TP.HCM lần đầu tiên có sản phẩm OCOP 5 sao - Ảnh: QUANG ĐI

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa chính thức ban hành quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp quốc gia năm 2026 (đợt 1). Trong danh sách 12 sản phẩm được công nhận OCOP 5 sao cấp quốc gia có 6 sản phẩm và nhóm sản phẩm của TP.HCM, thuộc ba doanh nghiệp.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Sơn mài mỹ nghệ Tư Bốn (phường Chánh Hiệp, TP.HCM) có hai nhóm sản phẩm được công nhận gồm bình hoa sen sơn mài Tư Bốn và hộp quà tặng sơn mài Tư Bốn.

Công ty cổ phần Dừa nước Việt Nam (xã Bình Khánh, TP.HCM) có sản phẩm Mật dừa nước cô đặc hữu cơ Vietnipa.

Trong khi đó, Công ty cổ phần Nông nghiệp Thương mại Du lịch Bầu Mây (xã Hòa Hiệp, TP.HCM) có ba sản phẩm được công nhận gồm tiêu sữa, tiêu một nắng và tiêu tươi muối.

Như vậy, các sản phẩm được công nhận lần này thuộc hai nhóm lĩnh vực chính là thủ công mỹ nghệ và chế biến nông sản, với những sản phẩm mang đặc trưng nguyên liệu, ngành nghề của từng doanh nghiệp.

Các sản phẩm được công nhận mới sẽ được Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP cấp quốc gia, được sử dụng biểu trưng OCOP quốc gia trên bao bì, nhãn mác và các tài liệu giới thiệu, quảng bá sản phẩm theo quy định. Kết quả phân hạng có giá trị 36 tháng kể từ ngày công nhận.

Các sản phẩm OCOP 5 sao dự kiến được trao chứng nhận tại Festival OCOP Việt Nam 2026 - Ảnh: BTC

Sau khi được công nhận, các sản phẩm OCOP tiếp tục được hỗ trợ quảng bá, giới thiệu và xúc tiến thương mại tại thị trường trong nước, quốc tế. Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia có trách nhiệm hướng dẫn các chủ thể sử dụng biểu trưng OCOP trên bao bì theo quy định, đồng thời phối hợp kiểm tra định kỳ chất lượng sản phẩm.

Đáng chú ý, UBND các tỉnh, thành phố được yêu cầu ưu tiên quảng bá, giới thiệu và sử dụng sản phẩm OCOP cấp quốc gia làm quà tặng, quà biếu trong các hoạt động ngoại giao, sự kiện địa phương.

Trước đợt xét duyệt này, dù đã có hơn 1.000 sản phẩm được công nhận OCOP cùng hệ thống thương mại hàng đầu cả nước, TP.HCM vẫn chưa có sản phẩm đạt hạng 5 sao cấp quốc gia.

Các sản phẩm được đề nghị công nhận hạng 5 sao dịp này dự kiến cũng sẽ được công bố và trao chứng nhận tại Festival OCOP Việt Nam 2026, diễn ra từ ngày 3 đến 6-12 trên đường đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Festival OCOP Việt Nam 2026 sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ 3 đến 6-12, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM - Ảnh: BTC

Không gian Festival OCOP Việt Nam 2026 quy tụ sản phẩm đặc trưng của các địa phương - Ảnh: BTC

Festival OCOP Việt Nam 2026: Điểm hẹn của 34 tỉnh, thành phố Festival OCOP Việt Nam 2026 lần đầu tiên được tổ chức lần đầu tại khu vực phía Nam, với sự hội tụ của 34 tỉnh, thành phố và quy mô khoảng 350 gian hàng. Với chủ đề "Sáng tạo từ truyền thống - Bứt phá đến tương lai", Festival là sự kiện xúc tiến thương mại quy mô lớn nhằm quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề, đặc sản vùng miền; đồng thời kết nối giao thương, mở rộng thị trường và lan tỏa những giá trị văn hóa bản địa kết tinh trong từng sản phẩm. Sự kiện do Bộ Nông nghiệp và Môi trường và UBND TP.HCM chỉ đạo; Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM phối hợp thực hiện. Chi cục Phát triển nông thôn TP.HCM là cơ quan tham mưu thực hiện, giữ vai trò kết nối các chủ thể OCOP, làng nghề và nguồn lực phát triển nông thôn. Trong khuôn khổ Festival sẽ diễn ra nhiều hoạt động nổi bật, như: trưng bày sản phẩm OCOP xuất khẩu, OCOP xanh, chuyển đổi số; Ngày hội livestream OCOP Việt Nam, Hội thi sản phẩm OCOP, Diễn đàn OCOP và kinh tế xanh - Net Zero, cùng các hoạt động trải nghiệm văn hóa và quảng bá du lịch nông thôn… Không chỉ là điểm hẹn giao thương, Festival còn là dịp tôn vinh tinh hoa sản vật, gìn giữ di sản làng nghề và đưa thương hiệu Việt đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước và quốc tế.