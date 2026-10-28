Nhạc sĩ Hoàng Luân lan tỏa sản phẩm OCOP 4 sao tỏi đen của TP.HCM

Đằng sau mỗi sản phẩm là câu chuyện về mồ hôi, công sức qua bao năm vất vả để đổi lấy sự đón nhận của người tiêu dùng. Đó không chỉ là thành quả lao động, mà còn là giá trị truyền thống văn hóa Việt Nam được gửi gắm trong từng sản phẩm.

Nhạc sĩ - Ca sĩ Hoàng Luân đưa OCOP 4 sao tỏi đen của TP.HCM đến gần hơn với công chúng - Thực hiện: Hoàng Luân - Khánh Ly - Quang Vinh - Trần Huy Đọc tiếp Về trang Chủ đề Trở lại chủ đề BTC

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