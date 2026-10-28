Khởi động chương trình ‘Chuyển động OCOP TP. Hồ Chí Minh năm 2026’

Logo Chương trình truyền hình Chuyển động OCOP TP. Hồ Chí Minh

Chương trình cũng chú trọng cập nhật các chính sách, chia sẻ kinh nghiệm và kết nối các chủ thể OCOP với thị trường trên kênh truyền hình, báo chí và nền tảng truyền thông số. Qua đó, nhằm lan tỏa hoạt động truyền thông sản phẩm OCOP TP. Hồ Chí Minh.

Đưa câu chuyện OCOP đến gần hơn với cộng đồng

Nhằm đẩy mạnh thông tin tuyên truyền và nâng cao sức lan tỏa của chương trình "Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn TP.HCM", đồng thời góp phần đưa chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế nông thôn đi vào thực tiễn, Chi cục Phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh) phối hợp Báo điện tử Tuổi Trẻ triển khai chương trình "Chuyển động OCOP TP. Hồ Chí Minh năm 2026".

Theo kế hoạch, chương trình Chuyển động OCOP năm 2026 được thực hiện từ tháng 10 đến tháng 12 với 3 chương trình, thời lượng từ 15 - 20 phút mỗi chương trình; lan tỏa trên các kênh truyền hình, báo chí và nền tảng truyền thông số phù hợp.

Chương trình được thiết kế với nội dung đa dạng, tạo nên nhiều góc tiếp cận khác nhau về sản phẩm và hoạt động phát triển OCOP như: cập nhật các chủ trương, chính sách mới liên quan đến phát triển Chương trình OCOP TP. Hồ Chí Minh; giới thiệu mô hình sản xuất, sản phẩm OCOP tiêu biểu của thành phố.

Chương trình được thiết kế với nội dung đa dạng như: cập nhật các chủ trương, chính sách mới liên quan đến phát triển Chương trình OCOP TP. Hồ Chí Minh; giới thiệu mô hình sản xuất, sản phẩm OCOP tiêu biểu của thành phố

Phóng sự chuyên đề về câu chuyện khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của các chủ thể OCOP; phân tích, nhận định của cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến xây dựng và phát triển sản phẩm OCOP.

Theo đó, cấu trúc chương trình gồm: "Điểm tin OCOP" cập nhật những hoạt động nổi bật, chủ trương và chính sách mới của Trung ương, Thành phố liên quan đến phát triển sản phẩm OCOP.

Đây là kênh thông tin giúp các chủ thể sản xuất, kinh doanh và người dân nắm bắt định hướng, yêu cầu mới, từ đó chủ động thích ứng trong quá trình phát triển sản phẩm.

"OCOP và đời sống" giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu, mô hình sản xuất hiệu quả, đồng thời phản ánh những tác động của OCOP đối với phát triển kinh tế nông thôn và đời sống người dân.

Qua những câu chuyện thực tế, chương trình góp phần cho thấy vai trò của việc phát huy lợi thế địa phương, tổ chức sản xuất phù hợp và nâng cao giá trị sản phẩm trong tạo sinh kế, phát triển kinh tế.

Chương trình Chuyển động OCOP TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại và tiêu thụ sản phẩm OCOP

"Phóng sự chuyên đề" tập trung khai thác câu chuyện sản phẩm, câu chuyện chủ thể và hành trình xây dựng, phát triển thương hiệu.

Những mô hình hay, cách làm hiệu quả và kinh nghiệm thực tiễn sẽ được phản ánh sinh động, qua đó lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và khát vọng đưa sản phẩm địa phương vươn xa.

"Góc nhìn chuyên gia và tọa đàm" tạo không gian trao đổi, phân tích các vấn đề đang được quan tâm trong phát triển OCOP.

Các nội dung bàn thảo xoay quanh vấn đề xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế, đánh giá và phân hạng sản phẩm theo Bộ tiêu chí OCOP, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và liên kết chuỗi giá trị…

"Góc nhìn chuyên gia và tọa đàm" tạo không gian trao đổi, phân tích các vấn đề đang được quan tâm trong phát triển OCOP

Lan tỏa chương trình OCOP

Một trong những mục tiêu quan trọng của Chuyển động OCOP TP. Hồ Chí Minh là tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, các chủ thể OCOP với hệ thống phân phối, đối tác thương mại và người tiêu dùng.

Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh tham quan gian hàng trừng bày sản phẩm OCOP tại sự kiện Quảng bá, kết nối giao thương sản phẩm OCOP TP. Hồ Chí Minh năm 2025 diễn ra tháng 11 năm 2025

Thông qua việc lựa chọn, giới thiệu những sản phẩm và mô hình tiêu biểu, chương trình góp phần giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn về giá trị sản phẩm, đồng thời tạo thêm cơ hội để các chủ thể quảng bá thương hiệu, tiếp cận đối tác và tìm kiếm hướng phát triển phù hợp.

Những câu chuyện về quá trình khởi nghiệp, cải tiến quy trình sản xuất, ứng dụng công nghệ hay xây dựng thương hiệu cũng có thể trở thành kinh nghiệm tham khảo cho các chủ thể đang từng bước tham gia và phát triển trong chương trình.

Với định hướng truyền thông thường xuyên, có trọng tâm và gắn với nhu cầu thực tiễn, Chuyển động OCOP TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về ý nghĩa, giá trị của Chương trình OCOP; thúc đẩy hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại và tiêu thụ sản phẩm; từng bước tăng cường liên kết giữa sản xuất, chế biến, phân phối và tiêu dùng.

Ông Vũ Ngọc Đăng, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn TP. Hồ Chí Minh thông tin, chương trình hoạt động truyền thông cho Chuyển động OCOP không chỉ là câu chuyện về những sản phẩm đặc trưng, mà còn là hành trình kết nối con người, tri thức, thị trường và các nguồn lực phát triển.

Qua từng câu chuyện được kể, chương trình góp phần lan tỏa giá trị OCOP TP. Hồ Chí Minh, hướng đến một hệ sinh thái OCOP chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững.