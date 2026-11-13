Thời tiết hôm nay 13-11: Bắc Bộ có nơi mưa rất to, Trung Bộ vẫn mưa đêm về sáng

Hôm nay Bắc Bộ mưa to, thời tiết có nơi rét - Ảnh: NAM TRẦN

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ chiều tối qua đến sáng nay 13-11, thời tiết khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa 30 - 70mm, có nơi mưa to đến rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn hơn 100mm/3 giờ.

Ngoài ra, phía Đông Bắc Bộ mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 20 - 40mm, có nơi trên 80mm.

Hôm nay nhiệt độ vùng núi Bắc Bộ giảm sâu, có nơi còn 10 độ C.

Nam Bộ và cao nguyên Trung Bộ thời tiết nhiều mây, nắng gián đoạn, chiều tối có nơi mưa dông.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) mưa rào và dông. Trong mưa dông khả năng cao có lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Dự báo thời tiết chi tiết hôm nay 13-11:

TP Hà Nội nhiều mây, mưa rào, có nơi mưa to. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C, cao nhất 22-24 độ C.

Tây Bắc Bộ nhiều mây, mưa rào, có nơi mưa to. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-17 độ C, cao nhất 22-25 độ C.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 10-18 độ C, cao nhất 22-25 độ C.

Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, Phía bắc mưa vài nơi; phía nam mưa rào, mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Phía bắc trời rét, phía nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 23-26 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, mưa rào, có nơi mưa to, riêng phía bắc có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, mưa rào. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ có mây, mưa rào, có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

TP.HCM có mây, mưa rào, có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 31-33 độ C.