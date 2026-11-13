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Cuối tuần miền Bắc nắng ấm, dự báo giữa tuần tới lạnh trở lại

tác giả
CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

Dự báo hai ngày cuối và đầu tuần tới, miền Bắc ít mưa, ban ngày nắng ấm. Từ khoảng ngày 18 đến 19-11, Bắc Bộ khả năng đón một đợt không khí lạnh, trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi chuyển rét.

Cuối tuần miền Bắc nắng hanh, dự báo rét trở lại vào giữa tuần tới - Ảnh 1.

Dự báo miền Bắc nắng ấm trước khi đón đợt không khí lạnh mới vào giữa tuần tới - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày 13-11, không khí lạnh, gió đông trên cao suy yếu và rãnh gió tây dịch chuyển sang phía đông nên mưa ở miền Trung và miền Bắc giảm trong trưa và chiều nay.

Dự báo hai ngày cuối tuần (14 và 15-11) ở Bắc Bộ phổ biến ít mưa, ngày nắng ấm, nhiệt độ tăng lên cao nhất khoảng 27-29 độ C đối với khu vực đồng bằng và trung du, còn vùng núi khoảng 25-27 độ C. Tuy vậy, về đêm và sáng trời vẫn lạnh với nhiệt độ khoảng 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C.

Hình thế thời tiết nắng ấm này khả năng sẽ duy trì tới ngày 17-11. Từ đêm 17 đến 18-11, miền Bắc khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh, trời chuyển mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Từ khoảng ngày 18 đến 19-11, thời tiết miền Bắc chuyển lạnh, vùng núi có nơi chuyển rét. Dự báo hiện tại cho thấy đợt lạnh sắp tới sẽ không rét bằng đợt rét vừa xảy ra.

Đối với các tỉnh miền Trung, trong hai ngày cuối tuần cũng chỉ có mưa rào và dông vài nơi. Từ khoảng 18 đến 19-11, khu vực Trung Bộ khả năng có mưa trở lại do không khí lạnh tràn xuống.

Còn khu vực Nam Bộ duy trì thời tiết có mưa rào và dông vài nơi. Từ khoảng ngày 19 đến 20-11, các tỉnh miền Nam khả năng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tập trung vào chiều và tối.

Cơ quan khí tượng nhận định trong khoảng một tháng tới (từ nay tới 10-12) các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng hoạt động mạnh trong khoảng tới cuối tháng 11, sau đó có xu hướng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Trong một tháng tới, bão và áp thấp nhiệt đới cũng có khả năng hoạt động ít hơn so với trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông khoảng 1,3 cơn, đổ bộ vào đất liền Việt Nam khoảng 0,7 cơn).

Còn mưa diện rộng vẫn có khả năng xuất hiện trên toàn quốc, trong đó mưa vừa, mưa to tập trung chính tại khu vực Trung Bộ.

Từ Đà Nẵng trở vào Nam Bộ mưa rào và dông chiều tối và đêm 13-11

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo chiều tối và đêm nay, khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cuối tuần miền Bắc nắng ấm, dự báo lạnh trở lại vào giữa tuần tới - Ảnh 2.Dự báo chiều nay có mưa khoảng nửa diện tích khu vực Nam Bộ, nhiều nơi mưa to

Hôm nay, thời tiết Nam Bộ chịu sự chi phối của rãnh áp thấp phía Nam và nhiễu động gió nên trời có mưa to về chiều tối trên khoảng nửa diện tích khu vực.

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    Chủ đề: không khí lạnh nắng hanh oi nóng thời tiết Hà Nội dự báo thời tiết

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