùng ngày đã cuốn một lượng lớn đất đá tràn xuống mặt đường từ Km1287, gây ách tắc giao thông khoảng 350m theo hướng Bắc - Nam.

Đất đá tràn mặt đường, đang thu dọn chưa xong 

Ngay sau sự cố, đơn vị vận hành đã huy động nhân lực, máy móc thu dọn đất đá, đồng thời điều tiết giao thông. 

Đến thời điểm này, xe cộ đã có thể di chuyển chậm qua khu vực sạt lở một chiều, một làn.

Theo ông Vũ, vị trí xảy ra sự cố từng bị sạt lở vào năm ngoái. Hiện nhà thầu vẫn đang thi công khắc phục. Tuy nhiên, khi công trình chưa hoàn thành, mưa lớn đã cuốn trôi phần đất đá, tràn xuống mặt đường.

"Các lực lượng đang tiếp tục hốt dọn đất đá, điều tiết phương tiện để sớm khôi phục tuyến đường bình thường. Dự kiến trong sáng nay sẽ khắc phục xong sự cố", ông Vũ nói.

Ông Nguyễn Văn Hoàng - Chủ tịch UBND xã Tuy An Nam - cho hay khu vực sạt lở đất đá đi qua thôn Hòa Đa, xã Tuy An Nam, khu vực này vẫn đang được thi công mái ta luy.

"Khi xảy ra sự cố thì công nhân, phương tiện máy móc đã túc trực sẵn ở đó tiến hành dọn dẹp ngay. Hiện xe đã đi được trở lại", ông Hoàng nói.

Theo báo cáo nhanh của Khu Quản lý đường bộ III, khoảng 5h13 cùng ngày, trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Chí Thạnh - Vân Phong, xảy ra sạt lở ta luy dương, đất đá tràn xuống mặt đường gây ách tắc giao thông.

Cụ thể, tại Km1287+750 đến Km1287+850, khu vực cầu vượt Suối Đá, xã Ô Loan, đất từ ta luy tràn xuống mặt đường với độ dày khoảng 30cm.

Tại Km1288+170 đến Km1288+240, lượng đất sạt lở tràn xuống mặt đường dày từ 0,3 - 1,3m. Trong đó, làn đường số 1 bị đất phủ dày khoảng 30cm, khiến ô tô, xe tải không thể đi lại.

Đơn vị quản lý, bảo dưỡng đường bộ phối hợp lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, hướng dẫn phương tiện lưu thông theo hướng Bắc - Nam ra quốc lộ 1 tại Km1278+177. 

Theo báo cáo của Khu Quản lý đường bộ III, đến thời điểm cập nhật, làn đường số 1 theo hướng Bắc - Nam đã được thông xe.

Mưa lớn gây sạt lở, đất đá tràn xuống cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong - Ảnh 2.

Lượng đất đá sạt lở lớn gây ách tắc giao thông, làm hàng loạt xe phải đứng bánh - Ảnh: Cắt từ clip

Mưa lớn gây sạt lở, đất đá tràn xuống cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong - Ảnh 3.

Nhiều tài xế phải xuống xe vì không thể di chuyển - Ảnh: Cắt từ clip

Mưa lớn gây sạt lở, đất đá tràn xuống cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong - Ảnh 4.

Lực lượng công nhân đang tiến hành dọn dẹp đất đá, xe có thể đi chậm 1 làn - Ảnh: H.V.

Lũ sông Kỳ Lộ vượt báo động 3, hàng trăm hộ dân sơ tán

Mưa lớn gây sạt lở, đất đá tràn xuống cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong - Ảnh 5.

Xã Đồng Xuân bị ngập nặng trong đêm 11-11 do nước các con sông dâng cao - Ảnh: T.K.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk, lúc 19h ngày 11-11, mực nước sông Cô tại trạm Đa Lộc đạt 26,8m, vượt báo động 1 là 0,8m. Trên sông Kỳ Lộ, mực nước tại trạm Hà Bằng đạt 9,74m, vượt báo động 3 là 0,24m; tại trạm Xuân Quang đạt 27,95m, vượt báo động 1 là 0,95m.

Dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên sông Kỳ Lộ tiếp tục lên, đỉnh lũ tại trạm Hà Bằng có thể đạt 10,2m vào khoảng 1h-3h ngày 12-11, cao hơn báo động 3 là 0,7m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp, ven sông thuộc các xã Xuân Lãnh, Đồng Xuân, Phú Mỡ, Tuy An Bắc, Tuy An Tây, Xuân Phước, Tuy An Đông; đồng thời đề phòng lũ quét, sạt lở đất tại các địa phương này và xã Ô Loan.

Tại xã Xuân Phước, theo báo cáo đến 21h ngày 11-11, nước lũ đã gây ngập nền 21 căn nhà ở hai thôn Thạnh Đức (8 nhà) và Phước Lộc (13 nhà, khu vực Núi Ngang).

Trước tình hình trên, địa phương đã sơ tán 139 hộ với 411 người tại hai thôn đến nhà văn hóa, điểm trường và các nhà dân ở khu vực cao ráo.

Xã Đồng Xuân đã lên phương án di dời 418 hộ với 1.083 người tại 17 thôn nằm trong khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất.

Nhiều tuyến đường tại các địa phương bị nước lũ chia cắt, ngập cục bộ. Chính quyền đã bố trí lực lượng rào chắn, cảnh báo người dân không đi qua khu vực nguy hiểm.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk cảnh báo rủi ro thiên tai do lũ cấp 2, khuyến cáo người dân chủ động phòng tránh, đặc biệt tại các ngầm tràn và khu vực có nguy cơ sạt lở.

Mưa lớn gây sạt lở, đất đá tràn xuống cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong, hàng loạt xe 'đứng bánh' - Ảnh 6.Lo sạt lở, ngập lụt, Gia Lai sơ tán dân khỏi các điểm nóng

Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, tỉnh Gia Lai đã triển khai sơ tán người dân tại các điểm nóng có nguy cơ cao về sạt lở, ngập lụt tới nơi tránh trú.

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    Chủ đề: Đắk Lắk cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong Phú Yên sạt lở mưa lớn

    Dòng sự kiện: Mưa lũ miền Trung

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