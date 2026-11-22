Các loại cá sông, tép sông bán ở chợ giá cao - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Nhu cầu tiêu thụ và nguồn cung hàng chất lượng tiếp tục tác động đến mặt bằng giá nhiều mặt hàng.

Hết mùa nước nổi, cá và tép sông miền Tây vẫn giá cao

Mặc dù thời điểm này mùa nước nổi ở miền Tây đã hết, thế nhưng các loại cá, tép sông bán tại các chợ quê vẫn duy trì mức cao. Cá các loại từ 80.000 - 120.000 đồng/kg; tép sông cỡ lớn từ 150.000 - 200.000 đồng/kg.

Theo ghi nhận, các mặt hàng cá, tép thiên nhiên duy trì mức cao, có tăng nhẹ so với thời điểm chính vụ mùa nước nổi. Cá mè vinh 100.000 đồng/kg; cá bống 100.000 - 120.000 đồng/kg; cá thểu 80.000 đồng/kg; cá cơm 60.000 - 80.000 đồng/kg; tép 150.000 - 200.000 đồng/kg; cá xác 80.000 - 120.000 đồng/kg.

Theo tiểu thương, thời điểm này trên các nhánh sông lớn nhỏ trong tỉnh Đồng Tháp người dân giăng lưới, đặt dớn bắt được một số loại cá đặc trưng như cá cơm, các xác, cá mè vinh, cá bống,... giá có tăng so với thời điểm chính vụ mùa nước nổi. Tùy thời điểm ngày nước lớn hay nước nhỏ mà thu được các loại cá khác nhau.

"Mùa đánh bắt cá trên sông diễn ra quanh năm, khi lượng cá đồng không còn, tôi sẽ tìm nguồn hàng ở các mối quen để mua cá hoặc ra chợ đầu mối nơi tập trung nhiều loại cá để mua đi bán lại", bà Ngọc Mai, tiểu thương chợ Hòa An nói.

Thanh long miền Tây hàng đẹp lên 28.000 đồng/kg, nhà vườn phấn khởi

Giá thanh long phục hồi khiến nhiều nhà vườn miền Tây phấn khởi - Ảnh: CA LINH

Giá thanh long tại các vùng trồng ở Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục duy trì ở mức khá cao, đặc biệt đối với những lô hàng có chất lượng tốt, trái lớn, mẫu mã đẹp.

Đối với thanh long ruột trắng, hàng lớn, đẹp, kích cỡ to được thương lái thu mua tại vườn với giá từ 26.000 - 28.000 đồng/kg.

Thanh long mua xô tại vườn, kích cỡ lớn có giá 23.000 - 25.000 đồng/kg. Những lô hàng có tỉ lệ trái đạt chuẩn khoảng 65-70%, mẫu mã đẹp được giao dịch ở mức 22.000 - 24.000 đồng/kg. Trong khi đó, hàng có tỉ lệ trái nhỏ, trung bình, mẫu mã đẹp được thu mua khoảng 20.000 - 21.000 đồng/kg.

Đối với thanh long ruột đỏ, giá thu mua tại vườn cũng có sự phân hóa theo chất lượng. Cụ thể, hàng loại 2 có giá khoảng 25.000 đồng/kg, loại 3 khoảng 21.000 đồng/kg, và loại 4 khoảng 15.000 đồng/kg. Hàng dạt được thu mua từ 7.000 - 9.000 đồng/kg.

Vào đầu tháng 9 vừa qua, giá thanh long tại vườn giảm xuống mức thấp, chỉ dao động từ 5.000 - 7.000 đồng/kg. Vì vậy, việc giá thanh long hiện tăng trở lại, mang đến niềm phấn khởi cho nhà vườn, giúp cải thiện thu nhập sau thời gian dài giá bán ở mức thấp.

Tại một số chợ ở TP Cần Thơ, thanh long ruột trắng loại đẹp, hàng mới có giá từ 30.000 - 35.000 đồng/kg, loại 2 khoảng 25.000 đồng/kg, và loại 3 khoảng 20.000 đồng/kg.

Theo một tiểu thương kinh doanh trái cây tại chợ Xuân Khánh (phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ), giá thanh long tăng do nguồn hàng đẹp, đạt tiêu chuẩn không nhiều, trong khi nhu cầu thu mua phục vụ tiêu thụ tại các chợ và đơn hàng của thương lái đang tăng.

Đặc biệt, những trái có kích cỡ lớn, màu sắc đẹp, đồng đều, ít lỗi thường được ưu tiên lựa chọn nên giá cao hơn đáng kể so với hàng thông thường.

Giá tôm thẻ có loại cao hơn tôm sú, tôm càng xanh từ 110.000 đồng/kg

Tôm thẻ và tôm sú được bày bán tại siêu thị - Ảnh: HẢI KIM

Nhu cầu tiêu thụ thủy sản thường tăng vào dịp lễ, Tết, đặc biệt khi các gia đình, nhà hàng và đơn vị kinh doanh dịch vụ ăn uống tăng dự trữ, chuẩn bị nguồn hàng.

Theo ghi nhận tại chợ đầu mối thủy sản Bình Điền, giá tôm hiện có sự chênh lệch giữa các loại và kích cỡ. Đáng chú ý, tôm thẻ 25 con/kg có giá 190.000 đồng/kg, cao hơn tôm sú 30 con/kg.

Cụ thể, tôm sú loại lớn (15-20 con/kg) có giá khoảng 230.000 đồng/kg, loại trung (30 con/kg) giá 160.000 đồng/kg. Trong khi đó, tôm thẻ loại lớn (25 con/kg) giá 190.000 đồng/kg, loại trung (45 con/kg) giá 150.000 đồng/kg, và loại nhỏ (60 con/kg) giá 130.000 đồng/kg.

Đối với tôm càng xanh, giá càng sen size 25 con/kg ở mức 110.000 đồng/kg, size 20 con/kg giá 150.000 đồng/kg, và size 12 con/kg giá 180.000 đồng/kg.

Theo các tiểu thương, giá các loại tôm biến động mạnh do nguồn cung hạn chế trong khi nhu cầu thường tăng cao trong dịp lễ. Đặc biệt, tôm thẻ cỡ lớn, đạt chuẩn có thể khan hiếm tại một thời điểm, đẩy giá lên cao.