Dự báo thời tiết từ 15 đến 21-11: Bắc Bộ chuyển rét, cả nước nhiều nơi mưa

Dự báo thời tiết từ 15 đến 21-11:

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết tuần này, thời tiết Bắc Bộ mưa vài nơi. Khoảng đêm 17 đến ngày 18-11 có nơi mưa to. Từ khoảng ngày 18 đến 19-11, trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi chuyển rét.

Thanh Hóa đến Hà Tĩnh mưa vài nơi, khoảng ngày 18 đến 19-11 có nơi mưa to.

Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa mưa rào và dông vài nơi, từ ngày 19-11 có nơi mưa to.

Các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Nam Bộ khoảng từ ngày 19 đến 20-11 chiều tối có nơi mưa to. Trong mưa dông khả năng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết tuần này - Đồ họa: NGỌC THÀNH