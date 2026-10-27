CEO sân bay Gia Bình: Kiến tạo tương lai kết nối toàn cầu của Việt Nam

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình là siêu dự án hạ tầng trọng điểm chiến lược quy mô lớn của Việt Nam - Ảnh: MAI

Đây cũng là dự án hiếm hoi đã được Quốc hội Việt Nam thông qua vào tháng 12-2025 với kỳ vọng góp phần quan trọng đưa nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng vượt bậc.

Công ty cổ phần hạ tầng hàng không Masterise (MAI) - thành viên Masterise Group - là nhà đầu tư của dự án. Masterise Group cũng là tập đoàn kinh tế hàng đầu Việt Nam, giữ vị trí số 1 trong lĩnh vực bất động sản cao cấp và bất động sản hàng hiệu cùng với hệ sinh thái mạnh và hiệu quả, dẫn dắt bởi Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Techcombank.

Tại sự kiện hàng không lớn nhất thế giới Routes World 2026 diễn ra từ 21-10 đến ngày 23-10-2026, Tổng giám đốc Công ty cổ phần hạ tầng hàng không Masterise (MAI) Vũ Hoàng Long đã trả lời phỏng vấn Tạp chí Flight Global (Anh quốc).

Dưới đây là trích nội dung cuộc phỏng vấn:

Ngành hàng không toàn cầu đang được tái định hình bởi sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng

Tổng giám đốc công ty cổ phần hạ tầng hàng không Masterise (MAI) Vũ Hoàng Long - Ảnh: MAI

* Ngành hàng không toàn cầu đang được tái định hình bởi sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng, dòng vốn và các trung tâm tăng trưởng mới, ông nhìn nhận vai trò của Cảng Hàng không Quốc tế (CHKQT) Gia Bình như thế nào trong việc kết nối Việt Nam với các mạng lưới kinh tế và hàng không toàn cầu này?

- CHKQT Gia Bình không chỉ là một dự án hạ tầng hàng không mà sẽ là trung tâm kinh tế hàng không thế hệ mới 2.0 được kiến tạo để hỗ trợ giai đoạn phát triển tiếp theo của Việt Nam.

Trong bối cảnh các dòng vốn thương mại, đầu tư, du lịch và dịch chuyển toàn cầu đang tái định hình, sân bay không còn đơn thuần là nơi kết nối điểm đến. Những sân bay thành công nhất thế giới đang trở thành các cực tăng trưởng kinh tế, nơi hội tụ của logistics, thương mại, công nghệ, dịch vụ và các dòng lưu chuyển quốc tế.

Với tầm nhìn chiến lược đó cùng sự định hướng và ủng hộ của Chính phủ Việt Nam, sân bay Gia Bình sẽ trở thành một trung tâm kết nối mới của khu vực, đóng vai trò quan trọng trong lưu chuyển hàng hóa, phát triển thương mại và kết nối các nền kinh tế, gắn kết hiệu quả con người, dòng vốn và các cơ hội thúc đẩy thương mại toàn cầu, kiến tạo một hệ sinh thái kinh tế hàng không tích hợp, tạo ra giá trị lâu dài cho Việt Nam nói riêng và đóng góp vào sự phát triển của mạng lưới hàng không toàn cầu nói chung.

* Việt Nam sở hữu vị trí chiến lược tại trung tâm của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Theo ông, CHKQT Gia Bình có thể đóng vai trò như thế nào trong việc nâng tầm vị thế của Việt Nam trên bản đồ hàng không khu vực và toàn cầu?

- Việt Nam nằm tại giao điểm của nhiều hành lang kinh tế và thương mại quan trọng của châu Á, đồng thời ngày càng hội nhập sâu rộng với các thị trường toàn cầu. Đà tăng trưởng kinh tế, ổn định chính trị, dòng vốn đầu tư quốc tế và nhu cầu gia tăng về du lịch, thương mại, logistics đang mở ra cơ hội dài hạn cho ngành hàng không Việt Nam.

Để hiện thực hóa tiềm năng đó, hạ tầng hàng không cần được phát triển đồng bộ với năng lực vận hành, công nghệ, chất lượng dịch vụ và hệ sinh thái đối tác. Gia Bình được định hướng phát triển trên nền tảng này, với mục tiêu không chỉ mở rộng năng lực phục vụ mà còn nâng cao hiệu quả kết nối và sức cạnh tranh của Việt Nam.

Về trải nghiệm hành khách, dự án hướng tới chất lượng dịch vụ theo chuẩn mực quốc tế, với tham vọng đạt xếp hạng 5 sao Skytrax. Song song với đó, các nguyên tắc về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) được định hướng tích hợp trong quá trình phát triển, nhằm hướng tới một sân bay thông minh, xanh và bền vững.

Đó cũng là tinh thần của mô hình Trung tâm Kinh tế Hàng không thế hệ mới 2.0: lấy công nghệ làm nền tảng nâng cao trải nghiệm, lấy thương mại làm động lực tăng trưởng và phát triển một hệ sinh thái kết nối hài hòa giữa hàng không với các hoạt động kinh tế khác.

Hướng tới phát triển sân bay Gia Bình thành một trung tâm kết nối tích hợp

* CHKQT Gia Bình có thể tạo ra những tác động kinh tế như thế nào đối với Việt Nam, đặc biệt trong việc thu hút đầu tư và hỗ trợ giai đoạn phát triển tiếp theo của nền kinh tế?

- Theo quy hoạch, CHKQT Gia Bình hướng tới năng lực phục vụ 30 triệu lượt hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm vào năm 2030. Đến năm 2050, các con số dự kiến đạt 50 triệu lượt hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa.

Dự án được định hướng theo tiêu chuẩn ICAO Code 4F, tạo điều kiện tiếp nhận các dòng máy bay thân rộng và mở rộng năng lực kết nối hàng không quốc tế. Tuy nhiên quy mô hạ tầng chỉ là một phần của câu chuyện.

Chúng tôi hướng tới phát triển sân bay Gia Bình thành một trung tâm kết nối tích hợp cho cả hành khách và hàng hóa, nơi mạng bay quốc tế, vận tải hàng hóa, logistics và thương mại cùng hỗ trợ lẫn nhau. Khi các dòng lưu chuyển này được kết nối hiệu quả, sân bay có thể mở rộng khả năng tiếp cận thị trường cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu và gia tăng sức hấp dẫn của khu vực đối với các nhà đầu tư quốc tế.

Tiềm năng đó được củng cố bởi nhu cầu thị trường và nền tảng kinh tế của miền Bắc. Theo phân tích của dự án, khoảng 892.000 lượt hành khách đi hoặc đến Hà Nội trong năm 2025 đã phải nối chuyến qua các trung tâm hàng không quốc tế như Doha, Istanbul, Quảng Châu và Dubai. Đây là một chỉ dấu về dư địa phát triển thêm các đường bay thẳng, giúp hành khách có thêm lựa chọn kết nối thuận tiện hơn.

Chúng tôi tin rằng những dự án hạ tầng có tính chuyển đổi thường tạo ra tác động vượt ra ngoài phạm vi khai thác trực tiếp, thông qua việc thúc đẩy đầu tư, đổi mới và hình thành các hoạt động kinh tế mới.

Với sân bay Gia Bình, thành công trong dài hạn không chỉ được đo bằng lưu lượng hành khách hay sản lượng hàng hóa, mà còn bằng khả năng tạo ra cơ hội đầu tư, tăng cường giao thương và đóng góp vào năng lực cạnh tranh quốc gia. Ông Vũ Hoàng Long - Tổng giám đốc Công ty cổ phần hạ tầng hàng không Masterise (MAI)

* Là một dự án hạ tầng quy mô lớn với tầm nhìn hàng thập kỷ, điều gì tạo được niềm tin vào khả năng hiện thực hóa dự án cũng như bảo đảm tiến độ và chất lượng triển khai?

- CHKQT Gia Bình không phải là một dự án ngắn hạn mà là một cam kết dài hạn đối với tương lai phát triển của Việt Nam, đòi hỏi tầm nhìn, nguồn lực dài hạn và quan trọng nhất là quyết tâm theo đuổi những tiêu chuẩn cao trong quá trình thực thi.

Trong vai trò nhà đầu tư, MAI - thành viên của Masterise Group - đã tận dụng năng lực, kinh nghiệm từ hệ sinh thái mạnh hàng đầu Việt Nam để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao toàn cầu nhằm triển khai một cách bài bản và hiệu quả.

Giai đoạn đầu tiên của CHKQT Gia Bình tập trung vào các hạng mục trọng yếu phục vụ APEC gồm khu bay, nhà khách VIP, tháp kiểm soát không lưu, hạ tầng kỹ thuật và các hệ thống thông tin, dẫn đường, giám sát hàng không. Đến cuối tháng 8-2026, tháp kiểm soát không lưu đã hoàn thành phần kết cấu chính ở độ cao thiết kế 127m.

Nhà ga VIP, đường băng và nhiều hạng mục trọng điểm khác đang được đẩy nhanh tiến độ. Các công việc xây dựng được triển khai song song với mua sắm, lắp đặt và chuẩn bị vận hành, hướng tới các mốc hoàn thành trước APEC 2027.

Song song với hạ tầng sân bay, việc tuyển dụng cũng đã hoàn thành gần 90% các vị trí vận hành cùng các chương trình đào tạo và chứng chỉ cần thiết. Chúng tôi đặt mục tiêu hoàn tất 100% vào cuối năm 2026.

Địa chỉ lựa chọn đáng tin cậy * Theo ông, đâu là những yếu tố có thể giúp sân bay Gia Bình trở thành một lựa chọn hấp dẫn trong chiến lược phát triển mạng bay của các hãng hàng không quốc tế trong tương lai? - Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là xây dựng một sân bay hiện đại mà còn phát triển một nền tảng vận hành hiệu quả, đáng tin cậy và có khả năng tạo giá trị bền vững cho các hãng hàng không trong nhiều năm tới thông qua khả năng kết nối đa phương thức, chất lượng hệ sinh thái mạnh, độ tin cậy trong vận hành và tiềm năng phát triển của khu vực. Các diễn đàn như Routes World là cơ hội quan trọng để chúng tôi lắng nghe cộng đồng hàng không quốc tế, hiểu rõ hơn nhu cầu của thị trường và xây dựng các mối quan hệ dài hạn toàn cầu, giúp định hình cách chúng tôi phát triển Gia Bình trong tương lai. Từ đó xây dựng một sân bay không chỉ thu hút các hãng hàng không đến khai thác mà còn trở thành một đối tác đáng tin cậy, cùng tạo ra giá trị tăng trưởng lâu dài cho hành khách và cho toàn bộ hệ sinh thái hàng không.