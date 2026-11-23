Festival OCOP Việt Nam 2026 sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ 3 đến 6-12, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM - Ảnh: BTC

Trước thềm Festival OCOP Việt Nam 2026, Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc chia sẻ trong những chuyến công tác nước ngoài, cô thường mang theo đặc sản Việt Nam làm quà tặng. Khi có bạn bè quốc tế đến Việt Nam, các sản phẩm OCOP cũng là một trong những lựa chọn hàng đầu của cô.

"Bảo Ngọc rất ủng hộ mô hình OCOP (mỗi xã một sản phẩm). Trong hành trình đi đến nhiều nơi trên thế giới, hay khi có bạn bè quốc tế đến Việt Nam, mình cũng thường lựa chọn các sản phẩm OCOP, đặc sản Việt Nam làm quà tặng", cô chia sẻ.

Hoa hậu Bảo Ngọc chia sẻ tình yêu dành cho các sản phẩm OCOP và thói quen chọn đặc sản Việt Nam làm quà tặng bạn bè quốc tế - Ảnh: NVCC

Lý do đầu tiên khiến Bảo Ngọc yên tâm lựa chọn các sản phẩm này là chất lượng, cùng những quy định và quy trình kiểm duyệt rõ ràng. Bên cạnh đó, cô đặc biệt yêu thích câu chuyện phía sau mỗi sản phẩm, từ thế mạnh của địa phương đến công sức của những người làm ra sản phẩm.

Từ góc nhìn của một người trẻ, Bảo Ngọc cho rằng người tiêu dùng hiện nay không chỉ lựa chọn sản phẩm dựa trên chất lượng hay mẫu mã. Họ còn quan tâm đến câu chuyện phía sau, từ vùng đất nơi sản phẩm ra đời, hành trình phát triển đến những con người trực tiếp làm ra sản phẩm.

"Đối với các bạn trẻ bây giờ, khi đi tìm những sản phẩm, tụi mình chọn không chỉ là về chất lượng, mẫu mã mà còn ở câu chuyện. Đôi khi câu chuyện đó nằm ở giá trị của địa phương, chẳng hạn như địa phương đã trải qua những gì, hành trình để phát triển sản phẩm như thế nào, những câu chuyện của người thật, việc thật và sản phẩm này đang mang ý nghĩa như thế nào đối với vùng miền đó, nói lên tiếng nói gì… Đó là câu chuyện mà giới trẻ và người tiêu dùng rất mong muốn được nghe", Bảo Ngọc chia sẻ.

Gắn bó với các hoạt động môi trường gần 6 năm, Bảo Ngọc cũng dành sự quan tâm đến những mô hình phát triển bền vững. Cô hào hứng khi Festival OCOP Việt Nam 2026 dành nhiều không gian và diễn đàn cho các sản phẩm OCOP xanh, hướng đến phát triển bền vững.

Với vai trò là người có sức ảnh hưởng, Bảo Ngọc chia sẻ mong muốn đóng góp vào việc lan tỏa các sản phẩm OCOP, không chỉ bằng cách chia sẻ thông tin mà còn đưa câu chuyện của những người làm ra sản phẩm đến gần hơn với cộng đồng.

"Bảo Ngọc rất mong có thể đưa những câu chuyện của những người làm ra các sản phẩm OCOP đến với mọi người. Để mọi người nhìn thấy được sự nỗ lực của họ và câu chuyện của địa phương thông qua từng sản phẩm. Đó cũng là vai trò mà Bảo Ngọc rất mong muốn đóng góp", cô nói.

Không gian Festival OCOP Việt Nam 2026 sẽ được thiết kế với nhiều khu vực trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của các địa phương - Ảnh: BTC

Phối cảnh dự kiến các khu vực trưng bày, trải nghiệm tại Festival OCOP Việt Nam 2026 - Ảnh: BTC

Festival OCOP Việt Nam 2026: Điểm hẹn của 34 tỉnh, thành phố Từ ngày 3 đến 6-12-2026, tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP.HCM, Festival OCOP Việt Nam 2026 sẽ được tổ chức lần đầu tại khu vực phía Nam, với sự hội tụ của 34 tỉnh, thành phố và quy mô khoảng 350 gian hàng. Với chủ đề "Sáng tạo từ truyền thống - Bứt phá đến tương lai", Festival là sự kiện xúc tiến thương mại quy mô lớn nhằm quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề, đặc sản vùng miền; đồng thời kết nối giao thương, mở rộng thị trường và lan tỏa những giá trị văn hóa bản địa kết tinh trong từng sản phẩm. Sự kiện do Bộ Nông nghiệp và Môi trường và UBND TP.HCM chỉ đạo; Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM phối hợp thực hiện. Chi cục Phát triển nông thôn TP.HCM là cơ quan tham mưu thực hiện, giữ vai trò kết nối các chủ thể OCOP, làng nghề và nguồn lực phát triển nông thôn. Trong khuôn khổ Festival sẽ diễn ra nhiều hoạt động nổi bật, như: trưng bày sản phẩm OCOP xuất khẩu, OCOP xanh, chuyển đổi số; Ngày hội livestream OCOP Việt Nam, Hội thi sản phẩm OCOP, Diễn đàn OCOP và kinh tế xanh - Net Zero, cùng các hoạt động trải nghiệm văn hóa và quảng bá du lịch nông thôn… Không chỉ là điểm hẹn giao thương, Festival còn là dịp tôn vinh tinh hoa sản vật, gìn giữ di sản làng nghề và đưa thương hiệu Việt đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước và quốc tế.