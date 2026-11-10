Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Bạn đọc

Triều cường gây ngập hẻm Nguyễn Văn Quỳ, phường triển khai dự án chống ngập

tác giả
TRÍ ĐỨC
TRÍ ĐỨC
TRÍ ĐỨC

Triều cường dâng cao khiến nhiều hộ dân tại hẻm 85 Nguyễn Văn Quỳ (phường Tân Thuận, TP.HCM) phải nâng nền nhà chống ngập. UBND phường cho biết đang triển khai nâng cấp 5 tuyến hẻm, kết hợp cải tạo hệ thống thoát nước nhằm giảm ngập cho người dân.

- Ảnh 1.

Gia đình chị Đinh Thị Hồng Hạnh (hẻm 85 Nguyễn Văn Quỳ, phường Tân Thuận) đã nâng nền 3 lần để ngăn nước tràn vào nhà - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Tối 10-11, ghi nhận của Tuổi Trẻ tại hẻm 85 Nguyễn Văn Quỳ (phường Tân Thuận, TP.HCM), nước triều dâng cao tràn vào hẻm, khiến việc đi lại và sinh hoạt của người dân gặp khó khăn.

Dọc con hẻm, hầu hết các căn nhà đều được nâng nền cao hơn mặt đường để hạn chế nước tràn vào. Một số hộ còn trang bị sẵn máy bơm để chủ động thoát nước mỗi khi triều cường dâng cao.

Ông Tống Dần Niên (người dân sống trong hẻm) cho biết gia đình ông vừa xây thêm bậc gạch cao khoảng 50cm trước cửa nhà để ngăn nước tràn vào mỗi khi triều cường lên.

Cũng sống tại con hẻm này, chị Đinh Thị Hồng Hạnh cho biết từ khi chuyển về đây sinh sống vào năm 2008 đến nay, gia đình chị đã phải nâng nền nhà đến 3 lần để tránh cảnh nước ngập tràn vào nhà.

Theo chị Hạnh, từ tháng trước UBND phường Tân Thuận đã bắt đầu triển khai nâng cấp hẻm 85 Nguyễn Văn Quỳ để giải quyết tình trạng này. Chị Hạnh kỳ vọng sau khi công trình hoàn thành, tình trạng ngập nước sẽ được cải thiện, giúp người dân bớt vất vả trong sinh hoạt hằng ngày.

Trao đổi với Tuổi Trẻ tối 10-11, ông Cao Quốc Bình, Phó chủ tịch UBND phường Tân Thuận thông tin, địa phương đang triển khai nâng cấp 5 tuyến hẻm trên địa bàn, trong đó có hẻm 85 Nguyễn Văn Quỳ, nhằm khắc phục tình trạng ngập nước, cải thiện điều kiện đi lại, sinh hoạt cho người dân.

Theo ông Bình, 5 công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành trong tháng 11 năm nay.

"Hẻm 85 Nguyễn Văn Quỳ sẽ được nâng nền đường lên khoảng 50cm, kết hợp cải tạo hệ thống cống thoát nước, góp phần giải quyết tình trạng ngập nước cho người dân khu vực", ông Bình nói.

Ghi nhận tại khu vực, máy xúc, cống cùng nhiều vật liệu xây dựng đã được tập kết dọc tuyến hẻm để phục vụ thi công.

Hình ảnh ngập nước do triều cường tại hẻm Nguyễn Văn Quỳ, TP.HCM:

- Ảnh 2.

Ông Tống Dần Niên cũng chủ động xây thêm bậc gạch trước cửa nhà để ngăn nước triều - Ảnh: TRÍ ĐỨC

- Ảnh 3.

Một hộ dân trong hẻm dùng máy bơm bơm thoát nước ra ngoài - Ảnh: TRÍ ĐỨC

- Ảnh 4.

Theo người dân, hiện UBND phường Tân Thuận đang triển khai nâng cấp tuyến hẻm này để cải thiện tình trang ngập do triều cường - Ảnh: TRÍ ĐỨC

- Ảnh 5.
- Ảnh 6.

Xe cẩu, vật liệu xây dựng tập kết dọc hẻm 85 Nguyễn Văn Quỳ để nâng cấp tuyến hẻm - Ảnh: TRÍ ĐỨC

- Ảnh 7.Bạn trẻ TP.HCM giúp dân vượt triều cường

Ngay khi triều cường gây ngập một số tuyến đường khiến người dân đi lại gặp khó khăn, xe chết máy giữa nước, hàng chục bạn trẻ phường Tân Mỹ (TP.HCM) đã có mặt tại các điểm ngập hỗ trợ người dân trong giờ cao điểm chiều tối 26-10.

TRÍ ĐỨC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: triều cường ngập TP.HCM

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất