Hà Nội dự kiến kéo dài metro số 8 đến Bắc Ninh, kết nối sân bay Gia Bình

Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu kết luận cuộc họp - Ảnh: PHƯƠNG NGUYÊN

Ngày 29-10, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp về kết nối giao thông của Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Bố trí ga đường sắt trong khu vực sân bay

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cho biết hệ thống giao thông kết nối sân bay đang được nghiên cứu, bao gồm đường bộ, đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia và đường sắt liên vùng.

Ông Dũng cho biết cảng hàng không quốc tế Gia Bình đã bố trí ga đường sắt trong khu vực sân bay. Vấn đề đặt ra là phải nghiên cứu phương án kết nối tuyến đường sắt đô thị từ Hà Nội qua Bắc Ninh vào nhà ga này, bảo đảm đồng bộ giữa quy hoạch đường sắt và quy hoạch cảng hàng không.

Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm - Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Bộ Xây dựng phối hợp với Hà Nội, Bắc Ninh rà soát quy hoạch, nghiên cứu phương án đường sắt phù hợp, hạn chế việc hành khách phải đi vòng hoặc chuyển qua nhiều tuyến.

Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết thành phố đang nghiên cứu phương án kéo dài tuyến đường sắt đô thị số 8 qua Bắc Ninh đến sân bay Gia Bình. Hai địa phương đã cơ bản thống nhất về hướng kết nối.

Tuy nhiên, theo phương án đang nghiên cứu, hành khách từ sân bay muốn đến một số khu vực trung tâm Hà Nội vẫn phải chuyển sang tuyến khác. Hà Nội đang nghiên cứu thuê tư vấn độc lập để rà soát hướng tuyến và dự báo lưu lượng hành khách.

Từ góc độ tổ chức mạng lưới giao thông, một số ý kiến đề xuất nghiên cứu ga trung tâm để kết nối các tuyến đường sắt và các phương thức vận tải công cộng, tạo thuận lợi cho hành khách di chuyển từ sân bay đến các khu vực trong thành phố.

Hạn chế đi vòng hoặc chuyển tàu nhiều lần

Kết luận cuộc họp, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh và các bộ, ngành, cơ quan liên quan rà soát tổng thể, đề xuất phương án kết nối giao thông giữa Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Hà Nội, Vùng Thủ đô và các trung tâm kinh tế.

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng tổng hợp phương án kết nối, danh mục công trình, thứ tự ưu tiên, phân kỳ đầu tư.

Tuyến đường bộ rộng 120m đang được xây dựng kết nối Hà Nội với sân bay Gia Bình - Ảnh: HỒNG QUANG

Với Hà Nội, thành phố cần chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan, địa phương liên quan nghiên cứu phương án phát triển mạng lưới đường sắt đô thị. Trong đó, tập trung nghiên cứu tuyến số 8 và các tuyến liên quan, vị trí nhà ga, đầu mối trung chuyển và khả năng tiếp cận khu vực nhà ga hàng không.

Phó thủ tướng Thường trực đặc biệt lưu ý Hà Nội nghiên cứu phương án ga trung tâm để kết nối các tuyến đường sắt, tạo thuận lợi cho hành khách. Việc lựa chọn phương án cụ thể thuộc thẩm quyền của thành phố.

"Ga trung tâm không chỉ có vai trò trong tổ chức giao thông mà còn gắn với phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), thương mại và dịch vụ quanh nhà ga", theo Phó thủ tướng Thường trực.

Việc tổ chức mạng lưới phải tính đến hành trình thực tế của hành khách, hạn chế đi vòng hoặc chuyển tàu nhiều lần, nhất là đối với khách quốc tế mang theo hành lý.

Về tổ chức đầu tư đường sắt, Phó thủ tướng Thường trực lưu ý cần nghiên cứu phương án thực hiện thống nhất trên toàn tuyến, tránh chia thành các đoạn độc lập dẫn đến khác biệt về nhà thầu, thiết bị, công nghệ, gây khó khăn trong kết nối và vận hành.

Đối với các dự án đường bộ, Phó thủ tướng Thường trực yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng và an toàn công trình. Việc áp dụng cơ chế đặc thù đối với các công trình phục vụ APEC 2027 phải gắn với yêu cầu về tiến độ theo các kết luận đã có.