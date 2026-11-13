Sạt lở hơn 2.000m³ đất đá, quốc lộ 15D lên cửa khẩu La Lay không thể thông xe

Sạt lở choán hết toàn bộ mặt đường quốc lộ 15D lên cửa khẩu quốc tế La Lay - Ảnh: Biên phòng La Lay

Sáng 13-11, UBND xã La Lay (tỉnh Quảng Trị) thông tin tại Km9+400 quốc lộ 15D vừa xảy ra sạt lở đất, đá khối lượng lớn, các phương tiện không thể lưu thông qua khu vực này.

Theo Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay, điểm sạt lở dài 50m, với hơn 2.000m3 đất đá từ ta luy dương đổ xuống, chắn toàn bộ mặt đường.

Tại hiện trường, một mảng lớn đất đá trên sườn núi bị sạt xuống, để lộ vách đất, đá trơ trọi.

Nhiều khối đá lớn nhỏ nằm ngổn ngang, chồng chất giữa lòng đường, đất đá vụn văng ra xung quanh phủ kín mặt đường.

Nhiều tảng đá lớn đè lên hệ thống hộ lan kim loại ven đường, khiến một số đoạn bị biến dạng, cong vênh.

Khu vực sạt lở nằm trên đoạn đường đèo quanh co, một bên là vách núi, bên kia là sườn dốc. Sương mù bao phủ khiến tầm nhìn bị hạn chế.

Ông Ngô Trường Khôi - Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay - cho biết có thể phải mất hơn 1 ngày mới xử lý, thông xe do phương tiện, máy móc phải điều từ Đông Hà lên. Ông Khôi cho hay có rất nhiều khối đá kích thước rất lớn.

Theo đơn vị quản lý đường bộ, hiện trường chưa ổn định, đá vẫn tiếp tục sạt.

Đường lên cửa khẩu quốc tế La Lay tê liệt hoàn toàn

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Đồn Biên phòng La Lay cử lực lượng chốt chặn hai đầu điểm sạt lở, ngăn người và phương tiện vào khu vực nguy hiểm.

Đơn vị cũng liên hệ lực lượng quản lý đường bộ để triển khai phương án thu dọn đất đá, sớm khôi phục giao thông.

Theo chính quyền địa phương, thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, khu vực này vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở tiếp diễn, nhất là tại những vị trí đất đá chưa ổn định trên sườn núi.

Chính quyền khuyến cáo người dân và các phương tiện không tự ý đi vào khu vực sạt lở, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Hiện các lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi tình hình, phối hợp khắc phục sự cố.

Nhiều tảng đá lớn bị sạt xuống quốc lộ