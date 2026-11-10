Triều cường gây ngập hẻm Nguyễn Văn Quỳ, phường triển khai dự án chống ngập

Gia đình chị Đinh Thị Hồng Hạnh (hẻm 85 Nguyễn Văn Quỳ, phường Tân Thuận) đã nâng nền 3 lần để ngăn nước tràn vào nhà - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Tối 10-11, ghi nhận của Tuổi Trẻ tại hẻm 85 Nguyễn Văn Quỳ (phường Tân Thuận, TP.HCM), nước triều dâng cao tràn vào hẻm, khiến việc đi lại và sinh hoạt của người dân gặp khó khăn.

Dọc con hẻm, hầu hết các căn nhà đều được nâng nền cao hơn mặt đường để hạn chế nước tràn vào. Một số hộ còn trang bị sẵn máy bơm để chủ động thoát nước mỗi khi triều cường dâng cao.

Ông Tống Dần Niên (người dân sống trong hẻm) cho biết gia đình ông vừa xây thêm bậc gạch cao khoảng 50cm trước cửa nhà để ngăn nước tràn vào mỗi khi triều cường lên.

Cũng sống tại con hẻm này, chị Đinh Thị Hồng Hạnh cho biết từ khi chuyển về đây sinh sống vào năm 2008 đến nay, gia đình chị đã phải nâng nền nhà đến 3 lần để tránh cảnh nước ngập tràn vào nhà.

Theo chị Hạnh, từ tháng trước UBND phường Tân Thuận đã bắt đầu triển khai nâng cấp hẻm 85 Nguyễn Văn Quỳ để giải quyết tình trạng này. Chị Hạnh kỳ vọng sau khi công trình hoàn thành, tình trạng ngập nước sẽ được cải thiện, giúp người dân bớt vất vả trong sinh hoạt hằng ngày.

Trao đổi với Tuổi Trẻ tối 10-11, ông Cao Quốc Bình, Phó chủ tịch UBND phường Tân Thuận thông tin, địa phương đang triển khai nâng cấp 5 tuyến hẻm trên địa bàn, trong đó có hẻm 85 Nguyễn Văn Quỳ, nhằm khắc phục tình trạng ngập nước, cải thiện điều kiện đi lại, sinh hoạt cho người dân.

Theo ông Bình, 5 công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành trong tháng 11 năm nay.

"Hẻm 85 Nguyễn Văn Quỳ sẽ được nâng nền đường lên khoảng 50cm, kết hợp cải tạo hệ thống cống thoát nước, góp phần giải quyết tình trạng ngập nước cho người dân khu vực", ông Bình nói.

Ghi nhận tại khu vực, máy xúc, cống cùng nhiều vật liệu xây dựng đã được tập kết dọc tuyến hẻm để phục vụ thi công.

Hình ảnh ngập nước do triều cường tại hẻm Nguyễn Văn Quỳ, TP.HCM:

Ông Tống Dần Niên cũng chủ động xây thêm bậc gạch trước cửa nhà để ngăn nước triều - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Một hộ dân trong hẻm dùng máy bơm bơm thoát nước ra ngoài - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Theo người dân, hiện UBND phường Tân Thuận đang triển khai nâng cấp tuyến hẻm này để cải thiện tình trang ngập do triều cường - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Xe cẩu, vật liệu xây dựng tập kết dọc hẻm 85 Nguyễn Văn Quỳ để nâng cấp tuyến hẻm - Ảnh: TRÍ ĐỨC