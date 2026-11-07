Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Đi tìm đại sứ OCOP TP.HCM 2026: Muôn sắc màu cùng lan tỏa giá trị OCOP

tác giả
MINH HUỲNH
MINH HUỲNH
MINH HUỲNH

Từ giáo viên, ca sĩ, MC, diễn viên đến bà nội trợ, nghệ nhân..., cuộc thi “Đi tìm Đại sứ OCOP TP.HCM - Hành trình lan tỏa giá trị OCOP TP.HCM năm 2026” đang nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình với nhiều clip dự thi sáng tạo và giàu cảm xúc.

Mỗi thí sinh mang đến một góc nhìn, một câu chuyện và cách kể riêng về sản phẩm OCOP, từ nguồn gốc, quy trình sản xuất đến những giá trị văn hóa, dinh dưỡng, kinh tế gắn với tâm huyết của chủ thể.

Không dừng lại ở việc giới thiệu hay truyền cảm hứng, cuộc thi còn là hành trình kết nối những người yêu đặc sản bản địa, cùng góp tiếng nói quảng bá sản phẩm OCOP TP.HCM đến cộng đồng.

Là một trong những trường học có nhiều clip chất lượng dự thi, tại trường THCS Hà Huy Tập (Phường Gia Định, TP.HCM), cô Hứa Thị Diễm Trâm cho biết nhà trường rất quan tâm đến cuộc thi, vì đây là một sân chơi bổ ích cho thầy cô.

Đi tìm đại sứ OCOP TP.HCM 2026: Muôn sắc màu cùng lan tỏa giá trị OCOP - Ảnh 1.

Cô Hứa Thị Diễm Trâm phát biểu tại Lễ phát động cuộc thi Đại sứ OCOP - Ảnh: Quang Định

Qua đó, thầy cô có thêm nhiều câu chuyện về các chủ thể OCOP, làng nghề và sản phẩm bản địa đặc sắc. Những câu chuyện này sẽ truyền cảm hứng, bồi đắp cho học sinh tình yêu quê hương, làng nghề truyền thống, để mỗi em trở thành một 'đại sứ nhí' góp phần quảng bá cho OCOP TP.HCM", cô Trâm nhấn mạnh

Đồng quan điểm, ca sĩ Hà Vân cho biết trước khi bước vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, chị cũng từng là giáo viên, cũng luôn truyền tình yêu quê hương, đất nước, các làng nghề… cho các em học sinh.

Đi tìm đại sứ OCOP TP.HCM 2026: Muôn sắc màu cùng lan tỏa giá trị OCOP - Ảnh 2.

Ca sĩ Hà Vân giới thiệu về sản phẩm OCOP - Ảnh: NVCC

"Hà Vân gắn với dòng nhạc trữ tình nên những hình ảnh về dòng sông, bến nước con đò hay những hàng dừa soi bóng luôn gợi lên trong mình nhiều cảm xúc dạt dào. Đó là lý đo mà mình rất thích sử dụng các sản phẩm OCOP, đặc biệt là mật dừa nước Cần Giờ", nữ ca sĩ thích thú cho biết.

Dù bận rộn với lịch trình các chương trình truyền hình và giải trí, MC Vũ Mạnh Cường vẫn tích cực đồng hành, lan tỏa thông tin về cuộc thi Đại sứ OCOP TP.HCM.

Đi tìm đại sứ OCOP TP.HCM 2026: Muôn sắc màu cùng lan tỏa giá trị OCOP - Ảnh 3.

MC Vũ Mạnh Cường đồng hành, lan tỏa thông tin về cuộc thi Đại sứ OCOP TP.HCM

"Thành phố luôn có nhiều hoạt động ý nghĩa, và Đại sứ OCOP TP.HCM là sân chơi mà Cường đánh giá rất cao. Vì theo Cường, đó là cầu nối, để người dân có thể chung tay tiếp sức với thành phố, quảng bá các làng nghề, các sản phẩm OCOP, các dấu ấn bản đia đặc sắc giàu giá trị", nam MC nói.

Đại sứ OCOP TP.HCM năm 2026 là cuộc thi do Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM chỉ đạo, Chi cục Phát triển nông thôn TP.HCM phối hợp Báo Tuổi Trẻ tổ chức, nhằm tìm kiếm những gương mặt có khả năng truyền tải câu chuyện, giá trị và tinh thần của chương trình OCOP, góp phần đưa sản phẩm OCOP đến gần hơn với cộng đồng.

Thời gian tổ chức
- Vòng sơ khảo, nhận bài dự thi: 19-10 đến 15-11-2026.
- Công bố 16 thí sinh vào vòng chung kết: 19-11-2026.
- Thi chung kết và trao giải: 25-11-2026.

Nội dung và hình thức dự thi
Bài dự thi được thể hiện dưới dạng video clip, có thời lượng từ 3 đến dưới 5 phút, giới thiệu một sản phẩm OCOP hoặc chủ thể OCOP do thí sinh lựa chọn đồng hành.

Video cần thể hiện các nội dung chính:
- Giới thiệu ngắn gọn về bản thân.
- Giới thiệu sản phẩm OCOP hoặc chủ thể OCOP lựa chọn đồng hành.
- Kể câu chuyện gắn với sản phẩm: nguồn gốc, giá trị văn hóa, dinh dưỡng, kinh tế và thông điệp muốn lan tỏa. Trường hợp giới thiệu chủ thể OCOP, thí sinh có thể chia sẻ lý do lựa chọn, hành trình đặc biệt của chủ thể, đồng thời làm nổi bật những giá trị của sản phẩm OCOP cụ thể.
- Thể hiện hiểu biết về chương trình OCOP, lý do tham gia cuộc thi và những mong muốn khi trở thành Đại sứ OCOP TP.HCM.

Cách thức dự thi và vòng chung kết
- Mỗi thí sinh có thể gửi từ 1 đến 5 bài dự thi và hoàn thiện hồ sơ theo biểu mẫu, đúng trình tự yêu cầu của Ban tổ chức.
- Sau vòng sơ khảo, Ban giám khảo sẽ lựa chọn 16 thí sinh xuất sắc bước vào vòng chung kết. Tại đây, các thí sinh sẽ trực tiếp thể hiện phần thi trước Hội đồng Chung khảo và khán giả.
- Mỗi clip là một câu chuyện, mỗi thí sinh là một đại sứ lan tỏa. Hãy cùng chờ đón những gương mặt nổi bật và những câu chuyện truyền cảm hứng, góp phần đưa giá trị OCOP TP.HCM vươn xa.

Link thể lệ cuộc thi: https://docs.google.com/document/d/1D3xvPrzRs8ZfkHMf5NXfKw5OB7Q5na9J/edit
Link form đăng ký: https://forms.gle/jDfbfnbVdqqGPj267
Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
MINH HUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: OCOP TP.HCM

    Dòng sự kiện: Cuộc thi “Đi tìm Đại sứ OCOP TP.HCM”

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất