Phó thủ tướng: Giữ ổn định giá cả tất cả hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước quản lý đến hết năm

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo điều hành giá - Ảnh: ĐỨC TUÂN

Sáng 9-11, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo điều hành giá.

Cuộc họp nhằm đánh giá công tác quản lý, điều hành giá trong 10 tháng qua và định hướng các tháng còn lại của năm.

Không để xảy ra khoảng trống khi các chương trình hỗ trợ hết hiệu lực

Kết luận cuộc họp, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng khẳng định Chính phủ, Thủ tướng xác định kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt.

Qua kết quả 10 tháng, Phó thủ tướng biểu dương 20 địa phương đã nỗ lực kiểm soát chỉ số CPI dưới mức 4,5% - ngưỡng mục tiêu mà Quốc hội đã phê chuẩn.

Về nhiệm vụ, giải pháp trong những tháng còn lại của năm 2026, Phó thủ tướng yêu cầu chủ động theo dõi sát diễn biến các mặt hàng có quyền số lớn và các mặt hàng đầu vào thiết yếu, từ đó chủ động phương án ứng phó với những biến động bất thường.

Việc điều hành giá các hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá theo lộ trình phù hợp. Yêu cầu đặt ra là đánh giá kỹ sự cần thiết, thời điểm và mức độ điều chỉnh, tác động đến CPI và khả năng chi trả của người dân, hạn chế điều chỉnh tập trung vào thời điểm cuối năm và dịp Tết Nguyên đán.

Phó thủ tướng nhấn mạnh tinh thần của Chính phủ là giữ ổn định giá cả của tất cả hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước quản lý đến hết năm 2026.

Cùng đó, đơn vị chức năng cần xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá, lợi dụng biến động thị trường, thiên tai để tăng giá bất hợp lý.

Theo Phó thủ tướng, hiện nay nhiều chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí đang được triển khai nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong năm 2026. Các cơ quan chức năng cần chủ động nghiên cứu, đánh giá tình hình để tham mưu, đề xuất Chính phủ định hướng chính sách hỗ trợ cho năm 2027.

Trường hợp người dân, doanh nghiệp tiếp tục gặp khó khăn, cần kịp thời đề xuất gia hạn các chính sách hoặc điều chỉnh mức hỗ trợ phù hợp, bảo đảm tính liên tục, không để xảy ra khoảng trống chính sách khi các chương trình hiện hành hết hiệu lực.

Đối với Bộ Công Thương, cần theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá xăng dầu, điện, than, khí hóa lỏng và các mặt hàng năng lượng trên thị trường thế giới và trong nước. Bảo đảm không để xảy ra thiếu hụt, gián đoạn nguồn cung xăng dầu.

Bộ cần theo dõi chính sách giảm thuế đối với xăng từ ngày 1-11, bảo đảm tác động giảm thuế được phản ánh phù hợp vào giá bán. Đồng thời, cần phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi việc thực hiện giảm giá điện, bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt.

Bộ Tài chính cập nhật kịch bản lạm phát

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cho biết trong 10 tháng qua, mặt bằng giá biến động theo hướng tăng liên tục trong 5 tháng đầu năm, giảm trong tháng 6 và tháng 7, sau đó tăng trở lại trong tháng 8 và duy trì xu hướng tăng đến tháng 10.

Nguyên nhân chủ yếu do chịu tác động của yếu tố mùa vụ, cùng với biến động giá nhiên liệu thế giới và nguyên liệu đầu vào.

CPI tháng 10 tăng 0,2% so với tháng trước, chủ yếu do giá xăng dầu trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới. Bình quân 10 tháng, CPI tăng 4,57% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 4,24%.

Bộ Tài chính nhận định, trong 2 tháng cuối năm, mặt bằng giá tiếp tục chịu sức ép từ nhu cầu tiêu dùng, biến động giá năng lượng, nguyên vật liệu, lương thực, thực phẩm và nhu cầu vật liệu xây dựng phục vụ đầu tư công. Tuy nhiên, các chính sách giảm thuế xăng, giảm giá điện và bảo đảm nguồn cung hàng hóa sẽ góp phần hạn chế áp lực tăng giá.

Trên cơ sở diễn biến kinh tế trong và ngoài nước, Bộ Tài chính cập nhật kịch bản CPI bình quân năm 2026 tăng trong khoảng 4,5-4,7%. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng có cùng mức dự báo lạm phát bình quân năm 2026 tăng trong khoảng 4,5-4,7%.

Chính phủ yêu cầu báo cáo tổng thể tình hình thị trường bất động sản ngay trong tháng 11 Trong tháng 11, Bộ Xây dựng cần báo cáo Thủ tướng về tổng thể tình hình thị trường bất động sản. Qua đó, nhận diện nguy cơ rủi ro, đề xuất kịch bản, phương án xử lý, không để tác động dây chuyền đến hệ thống tài chính, ngân hàng.



