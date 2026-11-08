Giá cả đầu ngày: Siêu thị giảm giá nhiều mặt hàng, sức mua nhích lên; Tôm thẻ, khô cá miền Tây khởi sắc

Trong khi đó, giá tôm thẻ tại ao ở các tỉnh miền Tây tăng 1.000-7.000 đồng/kg so với tuần trước. Khô cá miền Tây hút khách, giá từ 100.000 đến 400.000 đồng/kg

Giá tôm thẻ nhích lên, tôm sú giảm

Thu hoạch tôm sú ở Cần Thơ - Ảnh: C.T.V

Ghi nhận tại các tỉnh miền Tây, giá tôm thẻ tại ao nhích lên so với một tuần trước. Trong đó, tôm loại 25 con/kg đạt 180.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg; loại 30 con/kg ở mức 162.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg. Riêng tôm loại 20 con/kg có giá 200.000 đồng/kg, giữ ổn định so với 7 ngày trước.

Đối với tôm loại 40 con/kg, giá thu mua là 136.000 đồng/kg, tăng 4.000 đồng/kg. Tôm loại 50 con/kg đạt 126.000 đồng/kg, tăng 4.000 đồng/kg. Trong khi đó, tôm loại 60 và 70 con/kg lần lượt giữ mức 115.000 đồng/kg và 110.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, tôm thẻ loại 80 con/kg có giá 108.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg; loại 100 con/kg đạt 100.000 đồng/kg, tăng 7.000 đồng/kg.

Đối với tôm sú, loại 20 con/kg có giá 200.000 đồng/kg, loại 30 con/kg ở mức 160.000 đồng/kg và loại 40 con/kg đạt 200.000 đồng/kg. So với 30 ngày trước, giá tôm sú loại 30 con/kg giảm khoảng 60.000 đồng/kg, loại 40 con/kg giảm khoảng 40.000 đồng/kg.

Khô cá lóc, cá sặc hút khách

Khô cá lóc phơi nắng tại một cơ sở chế biến khô ở xã Phú Thọ, tỉnh Đồng Tháp - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Theo ghi nhận, hiện các loại khô đang được nhiều người tiêu dùng lựa chọn, nhờ có thể bảo quản lâu, chế biến nhanh và phù hợp với bữa cơm gia đình.

Giá khô cá lóc bày bán tuỳ kích cỡ giá dao động từ 150.000 đồng - 200.000 đồng/kg, mức giá này cao hơn giá tại các vựa từ 50.000 đồng/kg và thấp hơn giá bán trên các sàn thương mại điện tử từ 50.000 đồng - 70.000 đồng/kg.

Tương tự với các loại khô phổ biến ở miền Tây giá khô cá sặc rằn khoảng 180.000 - 250.000 đồng/kg. Đối với khô cá tra phồng, giá phổ biến từ 100.000 – 160.000 đồng/kg, khô cá basa từ 120.000 - 180.000 đồng/kg, khô cá lòng tong giá khoảng 150.000 - 200.000 đồng/kg, tùy kích cỡ và chất lượng sản phẩm.

Bên cạnh các loại khô cá nước ngọt, khô cá đù cũng được bày bán khá phổ biến, với giá khoảng 120.000 - 150.000 đồng/kg. Các mặt hàng có giá trị cao hơn như khô cá chạch dao động từ 250.000 - 400.000 đồng/kg.

Theo tiểu thương, giá bán các loại khô có sự chênh lệch tùy nguồn nguyên liệu, quy trình chế biến, kích cỡ và độ khô của sản phẩm. Người tiêu dùng hiện có nhiều lựa chọn, từ những loại khô bình dân phục vụ bữa ăn hằng ngày đến các sản phẩm đặc sản dùng làm quà biếu.

Siêu thị tăng giảm giá hàng thiết yếu, sức mua cuối năm nhích lên

Sức mua bắt đầu nhích lên từ cuối tuần qua khi thị trường bước vào đợt kích cầu lớn trước cao điểm mua sắm Tết 2027 - Ảnh: HẢI KIM

Sức mua tại các hệ thống bán lẻ ở TP.HCM bắt đầu nhích lên từ cuối tuần qua, trong bối cảnh nhiều chương trình giảm giá được đẩy mạnh, đặc biệt ở nhóm thực phẩm, sữa, dầu ăn và hàng tiêu dùng thiết yếu. Sở Công thương TP.HCM kỳ vọng, đợt khuyến mại tập trung cuối năm được kỳ vọng tạo thêm động lực cho thị trường bán lẻ trước cao điểm mua sắm Tết.

Theo ghi nhận trong ngày cuối tuần, lượng khách đến mua sắm các siêu thị, trung tâm thương mại tăng nhẹ, một số thời điểm xuất hiện tình trạng xếp hàng chờ thanh toán. Các nhà bán lẻ đang tăng cường khuyến mãi trên nhiều nhóm hàng để thu hút người tiêu dùng, trong đó mức giảm phổ biến lên đến 30-40%, cá biệt có mặt hàng giảm gần 50%.

Cụ thể, MM Mega Market giảm giá đến 37% với thực phẩm tươi sống, 41% với đồ uống, bánh kẹo và thực phẩm thiết yếu, 46% với đồ dùng nhà bếp. Tops Market giảm 10% thực phẩm tươi sống khi khách mua trước 10 giờ các ngày trong tuần. Lotte Mart triển khai chương trình "Giờ vàng giá sốc", còn Saigon Co.op luân phiên giảm giá nhiều mặt hàng thực phẩm.

Đáng chú ý, nhóm hàng thiết yếu như sữa và dầu ăn, vốn nằm trong chương trình bình ổn thị trường, tiếp tục có thêm ưu đãi từ các hệ thống bán lẻ. Tại Lotte Mart, combo 2 lốc sữa Vinamilk Super Nut 9 loại hạt 180ml, loại ít đường hoặc không đường, giảm 42%, còn 59.900 đồng/combo.

Đợt 2 chương trình khuyến mại tập trung năm 2026 tại TP.HCM diễn ra từ ngày 11-11-2026 đến 2-2-2027, với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp bán lẻ, tập trung vào các chương trình giảm giá hàng tiêu dùng.

Theo các doanh nghiệp bước vào tháng 11, nhu cầu đi lại, du lịch, ăn uống và các dịch vụ phục vụ đời sống có xu hướng tăng, việc giảm giá các mặt hàng xăng dầu, điện là những yếu tố quan trọng hỗ trợ tiêu dùng nhờ áp lực chi phí đầu vào, logistics hạ nhiết.

Cùng với kích cầu, chuẩn bị nguồn hàng phục vụ cao điểm cuối năm và Tết Nguyên đán 2027 đang được các nhà bán lẻ chú trọng nhằm hạn chế nguy cơ thiếu hàng, biến động giá khi nhu cầu tăng.