Đi tìm đại sứ OCOP TP.HCM 2026: Muôn sắc màu cùng lan tỏa giá trị OCOP

Mỗi thí sinh mang đến một góc nhìn, một câu chuyện và cách kể riêng về sản phẩm OCOP, từ nguồn gốc, quy trình sản xuất đến những giá trị văn hóa, dinh dưỡng, kinh tế gắn với tâm huyết của chủ thể.

Không dừng lại ở việc giới thiệu hay truyền cảm hứng, cuộc thi còn là hành trình kết nối những người yêu đặc sản bản địa, cùng góp tiếng nói quảng bá sản phẩm OCOP TP.HCM đến cộng đồng.

Là một trong những trường học có nhiều clip chất lượng dự thi, tại trường THCS Hà Huy Tập (Phường Gia Định, TP.HCM), cô Hứa Thị Diễm Trâm cho biết nhà trường rất quan tâm đến cuộc thi, vì đây là một sân chơi bổ ích cho thầy cô.

Cô Hứa Thị Diễm Trâm phát biểu tại Lễ phát động cuộc thi Đại sứ OCOP - Ảnh: Quang Định

Qua đó, thầy cô có thêm nhiều câu chuyện về các chủ thể OCOP, làng nghề và sản phẩm bản địa đặc sắc. Những câu chuyện này sẽ truyền cảm hứng, bồi đắp cho học sinh tình yêu quê hương, làng nghề truyền thống, để mỗi em trở thành một 'đại sứ nhí' góp phần quảng bá cho OCOP TP.HCM", cô Trâm nhấn mạnh

Đồng quan điểm, ca sĩ Hà Vân cho biết trước khi bước vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, chị cũng từng là giáo viên, cũng luôn truyền tình yêu quê hương, đất nước, các làng nghề… cho các em học sinh.

Ca sĩ Hà Vân giới thiệu về sản phẩm OCOP - Ảnh: NVCC

"Hà Vân gắn với dòng nhạc trữ tình nên những hình ảnh về dòng sông, bến nước con đò hay những hàng dừa soi bóng luôn gợi lên trong mình nhiều cảm xúc dạt dào. Đó là lý đo mà mình rất thích sử dụng các sản phẩm OCOP, đặc biệt là mật dừa nước Cần Giờ", nữ ca sĩ thích thú cho biết.

Dù bận rộn với lịch trình các chương trình truyền hình và giải trí, MC Vũ Mạnh Cường vẫn tích cực đồng hành, lan tỏa thông tin về cuộc thi Đại sứ OCOP TP.HCM.

MC Vũ Mạnh Cường đồng hành, lan tỏa thông tin về cuộc thi Đại sứ OCOP TP.HCM

"Thành phố luôn có nhiều hoạt động ý nghĩa, và Đại sứ OCOP TP.HCM là sân chơi mà Cường đánh giá rất cao. Vì theo Cường, đó là cầu nối, để người dân có thể chung tay tiếp sức với thành phố, quảng bá các làng nghề, các sản phẩm OCOP, các dấu ấn bản đia đặc sắc giàu giá trị", nam MC nói.

Đại sứ OCOP TP.HCM năm 2026 là cuộc thi do Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM chỉ đạo, Chi cục Phát triển nông thôn TP.HCM phối hợp Báo Tuổi Trẻ tổ chức, nhằm tìm kiếm những gương mặt có khả năng truyền tải câu chuyện, giá trị và tinh thần của chương trình OCOP, góp phần đưa sản phẩm OCOP đến gần hơn với cộng đồng.