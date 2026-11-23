Quýt hồng Lai Vung vào mùa đón khách giá bán 50.000 đồng/kg - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Trái cây Trung Quốc ngày càng đa dạng về chủng loại, xuất hiện phổ biến tại siêu thị và chợ truyền thống với mức giá khá cạnh tranh.

Vườn quýt hồng Lai Vung đón khách sớm

Hiện nay, nhiều nhà vườn trồng quýt hồng ở Đồng Tháp đã mở cửa đón khách tham quan chụp ảnh. Quýt hồng bán tại vườn giá 50.000 đồng/kg.

Thông tin từ nhà vườn trồng quýt hồng ở các xã Lai Vung, Hòa Long và Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp. Các vườn quýt đã sẵn sàng đón khách tham quan, chụp ảnh và mua quýt tại vườn giá 50.000 đồng/kg.

Giá vé tham quan tại các vườn đồng giá 50.000 đồng/người lớn, 30.000 đồng/trẻ em cao từ 1,2m trở lên.

Hiện nay các nhà vườn trồng quýt hồng đã chỉnh trang khu vườn, trang trí thêm các tiểu cảnh và bố trí 2-3 hàng quýt hồng lên màu đẹp để đón khách chụp ảnh. Những hàng quýt còn lại sẽ được điều tiết cho lên màu kịp thời điểm thương lái thu mua quýt Tết.

Dự kiến nhà vườn sẽ mở cửa đón khách từ đây và kéo dài đến hết Tết Nguyên Đán. Thời gian từ ngày 24 đến 27-12 âm lịch sẽ đồng loạt hái quýt cung ứng cho thương lái thu mua.

Mít Thái kem lớn 16.000 đồng/kg, mít ruột đỏ tăng lên 23.000 đồng/kg

Giá mít tại miền Tây ổn định - Ảnh: CA LINH

Giá mít Thái tại nhiều tỉnh, thành miền Tây tiếp tục duy trì ổn định. Trong khi đó, mít ruột đỏ có xu hướng tăng nhẹ, một số kho tăng giá thu mua.

Theo ghi nhận, tại Vĩnh Long, Cần Thơ, mít Thái loại kem lớn được thương lái thu mua 15.000-16.000 đồng/kg, kem nhì 7.000 đồng/kg, mít rớt lớn 12.000 đồng/kg, rớt nhỏ 6.000 đồng/kg; mít loại ba và hàng bi khoảng 4.000 đồng/kg.

Tại Đồng Tháp và An Giang, mít Thái kem lớn có giá khoảng 16.000 đồng/kg, kem nhì 8.000 đồng/kg, rớt lớn 13.000 đồng/kg, rớt nhỏ 7.000 đồng/kg và loại ba, hàng bi khoảng 4.000 đồng/kg.

Đối với mít ruột đỏ, thị trường ghi nhận tín hiệu tích cực hơn khi giá tăng nhẹ. Tại Vĩnh Long, Cần Thơ, mít nhất có giá 22.000-23.000 đồng/kg, mít nhì 12.000 đồng/kg, rớt lớn 16.000 đồng/kg, rớt nhỏ 6.000 đồng/kg; hàng loại ba, hàng bi khoảng 3.000 đồng/kg. Đối với giá mít mua xô tại vườn, mít Thái ở nhiều địa phương miền Tây dao động 7.000-9.000 đồng/kg.

Trái cây Trung Quốc ngày càng phổ biến ở siêu thị, chợ

Trái cây Trung Quốc phủ sóng siêu thị, chợ truyền thống - Ảnh: HẢI KIM

Trái cây có xuất xứ Trung Quốc đang xuất hiện ngày càng nhiều tại các siêu thị, cửa hàng trái cây và chợ truyền thống ở TP.HCM, với chủng loại đa dạng, giá bán khá cạnh tranh. Ngoài những mặt hàng quen thuộc như táo, lê, lựu, thị trường gần đây còn có thêm nhiều loại nho, quýt và trái cây theo mùa, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng.

Ghi nhận tại một số cửa hàng trái cây và siêu thị, nho ruby đỏ Trung Quốc được bán với giá khoảng 109.000 đồng/kg, nho đen Trung Quốc VIP khoảng 115.000 đồng/kg, quýt vàng nhỏ Trung Quốc khoảng 39.000 đồng/kg. Đây là những mặt hàng được bày bán bên cạnh các loại trái cây nhập khẩu từ Mỹ, Úc, Hàn Quốc, Nam Phi...

Theo các tiểu thương, trái cây Trung Quốc có lợi thế về nguồn cung tương đối dồi dào, chủng loại phong phú và mức giá phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng. Đặc biệt, ngoài các loại trái cây theo mùa, một số mặt hàng như táo, lê, lựu được nhập về và bán gần như quanh năm. Gần đây, các loại nho, quýt, dâu tươi cũng được đưa về nhiều hơn, tạo thêm lựa chọn cho người mua.

Tại các chợ truyền thống, trái cây Trung Quốc được bày bán chung với các loại trái cây trong nước. Trong khi đó, tại siêu thị và cửa hàng chuyên doanh, hàng hóa được phân loại, đóng gói và ghi rõ xuất xứ, giúp người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn hơn.

Những tháng cuối năm cũng là thời điểm nhu cầu tiêu thụ trái cây tăng lên, phục vụ tiêu dùng hằng ngày, biếu tặng và chuẩn bị hàng hóa cho dịp lễ, Tết. Do đó, nguồn trái cây nhập khẩu được dự báo tiếp tục phong phú, trong đó hàng Trung Quốc có thể duy trì sự hiện diện đáng kể nhờ lợi thế về nguồn cung và giá bán.