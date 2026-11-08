Chính phủ yêu cầu báo cáo tổng thể tình hình thị trường bất động sản ngay trong tháng 11

Các nội dung được yêu cầu báo cáo về thị trường bất động sản gồm nguồn cung, thanh khoản, giá cả, giao dịch, tồn kho theo từng phân khúc, địa bàn - Ảnh: HỒNG QUANG

Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa thay mặt Chính phủ ký ban hành nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10.

Trong thời gian còn lại của năm 2026, Chính phủ, Thủ tướng yêu cầu khai thác tối đa dư địa tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Không tăng giá các mặt hàng, dịch vụ do Nhà nước quản lý

Trong đó, nghị quyết nhấn mạnh các giải pháp kiểm soát lạm phát. Chỉ số CPI bình quân cả năm được yêu cầu kiểm soát trong khoảng 4,5%. Cùng đó, cần rà soát các yếu tố tăng giá theo ngành, địa bàn, nhất là hàng hóa thiết yếu, có nhu cầu lớn dịp cuối năm để có giải pháp kiềm chế lạm phát, không tăng giá các mặt hàng, dịch vụ do Nhà nước quản lý.

Hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng... sẽ được xử lý nghiêm. Ban Chỉ đạo điều hành giá làm việc trực tiếp với các địa phương, nhất là các tỉnh, thành phố lớn để kiểm soát chặt chẽ giá trên địa bàn.

UBND các tỉnh, thành phố được yêu cầu bám sát kịch bản tăng trưởng quý 4. Các địa phương chưa đạt chỉ tiêu kịch bản phải quyết liệt hơn, các cực tăng trưởng lớn như TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Nai, Bắc Ninh... cần đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng chung của cả nước.

Các địa phương cần đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tự công và tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công.

Nghị quyết yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố (nhất là 21 tỉnh, thành phố có biển) phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Nội vụ để thống nhất số liệu diện tích tự nhiên và ranh giới quản lý hành chính trên biển.

Qua đó, phục vụ trình Chính phủ ban hành 34 nghị quyết công bố diện tích tự nhiên của các đơn vị hành chính cấp xã và phương án phân định ranh giới quản lý hành chính trên biển. Cùng đó, cần khẩn trương hoàn thiện bộ hồ sơ, bản đồ địa giới đơn vị hành chính các cấp.

Rà soát toàn diện phương án, điều kiện cần thiết để đưa sân bay Long Thành vào khai thác trong năm 2026

Các bộ, cơ quan ngang bộ được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ trì thẩm tra, khẩn trương nghiên cứu các ý kiến của đại biểu Quốc hội và kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo luật, nghị quyết tại Kỳ họp thứ 2.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương cập nhật kịch bản tăng trưởng. Từ đó kịp thời tham mưu Chính phủ, Thủ tướng các giải pháp nhằm thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Một nhiệm vụ khác của Bộ Tài chính là theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường, chủ động cập nhật kịch bản lạm phát, kịp thời tham mưu các biện pháp quản lý, điều hành giá phù hợp.

Bộ cần nghiên cứu, đề xuất phương án đối với các chính sách thuế hết hiệu lực từ 1-1-2027, tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí còn phù hợp.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các tổ chức tín dụng giảm mặt bằng lãi suất cho vay đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bộ Công Thương bảo đảm cung ứng điện ổn định, chủ động xây dựng phương án điều tiết sản xuất điện cuối năm 2026 và đầu năm 2027. Đồng thời, bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định, điều hành giá hài hòa mục tiêu kiểm soát lạm phát và ổn định thị trường.

Chính phủ cũng giao Bộ Công Thương sớm hoàn thiện Nghị quyết của Chính phủ về quản trị xuất siêu trong quan hệ song phương, phòng tránh nguy cơ dư thừa công suất, ngăn chặn lẩn tránh và chuyển tải bất hợp pháp, kiểm soát hàng hóa sử dụng lao động cưỡng bức.

Đối với Bộ Xây dựng, cần rà soát toàn diện phương án, điều kiện cần thiết để đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 vào khai thác trong năm 2026. Cùng đó là đôn đốc tiến độ thực hiện Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các công trình phục vụ Năm AРЕС 2027, bảo đảm an ninh, an toàn ở mức cao nhất.

Phương án kết nối giao thông tổng thể giữa Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình với trung tâm Hà Nội và các địa phương cần được khẩn trương đề xuất.

Đáng chú ý, Bộ Xây dựng được giao báo cáo Thủ tướng trong tháng 11 về tổng thể tình hình thị trường bất động sản, nhất là nguồn cung, thanh khoản, giá cả, giao dịch, tồn kho theo từng phân khúc, địa bàn. Qua đó, nhận diện nguy cơ rủi ro, đề xuất kịch bản, phương án xử lý, không để tác động dây chuyền đến hệ thống tài chính, ngân hàng.