Lộ diện ứng viên đầu tiên của Đại sứ OCOP TP.HCM

"Đằng sau mỗi sản phẩm là biết bao công sức, tâm huyết và sự cần mẫn của người nông dân. Mong rằng sẽ có thêm nhiều người biết đến, yêu quý và lựa chọn những sản phẩm do chính người Việt làm ra" - MC Anh Đào cùng sản phẩm OCOP TP.HCM 4 sao "Tỏi đen T.P Food".

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