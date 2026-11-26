Giá heo hơi có xu hướng tăng trở lại - Ảnh: CA LINH

Tại TP.HCM, một số siêu thị triển khai khuyến mãi thịt bò Mỹ, còn sản phẩm OCOP ngày càng hiện diện tại hệ thống phân phối và các kênh mua sắm trực tuyến.

Giá heo hơi tại miền Tây tăng trở lại, siêu thị khuyến mãi bò Mỹ

Những ngày gần đây, giá heo hơi tại Đồng bằng sông Cửu Long có xu hướng tăng trở lại. Theo ghi nhận, hiện giá heo hơi dao động từ 51.000 - 55.000 đồng/kg, tăng khoảng 5.000 - 7.000 đồng/kg so với tháng trước.

Đà tăng của giá heo hơi chủ yếu xuất phát từ nhu cầu tiêu thụ có dấu hiệu khởi sắc, trong khi lượng heo đủ trọng lượng để xuất chuồng giảm, khiến nguồn cung ra thị trường hạn chế hơn trước. Tuy nhiên, mức giá hiện nay vẫn chưa giúp người chăn nuôi cải thiện đáng kể hiệu quả kinh tế, lợi nhuận vẫn chưa được đảm bảo.

So với đầu năm 2026, giá heo hơi hiện giảm khoảng 20.000 đồng/kg, tạo thêm áp lực cho các hộ nuôi trong việc duy trì đàn và tái đầu tư sản xuất.

Rất nhiều ưu đãi lớn dành cho khách hàng mua sắm tại các siêu thị trong tháng 11 - Ảnh: D.T.

Tại thị trường bán lẻ, giá các loại thịt heo ở chợ Vĩnh Long, TP Cần Thơ ngày 25-11 ở mức ổn định. Cụ thể, thịt heo ba rọi được bán khoảng 140.000 đồng/kg, thịt heo nạc 130.000 đồng/kg và thịt heo đùi 120.000 đồng/kg, sườn non 160.000 - 170.000 đồng/kg…

Trong khi đó, tại hệ thống siêu thị LOTTE Mart, chương trình "Lễ hội bò Mỹ" đang được triển khai với nhiều sản phẩm thịt bò nhập khẩu có giá khuyến mại. Cụ thể, ba chỉ bò Mỹ cắt lát loại 750g có giá 255.000 đồng/khay; ba chỉ bò Mỹ cắt nướng loại 250g giá 105.000 đồng/khay; lõi vai bò Mỹ cắt lát hoặc cắt nướng loại 250g giá 165.000 đồng/khay.

Ngoài ra, khách hàng mua hóa đơn các sản phẩm bò Mỹ từ 289.000 đồng được tặng một máy xay hoặc túi vải.

Sản phẩm OCOP được chuộng tại các siêu thị, cửa hàng

Nhiều siêu thị dành không gian trưng bày cho sản phẩm OCOP - Ảnh: HẢI KIM

Không còn chỉ xuất hiện tại các hội chợ, phiên chợ đặc sản hay điểm giới thiệu sản phẩm địa phương, các sản phẩm OCOP đang từng bước có mặt tại các hệ thống bán lẻ hiện đại và kênh mua sắm trực tuyến.

Tại TP.HCM, Saigon Co.op là một trong những đơn vị có bày bán đa dạng sản phẩm OCOP trong hệ thống phân phối.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, hệ thống Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food và Finelife kinh doanh đến hàng trăm sản phẩm OCOP, đến từ nhiều địa phương như TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Lâm Đồng, Đắk Nông, Phú Quốc...

Ngoài ra, tại hệ thống Tops Martket, MM Mega Market... dù kệ hàng dành cho sản phẩm OCOP còn khiêm tốn nhưng các mặt hàng đều được đánh giá cao về chất lượng.

Trong đó, một số mặt hàng được ưa chuộng như nước mắm Phú Quốc, bánh tráng Tây Ninh, cá dứa Cần Giờ, yến sào Khánh Hòa đến rau củ, trái cây đặc sản Đà Lạt.

Bên cạnh siêu thị, nhiều chủ thể OCOP còn chủ động giới thiệu và bán hàng qua website doanh nghiệp, các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội. Nhờ đó, đặc sản địa phương có thêm kênh tiếp cận người mua ngoài phạm vi thị trường truyền thống.

Trong số những sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia vừa được công nhận năm 2026, TP.HCM có mật dừa nước cô đặc hữu cơ Vietnipa và các sản phẩm chế biến từ hồ tiêu của Bầu Mây.

Khảo sát giá niêm yết trực tuyến của doanh nghiệp, mật dừa nước Vietnipa loại 150g có giá 66.000 đồng, loại 375g giá 120.000 đồng và loại 1,35kg giá 379.000 đồng. Các sản phẩm hồ tiêu chế biến của Bầu Mây cũng được giới thiệu với nhiều quy cách đóng gói.

Tính đến tháng 11-2026, cả nước có 166 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 5 sao cấp quốc gia, trên tổng số hơn 21.000 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, thuộc 10.657 chủ thể.

Theo kế hoạch, các sản phẩm OCOP 5 sao sẽ tiếp tục được giới thiệu tại Festival OCOP Việt Nam 2026, diễn ra từ ngày 3 đến 6-12 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM. Sự kiện quy tụ sản phẩm OCOP của 34 tỉnh, thành phố, tạo cơ hội để người tiêu dùng tìm hiểu các đặc sản, sản phẩm chế biến và sản phẩm thủ công của nhiều địa phương.