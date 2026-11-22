TP.HCM nâng chất đặc sản, sẵn sàng đón Festival OCOP Việt Nam

Không chạy theo số lượng, TP.HCM đang tập trung nâng chất lượng, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm OCOP và gắn sản phẩm với du lịch nông thôn, trước khi Festival OCOP Việt Nam 2026 diễn ra đầu tháng 12.

Chuyển sao tặng cho thành viên x1

x1 x5

x5 x10 Hoặc nhập số sao Bạn đang có: 0 sao Số sao không đủ. Nạp thêm sao Tặng sao Tặng sao Tặng sao Tặng sao thành công Bạn đã tặng 0 Cho tác giả Tặng sao không thành công Đã có lỗi xảy ra, mời bạn quay lại bài viết và thực hiện lại thao tác

Chủ đề: OCOP