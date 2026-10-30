Đại sứ OCOP TP.HCM chào đón cô giáo đầu tiên ứng cử

Đưa trà lêkima Đất Đỏ vào chương trình OCOP TP.HCM, cô giáo Mai Thị Huế mong muốn mang những sản phẩm OCOP đến gần hơn với cộng đồng, lan tỏa giá trị nông sản quê hương và góp phần truyền cảm hứng tự hào sản phẩm Việt đến thế hệ trẻ.

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Chủ đề: OCOP