Khách chọn mua hoa dịp 20-11. Theo ghi nhận nhận, giá hoa hồng Đà Lạt lên 450.000 đồng/bó - Ảnh: HÀ PHƯƠNG

Giá nhiều loại cá đồng, cá nước ngọt tại các chợ TP.HCM tiếp tục duy trì ở mức cao, trong đó cá kèo sống có giá lên đến 330.000 đồng/kg do nguồn cung chưa dồi dào. Trong khi đó, mận Hòa An đặc sản lâu đời của Cao Lãnh (Đồng Tháp) - nổi bật với trái nhỏ, vị chua thanh xen ngọt dịu, đang được bán với giá khoảng 50.000 đồng/kg.

Chợ hoa TP.HCM nhộn nhịp dịp ngày 20-11

Ghi nhận tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (phường Vườn Lài, TP.HCM), giá nhiều loại hoa tươi đồng loạt tăng trong những ngày cận lễ Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Một số loại hoa được khách tìm mua nhiều, đặc biệt là hướng dương, rơi vào tình trạng khan hàng.

Theo khảo sát, hoa hồng Đà Lạt được chào bán với giá 320.000 - 450.000 đồng/bó 50 bông, tùy màu sắc và chất lượng. Đây cũng là một trong những loại hoa được nhiều khách lựa chọn làm quà tặng thầy cô dịp 20-11.

Bên cạnh hoa hồng, hoa phăng đơn có giá dao động 90.000 - 130.000 đồng/bó khoảng 15 bông; cúc mẫu đơn khoảng 100.000 đồng/5 bông. Hay ly kép hồng Viola được chào bán ở mức khoảng 200.000 đồng, tùy quy cách bó. Đáng chú ý, hoa hướng dương trở thành mặt hàng được nhiều khách tìm mua trong dịp này.

Một số tiểu thương cho biết lượng khách hỏi mua tăng, trong khi nguồn hàng về không đủ đáp ứng, khiến nhiều sạp tạm thời hết hoa để bán. Một tiểu thương tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ cho biết năm nay khách hỏi mua hướng dương khá nhiều, có lúc không còn hàng để bán. "Giá hoa cũng biến động theo từng đợt nhập, khiến giá bán thay đổi liên tục", tiểu thương này nói.

Thị trường hoa dịch chuyển sang những bó hoa có giá trị vừa phải - Ảnh: NHẬT XUÂN

Ngoài hoa bó truyền thống, các mẫu hoa phối nhỏ gọn, phù hợp ngân sách của học sinh cũng được dự kiến thu hút khách trong dịp này.

Trong khi đó, một số cửa hàng hoa gần khu vực trường học ghi nhận lượng đơn hàng tăng trong ngày 20-11, song chủ yếu là các bó hoa nhỏ, giá vừa phải dành cho học sinh tặng thầy cô.

Các mẫu hoa hồng, hoa hướng dương từ 1-3 bông, có giá khoảng 50.000 - 150.000 đồng đặc biệt được ưa chuộng hơn cả nhờ phù hợp với túi tiền của nhiều học sinh.

Theo chị Bích Trúc, chủ một cửa hàng hoa trên đường Lê Văn Sỹ (phường Nhiêu Lộc), dịp 20-11 năm nay, cửa hàng đã chuẩn bị khoảng 300 sản phẩm từ hai tuần trước để phục vụ lễ 20-11. Riêng trong tối 19-11, cửa hàng đã bán được hơn 120 bó hoa.

"Giờ giáo viên cũng ngại nhận quà phụ huynh. Những bó hoa to, lẵng lớn chỉ bán được chủ yếu cho cựu học sinh, sinh viên chuẩn bị ra trường. Phần lớn học sinh thường chọn những bó hoa nhỏ, mang tính tượng trưng để gửi lời cảm ơn đến giáo viên", chị Trúc chia sẻ.

Giá nhiều loại cá đồng, cá nước ngọt ở mức cao

Cá nước ngọt được người dân chuộng cho các bữa ăn - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Theo ghi nhận tại nhiều chợ lẻ ở TP.HCM như chợ Thị Nghè, Tân Định, Gò Vấp..., giá nhiều loại cá đồng, cá nước ngọt đang ở mức cao như cá kèo phổ biến trong khoảng 270.000-330.000 đồng/kg (loại sống), cá hú 100.000-130.000 đồng/kg; cá nàng hai 75.000-85.000 đồng/kg, cá thát lát 115.000-130.000 đồng/kg, cá lóc bông 105.000-120.000 đồng/kg, diêu hồng 75.000-90.000 đồng/kg, cá basa 75.000-90.000 đồng/kg, cá chép 70.000-80.000 đồng/kg…

Trong khi đó, thông tin từ chợ đầu mối Bình Điền (TP.HCM), giá nhiều loại cá đồng bán ra cũng đang ở mức cao so với bình quân các tháng trước đó.

Cụ thể, cá hú 78.000-90.000 đồng/kg, cá thát lát 80.000-100.000 đồng/kg, cá tai tượng 70.000-80.000 đồng/kg, cá lóc bông 73.000-88.0000 đồng/kg, nàng hai 56.000-65.000 đồng/kg, cá basa 50.000-67.000 đồng/kg, cá kèo 190.000-270.000 đồng/kg…

Theo đại diện chợ đầu mối Bình Điền, hiện lượng cá đồng nhập chợ đạt khoảng trên dưới 300 tấn/đêm, giảm nhẹ so với mức bình quân các tháng trước đó. Trong khi đó, theo các thương nhân tại chợ, một số loại như cá kèo, cá hú, cá tai tượng, cá basa, cá tra… lượng về không dồi dào như bình thường nên đẩy giá nhiều thời điểm tăng cao, đặc biệt cá kèo đang ở mức giá khá cao kéo dài.

Mận Hòa An đặc sản Cao Lãnh 50.000 đồng/kg

Mận Hòa An hơn trăm tuổi, đặc sản Cao Lãnh giá 50.000 đồng/kg - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Mận Hòa An sản vật nổi tiếng và lâu đời ở vùng đất Cao Lãnh, Đồng Tháp có giá trị đặc biệt về kinh tế và ẩm thực của địa phương. Hiện cây mận cho trái gần như quanh năm giá bán mức 50.000 đồng/kg, cân cho thương lái từ 35.000 - 40.000 đồng/kg.

Mận Hòa An trái nhỏ, màu hồng nhạt, trung bình từ 25-30 trái/kg. Trái có vị chua thanh xen lẫn chút ngọt dịu, tạo nên hương vị riêng khó nhầm lẫn với những giống mận khác. Đặc biệt, mận Hòa An còn được người dân sử dụng để chế biến nhiều món ăn dân dã, trong đó có món cá lóc đồng hấp mận.

Giống mận Hòa An có nguồn gốc từ vùng đất Hòa An, ven rạch Bà Bướm (phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

Từng có thời điểm, mận Hòa An được trồng phổ biến trong các khu vườn ở địa phương. Tuy nhiên, trước sự phát triển của đô thị và quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, diện tích giống mận này ngày càng thu hẹp. Những vườn mận lâu năm ít dần, kéo theo nỗi lo mai một một giống cây đặc sản.

Theo những nhà vườn lâu năm ở Đồng Tháp, giống mận này đã xuất hiện ở vùng đất ven sông Tiền hơn một thế kỷ trước. Kinh nghiệm cho thấy mận trồng quanh khu vực rạch Bà Bướm cho hương vị đậm đà đặc trưng nhất.