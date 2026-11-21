Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TP.HCM ĐƯỜNG LẬP trong buổi phỏng vấn cùng Báo Tuổi Trẻ - Ảnh: CHÍ QUỐC

Trưa 19-11, tại Thâm Quyến (Trung Quốc), ngay sau Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), lễ chuyển giao vai trò chủ nhà APEC 2027 đã được tổ chức.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thay mặt Việt Nam tiếp nhận, đánh dấu Năm APEC 2027 do nước ta đăng cai chính thức bắt đầu.

Nhân dịp sự kiện chuyển giao này, Báo Tuổi Trẻ đã có cuộc trao đổi riêng với Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TP.HCM Đường Lập nhân một chuyến công tác của ông ở TP Cần Thơ.

Tại đây, ông đã chia sẻ về ý nghĩa của việc chuyển giao vai trò chủ nhà APEC giữa Trung Quốc và Việt Nam, cũng như tiềm năng hợp tác thương mại to lớn giữa hai nước, đặc biệt với TP.HCM và các tỉnh phía Nam trong lĩnh vực nông sản.

"Gậy tiếp sức" Trung Quốc - Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt tay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại lễ chuyển giao vai trò chủ nhà Năm APEC 2027 - Ảnh: TTXVN

* Thưa ông, năm 2026 Trung Quốc đăng cai Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), tiếp đó năm 2027 Việt Nam sẽ đảm nhận vai trò nước chủ nhà. Theo ông, sự tiếp nối này sẽ tạo ra động lực hợp tác mới nào cho hai nước, và mang lại cơ hội gì cho các trung tâm kinh tế như TP.HCM?

- Năm nay và năm sau, Trung Quốc và Việt Nam liên tiếp đảm nhận vai trò chủ nhà APEC. Đây là một cuộc tiếp sức tuyệt vời của hợp tác châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời mang lại cơ hội quan trọng để hai nước làm sâu sắc thêm quan hệ và cùng thúc đẩy thịnh vượng chung của khu vực.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã sang Trung Quốc dự hội nghị. Tôi tin rằng chuyến thăm đã làm sâu sắc thêm tin cậy chiến lược giữa hai Đảng, hai nước, thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung - Việt có ý nghĩa chiến lược ở tầm cao hơn.

Ngày 19-11, Việt Nam đón nhận "gậy tiếp sức" chủ nhà APEC 2027 tại Thâm Quyến. Từ đặc khu Thâm Quyến đến đặc khu Phú Quốc, cuộc tiếp sức lần này thể hiện trách nhiệm của Trung Quốc và Việt Nam trong việc chung tay thúc đẩy hợp tác mở cửa, thịnh vượng chung của châu Á - Thái Bình Dương. Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TP.HCM Đường Lập

TP.HCM là đầu tàu phát triển kinh tế của Việt Nam, có ưu thế nổi bật về tài nguyên, vị trí, công nghiệp và năng lực đổi mới sáng tạo, triển vọng phát triển rất tươi sáng.

Chúng tôi sẵn sàng tích cực hỗ trợ TP.HCM đẩy nhanh xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, nâng cao kết nối giao thông, phát triển xanh và năng lực đổi mới sáng tạo.

Hai bên có thể tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, thành phố thông minh, đường sắt đô thị, tạo nền tảng cho hợp tác thực chất giữa doanh nghiệp Trung Quốc và TP.HCM, giúp thành phố trở thành đầu mối quan trọng kết nối thị trường châu Á - Thái Bình Dương, thậm chí toàn cầu.

Cột mốc mới cho thương mại song phương

Tuyến vận tải Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc) - Cần Thơ (Việt Nam) vừa được khai thác vào tháng 9-2026 mở ra cơ hội xuất nhập khẩu hàng hóa nông sản giữa Đồng bằng sông Cửu Long tới các địa phương của Trung Quốc - Ảnh: CHÍ QUỐC

* APEC trước hết là diễn đàn kinh tế. Vậy những định hướng hợp tác lớn giữa hai nước đang được chuyển hóa thành "quả ngọt" cụ thể như thế nào cho doanh nghiệp và người dân TP.HCM và các tỉnh phía Nam, thưa ông?

- Chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng hai nước đang hội nhập sâu sắc, hợp tác kinh tế - thương mại tiếp tục được nâng cao về chất lượng và cấp độ. Theo thống kê của Hải quan Việt Nam, 10 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại song phương Trung - Việt đạt 290 tỉ USD, tăng 39,3% so với cùng kỳ.

TP.HCM và khu vực phía Nam là động lực quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, cũng là mảnh đất màu mỡ để doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư và phát triển.

Tổng lãnh sự Đường Lập được các doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu sản phẩm chế biến của doanh nghiệp mình tại hội nghị xúc tiến đầu tư thành phố Cần Thơ với các đối tác Trung Quốc ngày 17-11 - Ảnh: CHÍ QUỐC

Tổng lãnh sự quán Trung Quốc luôn lấy việc thực hiện nhận thức chung của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước làm trục công tác chính, nỗ lực chuyển hóa bức tranh vĩ mô của hợp tác song phương thành thành quả thực tế mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước.

Chúng tôi đang tập trung làm tốt ba mặt công tác

Một là xây dựng nền tảng hợp tác kinh tế - thương mại, giúp doanh nghiệp kết nối chính xác hơn. Từ đầu năm đến nay, Tổng lãnh sự quán đã phối hợp với nhiều đơn vị Việt Nam tổ chức các diễn đàn kết nối doanh nghiệp hai nước.

Mới đây, ngày 17-11, chúng tôi đã phối hợp với chính quyền TP Cần Thơ tổ chức thành công Hội nghị kết nối doanh nghiệp Trung - Việt.

Doanh nghiệp hai bên đã trao đổi sâu về chuỗi giá trị sản xuất, cảng biển, logistics, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, hợp tác công nghiệp và tài chính hỗ trợ, qua đó thúc đẩy kết nối dự án, hợp tác đầu tư và tìm kiếm cơ hội phát triển mới.

Hai là thúc đẩy kết nối hạ tầng giao thông, giúp logistics xuyên biên giới hiệu quả hơn.

Lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ cùng các đại biểu thực hiện nghi thức đón chuyến tàu container đầu tiên từ cảng Nam Ninh tới cảng Cần Thơ - Ảnh: CHÍ QUỐC

Ngày 23-9, tàu container vận tải sông biển quốc tế "Bắc Cảng Nam Ninh Bác Nhuận" đã chở 252 container tiêu chuẩn đầu tiên đi từ cảng Nam Ninh, qua kênh Bình Lục và vịnh Bắc Bộ, cập cảng Cần Thơ thuận lợi.

Chuyến tàu đã mở ra tuyến logistics mới giữa khu vực Tây Nam Trung Quốc và Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam.

Đây là một thành quả thực tế khác trong kết nối Trung - Việt, mang lại không gian rộng lớn cho sự phát triển logistics của các tỉnh, thành phía nam Việt Nam, trong đó có Cần Thơ và TP.HCM.

Tổng lãnh sự quán Trung Quốc sẵn sàng tích cực hỗ trợ doanh nghiệp cảng, vận tải hai bên tăng cường hợp tác, nuôi dưỡng nguồn hàng hai chiều, hoàn thiện hệ thống dịch vụ kho lạnh, vận tải container và logistics, giúp nông thủy sản Việt Nam vào thị trường Trung Quốc hiệu quả hơn, thúc đẩy doanh nghiệp giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Ba là làm sâu sắc hợp tác khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, mang lại nhiều động lực hơn cho chuyển đổi công nghiệp.

Trung Quốc có lợi thế về công nghệ và công nghiệp trong kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, năng lượng xanh, sản xuất thông minh. Khu vực phía nam Việt Nam có thị trường năng động, nền tảng công nghiệp tốt. Do đó, tiềm năng hợp tác giữa hai bên là rất lớn.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy chính quyền địa phương, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và trường dạy nghề hai bên tăng cường hợp tác, thúc đẩy ứng dụng công nghệ, đào tạo nhân tài và chuyển đổi, nâng cấp công nghiệp.

Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố Cần Thơ Lê Công Lý (bên trái) giới thiệu sản phẩm Gạo Ông Cua - gạo từng 3 lần đoạt giải “ngon nhất thế giới” của Cần Thơ - với Tổng lãnh sự Đường Lập - Ảnh: CHÍ QUỐC

* Đồng bằng sông Cửu Long là vựa trái cây và thủy sản lớn nhất cả nước, với nhiều đặc sản được người tiêu dùng Trung Quốc yêu thích như sầu riêng, thanh long hay cá tra.

Tuy nhiên, nông sản Việt Nam không thể chỉ dừng ở xuất khẩu thô mà cần vào được siêu thị, nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc một cách bền vững. Tổng lãnh sự quán có những định hướng, sáng kiến cụ thể nào để hỗ trợ điều này?

- Người xưa Trung Quốc có câu "Dân dĩ thực vi thiên" (dân lấy ăn làm trời). Hợp tác nông nghiệp một đầu gắn với ruộng đồng, một đầu gắn với muôn nhà.

Đây là một trong những lĩnh vực ấm áp nhất, gần gũi với thực tế nhất và có thể mang lại lợi ích trực tiếp nhất cho nhân dân hai nước.

Đồng bằng sông Cửu Long trù phú, với các loại nông thủy sản chất lượng cao như sầu riêng, thanh long, xoài, dừa, tôm và cá tra được người tiêu dùng Trung Quốc yêu mến.

Kim ngạch xuất khẩu rau quả Việt Nam sang Trung Quốc giai đoạn 2021 đến nay - Nguồn: BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG, CỤC HẢI QUAN; Dữ liệu: NGỌC ĐỨC

Hiện Việt Nam đã có hơn 20 loại rau quả được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Lần về nước gần đây, tôi thấy sầu riêng, dừa Việt Nam rất dễ tìm trong các siêu thị Trung Quốc. Cá tra và tôm thẻ chân trắng cũng là những thủy sản Việt Nam mà người tiêu dùng Trung Quốc thường mua.

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam, 10 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam đạt 63,02 tỉ USD, tăng 8% so với cùng kỳ.

Trong đó, Trung Quốc chiếm 25,1% kim ngạch. Xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 19%, nhanh nhất trong các thị trường xuất khẩu chính.

Kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt 8,32 tỉ USD, tăng 17,8% so với cùng kỳ. Trung Quốc tiếp tục giữ vị trí thị trường xuất khẩu rau quả quan trọng nhất của Việt Nam, chiếm 64,8% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả.

Sầu riêng là một ví dụ rất sinh động. 9 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam vượt 3,45 tỉ USD, trong đó sang Trung Quốc gần 3,3 tỉ USD, chiếm gần 96%.

Một quả sầu riêng vừa cho thấy sự công nhận của người tiêu dùng Trung Quốc đối với nông sản chất lượng cao của Việt Nam, vừa là hình ảnh thu nhỏ của hợp tác nông nghiệp hai nước không ngừng đi vào chiều sâu.

Kim ngạch xuất khẩu sầu riêng Việt Nam, bao gồm tổng xuất khẩu và xuất khẩu riêng sang Trung Quốc. Nguồn: BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG, CỤC HẢI QUAN, HẢI QUAN TRUNG QUỐC, VINAFRUIT, Dữ liệu: NGỌC ĐỨC

Đồng thời, chúng tôi nhận thức rõ xuất khẩu nông sản không thể chỉ theo đuổi tăng trưởng số lượng, mà phải đồng thời nâng cao chất lượng, thương hiệu và giá trị gia tăng.

Để nông sản chất lượng cao của Việt Nam thực sự đi từ ruộng đồng vào các siêu thị, trung tâm thương mại và nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc một cách ổn định, chúng tôi đang tập trung thúc đẩy hai việc.

Một là cơ quan đại diện và các cơ quan lãnh sự cùng hợp lực, tích cực trao đổi với phía Việt Nam để kết nối tiêu chuẩn kỹ thuật, thực hiện các nghị định thư đã ký kết, thúc đẩy ứng dụng hải quan thông minh và công nghệ truy xuất nguồn gốc, nâng cao hiệu quả thông quan.

Hai là doanh nghiệp kết nối trực tiếp. Chúng tôi hướng dẫn doanh nghiệp Việt Nam thiết lập liên hệ trực tiếp với các hệ thống phân phối lớn, nền tảng thương mại điện tử và trung tâm logistics của Trung Quốc, giảm bớt khâu trung gian, để nông thủy sản Việt Nam đến bàn ăn của người dân Trung Quốc tươi hơn, chất lượng tốt hơn và giá trị gia tăng cao hơn.

Hiện nay, với nỗ lực chung của hai bên, thông qua "luồng xanh" và truy xuất nguồn gốc số hóa, thời gian thông quan sầu riêng đã được rút ngắn từ 8 đến 11 ngày xuống còn dưới 6 ngày.

Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TP.HCM Đường Lập Thành quả hợp tác Trung - Việt suy cho cùng phải được thể hiện ở việc đơn hàng của doanh nghiệp tăng lên, chi phí logistics giảm xuống, thu nhập của nông dân tăng lên và cơ hội việc làm cho thanh niên tăng lên.

Tổng lãnh sự quán sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, đưa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước vào các dự án cụ thể, để thành quả xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung - Việt mang lại nhiều lợi ích hơn cho nhân dân hai nước.

* Xin cảm ơn ông!