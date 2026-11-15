Đại sứ OCOP TP.HCM: Chi hội trưởng KLIC chung sức đưa OCOP TP.HCM vươn xa

Đến với cuộc thi Đại sứ OCOP TP.HCM, bà Nương Đào - Chi hội trưởng Chi hội Sáng tạo nội dung trên nền tảng số Việt Nam (KLIC) mang theo thông điệp về vai trò kết nối, xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường cho sản phẩm OCOP.

Tham gia hành trình này, bà kỳ vọng góp sức lan tỏa những giá trị đặc trưng của địa phương đến đông đảo người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Đại sứ OCOP TP.HCM: Chi hội trưởng KLIC chung sức đưa OCOP TP.HCM vươn xa Đọc tiếp Về trang Chủ đề Trở lại chủ đề BTC

Chuyển sao tặng cho thành viên x1

x1 x5

x5 x10 Hoặc nhập số sao Bạn đang có: 0 sao Số sao không đủ. Nạp thêm sao Tặng sao Tặng sao Tặng sao Tặng sao thành công Bạn đã tặng 0 Cho tác giả Tặng sao không thành công Đã có lỗi xảy ra, mời bạn quay lại bài viết và thực hiện lại thao tác

Chủ đề: KLIC OCOP