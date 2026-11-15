Đại sứ OCOP TP.HCM: Tổng đạo diễn Lữ Vân lan tỏa giá trị mật dừa nước

Góp mặt trong Cuộc thi Đại sứ OCOP TP.HCM, tổng đạo diễn - nhà sản xuất Lữ Vân lựa chọn giới thiệu mật dừa nước, qua đó mong muốn lan tỏa những giá trị đặc trưng của sản phẩm OCOP và đưa đặc sản bản địa đến gần hơn với người tiêu dùng.

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