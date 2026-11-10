Đại sứ OCOP TP.HCM 2026: Dừa bonsai Thanh Tùng - OCOP 3 sao

Đó không chỉ là một sản phẩm cây cảnh, mà còn là thành quả của niềm đam mê, sự sáng tạo và hành trình khởi nghiệp mà chủ thể OCOP cùng gia đình đã kiên trì theo đuổi từ năm 2019.

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Chủ đề: OCOP bonsai