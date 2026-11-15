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Thời tiết

Dự báo thời tiết từ 15 đến 21-11: Bắc Bộ chuyển rét, cả nước nhiều nơi mưa

tác giả
LÊ PHAN
LÊ PHAN
LÊ PHAN

Tuần này, thời tiết cả nước nhiều nơi có mưa to, Bắc Bộ lại có đợt lạnh mới.

Dự báo thời tiết từ 15 đến 21-11:

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết tuần này, thời tiết Bắc Bộ mưa vài nơi. Khoảng đêm 17 đến ngày 18-11 có nơi mưa to. Từ khoảng ngày 18 đến 19-11, trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi chuyển rét.

Thanh Hóa đến Hà Tĩnh mưa vài nơi, khoảng ngày 18 đến 19-11 có nơi mưa to.

Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa mưa rào và dông vài nơi, từ ngày 19-11 có nơi mưa to.

Các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Nam Bộ khoảng từ ngày 19 đến 20-11 chiều tối có nơi mưa to. Trong mưa dông khả năng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết tuần 15 đến 21-11: Bắc Bộ chuyển rét, cả nước nhiều nơi mưa - Ảnh 1.

Dự báo thời tiết tuần này - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Thời tiết tuần 15 đến 21-11: Bắc Bộ chuyển rét, cả nước nhiều nơi mưa - Ảnh 2.Miền Tây chuẩn bị 'vựa lu' trước nguy cơ El Nino

Mùa khô 2026-2027 miền Tây đứng trước nguy cơ El Nino mạnh kéo theo hạn hán, xâm nhập mặn trong, nhiều người đã bắt đầu vệ sinh lu, xây bồn, mua túi trữ nước để dành nước ngọt. Ở những nơi nguy cơ thiếu nước cao, phương án xe bồn, sà lan chở nước cũng đã được tính tới.

LÊ PHAN
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    Chủ đề: thời tiết 7 ngày Mưa dông Thời tiết dự báo thời tiết

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