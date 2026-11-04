Thủ tướng: Ưu tiên cao nhất cho mục tiêu kiểm soát lạm phát

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên họp - Ảnh: NHẬT BẮC

Ngày 4-11, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10. Tại phiên họp, Chính phủ tập trung thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội và giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Ngân sách nhà nước có trách nhiệm chia sẻ với nền kinh tế

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ rõ và lưu ý những khó khăn, thách thức trong thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng hai con số. Cùng đó, một số bộ, cơ quan, địa phương, dự án trọng điểm có tỉ lệ giải ngân thấp.

Chỉ đạo các nhiệm vụ trong giai đoạn cuối năm, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội trong quá trình tiếp thu, giải trình, chỉnh lý, hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh: Chính phủ quyết tâm, kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Tập trung củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, trước hết kiểm soát lạm phát theo mục tiêu Quốc hội đã đề ra, đặc biệt quan tâm và ưu tiên cao nhất cho mục tiêu kiểm soát lạm phát trong 2 tháng cuối năm.

Theo Thủ tướng, nếu tăng trưởng cao nhưng không kiểm soát được lạm phát, không giữ được ổn định giá cả, những thành quả tăng trưởng không lan tỏa tới nền kinh tế và người dân.

Đề cập các giải pháp về giá điện, giá xăng dầu, Thủ tướng cho biết sau rất nhiều năm, giá điện mới giảm, trên cơ sở đánh giá rất kỹ tình hình tài chính của EVN.

Các biện pháp về thuế với xăng dầu triển khai ngay từ đầu năm cũng tác động rất mạnh tới thu ngân sách.

"Nhưng vì mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định giá cả, ổn định kinh tế vĩ mô, ngân sách nhà nước phải có trách nhiệm chia sẻ với nền kinh tế, người dân và doanh nghiệp", Thủ tướng phát biểu.

Với tinh thần đó, Thủ tướng yêu cầu tập trung quản lý, điều hành giá, bình ổn thị trường. Đồng thời bám sát kịch bản tăng trưởng các tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu đề ra.

Về giải ngân vốn đầu tư công, cần điều chuyển vốn từ các dự án chậm triển khai sang các dự án có khả năng giải ngân tốt, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch.

Thủ tướng yêu cầu tập trung triển khai kế hoạch thực hiện kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế, nhất là các nhiệm vụ có thời hạn hoàn thành trong năm 2026.

Đề xuất giao chỉ tiêu kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng cho các địa phương

Thủ tướng giao Bộ Tài chính theo dõi sát diễn biến giá cả, cập nhật kịch bản lạm phát, có các giải pháp điều hành giá phù hợp. Cùng đó là khẩn trương nghiên cứu, triển khai cải cách thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế. Đề xuất việc giao chỉ tiêu kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng cho các địa phương từ năm 2027.

Bộ cần chủ động các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, nền kinh tế như về thuế phí, các nhiệm vụ về cải thiện môi trường kinh doanh, thủ tục hành chính.

Hệ thống ngân hàng tiếp tục tiết giảm chi phí, Ngân hàng Nhà nước có các công cụ điều hành linh hoạt hơn nữa để ổn định và giảm mặt bằng lãi suất cho vay với sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, xuất nhập khẩu, doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Bộ Công Thương được giao chủ động điều hòa cung cầu, bảo đảm nguồn cung liên tục đối với hàng hóa thiết yếu, nhất là xăng dầu, điện. Đồng thời, sớm báo cáo điều chỉnh Quy hoạch điện VIII theo trình tự, thủ tục rút gọn và khẩn trương hoàn thiện Nghị định về kinh doanh xăng dầu trình Chính phủ trong tháng 11.

Bộ Xây dựng chủ động theo dõi, đánh giá diễn biến giá vật liệu xây dựng, nhà ở, chi phí xây dựng và cước vận tải, trao đổi với các địa phương để có các giải pháp ổn định thị trường.

Thủ tướng cũng đề nghị các Phó thủ tướng, thành viên Chính phủ nghiên cứu kỹ, trực tiếp tham gia ngay ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tình hình kinh tế - xã hội năm 2027.