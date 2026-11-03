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Giải pháp phòng ngừa gian lận thương mại

tác giả
HỒNG QUANG
HỒNG QUANG
HỒNG QUANG

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái cho biết dự thảo xác định các mục tiêu về quản trị tăng trưởng xuất khẩu, hướng tới cán cân hợp lý, đa dạng hóa thị trường, tăng cường kiểm soát xuất xứ hàng hóa và phòng ngừa các hành vi gian lận thương mại.

Bộ Công thương nêu giải pháp phòng ngừa gian lận thương mại - Ảnh 1.

Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc phát biểu kết luận cuộc họp - Ảnh: PHƯƠNG NGUYÊN

Ngày 3-11, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành về dự thảo nghị quyết của Chính phủ liên quan đến thúc đẩy thương mại cân bằng, phòng ngừa nguy cơ dư thừa công suất, ngăn chặn các hành vi gian lận thương mại - theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Tăng cường rà soát, quản lý đầu tư nước ngoài

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái cho biết việc xây dựng kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động xuất nhập khẩu, chủ động phòng ngừa các rủi ro thương mại và thúc đẩy đa dạng hóa thị trường.

Dự thảo xác định các mục tiêu về quản trị tăng trưởng xuất khẩu, hướng tới cán cân thương mại hợp lý, đa dạng hóa thị trường, tăng cường kiểm soát xuất xứ hàng hóa và phòng ngừa các hành vi gian lận thương mại.

Bộ Công thương nêu giải pháp phòng ngừa gian lận thương mại - Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái báo cáo tại cuộc họp - Ảnh: PHƯƠNG NGUYÊN

Để thực hiện các mục tiêu này, Bộ Công Thương đề xuất 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó có tăng cường rà soát, quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài, chú trọng các dự án có nguy cơ phát sinh gian lận thương mại; nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát và xác minh xuất xứ hàng hóa.

Dự thảo cũng đề xuất các giải pháp thúc đẩy thương mại theo hướng bền vững, tăng cường nhập khẩu hàng hóa, máy móc, thiết bị và công nghệ trong phạm vi, mục tiêu của kế hoạch, phù hợp với nhu cầu phát triển của nền kinh tế.

Cùng đó, cần đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đã ký kết, mở rộng thị trường mới. Tăng cường thông tin, cảnh báo sớm, hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ các quy định thương mại quốc tế và chủ động ứng phó với các biện pháp phòng vệ thương mại.

Các nhóm giải pháp còn tập trung nâng cao năng lực quản lý nhà nước, tăng cường phối hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan liên quan; rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật về đầu tư, thương mại và những lĩnh vực có liên quan.

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu đề nghị tăng cường phối hợp, chia sẻ dữ liệu xuất nhập khẩu, nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm. 

Đặc biệt, cần làm rõ các khái niệm liên quan đến lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, chuyển tải bất hợp pháp để phân biệt với hoạt động vận tải, trung chuyển hàng hóa hợp pháp.

Việc tăng cường kiểm soát phải đi đôi với tạo thuận lợi cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp.

Đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu

Kết luận cuộc họp, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh việc xây dựng nghị quyết là cần thiết, có cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn. Quá trình thực hiện phải bám sát các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Trong đó Kết luận số 106-KL/TW ngày 15-10 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã đặt ra yêu cầu đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu gắn với nâng cao giá trị gia tăng, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu, giảm phụ thuộc vào một số ít thị trường. Đồng thời kịp thời xử lý các vấn đề thương mại, thuế quan và có giải pháp hiệu quả để xử lý nhập siêu.

Phó thủ tướng thường trực yêu cầu tiếp tục nghiên cứu, rà soát phạm vi, tên gọi và nội dung dự thảo, bảo đảm cách tiếp cận cân bằng trong quản trị hoạt động thương mại, xem xét cả xuất siêu và nhập siêu. Tuy nhiên nghị quyết cần tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm, cấp thiết.

Các nhiệm vụ, giải pháp phải có tính khả thi, hiệu quả, thực chất, góp phần đa dạng hóa thị trường, nâng cao hiệu quả quản trị thương mại, chủ động phòng ngừa rủi ro và ngăn chặn các hành vi gian lận, vi phạm pháp luật trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Bộ Công thương nêu giải pháp phòng ngừa gian lận thương mại - Ảnh 3.Phó thủ tướng thường trực: Còn có tiếp tay, bảo kê vi phạm buôn lậu, hàng giả

Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc đánh giá công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn chưa thực sự vững chắc.

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HỒNG QUANG
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    Chủ đề: Xuất khẩu thương mại xuất nhập khẩu gian lận thương mại thương mại cân bằng

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