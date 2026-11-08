Đại sứ OCOP TP.HCM 2026: Độc đáo anh chủ 'bột rau má'

Vừa làm "chủ thể" OCOP 4 sao của sản phẩm bột rau má, vừa làm diễn viên có lượng fan hâm mộ không nhỏ, Trần Chí Nghĩa mang gì đến sân chơi Đại sứ OCOP TP.HCM mùa đầu tiên?

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