Công bố Top 16 Cuộc thi Đại sứ OCOP TP.HCM mùa đầu tiên

Sau chưa đầy một tháng phát động, cuộc thi “Đại sứ OCOP TP.HCM – Hành trình lan tỏa giá trị OCOP TP.HCM năm 2026” đã nhận được 152 clip dự thi, chính thức công bố Top 16 thí sinh bước vào vòng chung kết.

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