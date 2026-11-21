Tiểu thương niêm yết giá rau theo mâm để tiện cho người dùng lựa chọn - Ảnh: THY NHUNG

Theo thông tin từ các chợ đầu mối Bình Điền, Hóc Môn và Thủ Đức (TP.HCM), giá sỉ nhiều loại rau củ đã giảm và dần ổn định hơn.

Giá nhiều loại rau ăn quả giảm thêm

Cụ thể cà rốt Hà Nội hiện còn khoảng 10.000 đồng/kg, củ dền 15.000 đồng/kg, đậu bắp 9.000 đồng/kg, bí đỏ 8.000 đồng/kg, bí đao và dưa leo 7.000 đồng/kg, mướp hương và cà tím 8.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, nhiều mặt hàng rau củ từ Đà Lạt cũng đã có mức giá dễ chịu hơn so với thời gian trước. Bắp cải hiện khoảng 9.000 đồng/kg, cải thảo 10.000 đồng/kg, su su 7.000 đồng/kg.

Diễn biến này cũng được ghi nhận tại các chợ dân sinh ở TP.HCM. Nhiều loại rau xanh đang được bán với giá khá mềm, như rau mồng tơi, rau dền đỏ, xà lách xoăn khoảng 12.000 đồng/kg; cải thìa, cải bẹ xanh và cải thảo khoảng 15.000 đồng/kg. Xà lách búp có giá 18.000 đồng/kg, các loại rau thơm, rau mùi khoảng 20.000 đồng/kg.

Ở nhóm rau ăn quả, dưa leo hiện được bán khoảng 10.000 đồng/kg, mướp hương 12.000 đồng/kg. Các loại cà chua, cà tím, su su, cà rốt, củ cải trắng, khoai tây và bắp cải cũng được bày bán khá phong phú. Hành lá chỉ còn khoảng 40.000 đồng/kg, cao hơn đáng kể so với nhiều loại rau gia vị khác.

Rau củ giảm giá sâu ở các siêu thị, cửa hàng tiện lợi - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Tại các quầy rau, tiểu thương cho biết nguồn hàng về chợ khá dồi dào, rau củ tươi và đa dạng hơn. Nhiều sạp cũng niêm yết giá công khai để người mua dễ lựa chọn, cân đối chi tiêu.

Theo chia sẻ của nhiều người nội trợ, việc niêm yết giá trực tiếp trên từng mâm rau không chỉ giúp người mua dễ dàng cân đối chi tiêu mà còn thuận tiện trong mua bán. Với nguồn hàng ổn định và mức giá dễ chịu như hiện nay, sức mua tại các chợ truyền thống đang duy trì ở mức tốt.

Một số siêu thị còn thường xuyên áp dụng chương trình giảm giá 25-30% đối với nhiều loại rau trong tuần.

Theo nhiều nông dân tại Lâm Đồng, thời tiết gần đây có nhiều ngày nắng hơn, thuận lợi cho việc chăm sóc và thu hoạch, giúp sản lượng rau củ từng bước phục hồi. Nhờ đó nguồn cung rau cho thị trường dịp cuối năm được kỳ vọng tương đối ổn định, mặt bằng giá không có nhiều biến động lớn.

Dù vậy, một số mặt hàng có nhu cầu tiêu thụ cao như khổ qua, súp lơ và rau gia vị vẫn có thể tăng giá vào thời điểm cận Tết, khi sức mua tăng mạnh.

Chôm chôm nghịch vụ giá cao

Chôm chôm nghịch vụ giá cao - Ảnh: CA LINH

Theo ghi nhận, chôm chôm nghịch vụ đang có giá bán khá tốt, mang lại nguồn thu đáng kể cho nhà vườn. Trong đó chôm chôm Thái được thương lái thu mua tại vườn với giá trên 40.000 đồng/kg. Đối với những vườn có liên kết tiêu thụ, phục vụ xuất khẩu, giá có thể đạt 46.000 đồng/kg.

Chôm chôm Java hiện được thu mua tại vườn với giá khoảng 27.000-31.000 đồng/kg. Trong khi đó chôm chôm đường có giá cao hơn, dao động 28.000-35.000 đồng/kg.

Tại các chợ ở Vĩnh Long, giá bán lẻ cũng duy trì ở mức cao. Cụ thể, chôm chôm Java loại 1 được bán với giá 25.000-28.000 đồng/kg; chôm chôm Thái từ 65.000-75.000 đồng/kg; chôm chôm đường khoảng 45.000-50.000 đồng/kg.

Chôm chôm nghịch vụ thường được nhà vườn xử lý ra hoa để thu hoạch vào khoảng tháng 10 đến tháng 3 năm sau. So với vụ thuận, sản lượng trái nghịch vụ thường không nhiều, trong khi nhu cầu tiêu thụ vẫn duy trì, góp phần giữ giá ở mức cao.