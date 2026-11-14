Nữ giám đốc làm chủ công nghệ nuôi trồng đông trùng hạ thảo đạt chuẩn OCOP

Bà Cao Thị Hồng Vân, Giám đốc Công ty TNHH nuôi trồng nấm Hòa Long giới thiệu nấm đông trùng hạ thảo đến khách hàng tại một sự kiện. Ảnh: An Nhiên

Bén duyên với dược liệu quý

Xuất phát từ đam mê nghiên cứu khoa học và mong muốn tạo ra sản phẩm chăm sóc sức khỏe cộng đồng, bà Cao Thị Hồng Vân, người sáng lập Công ty TNHH Nuôi trồng nấm Hòa Long, đã đã tự tìm tòi, học hỏi và hợp tác với các chuyên gia công nghệ sinh học để làm chủ quy trình nuôi trồng đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris - loại dược liệu quý giá cho sức khỏe.

Bà Vân kể lại: "Năm 2015, tôi mày mò đi học nghề trồng nấm đông trùng tại TP.HCM và Hà Nội. Tiếp đó là học quy trình về cách giữ, nhân và sử dụng giống Cordyceps Militaris trường Đại học Nông Lâm TPHCM.

Vừa làm vừa tự rút ra kinh nghiệm, vừa sáng tạo, mô hình nuôi trồng nấm đông trùng hạ thảo hoàn thiện, sản phẩm đảm bảo dưỡng chất".

Với số vốn ban đầu chỉ 500 triệu đồng và diện tích sản xuất vỏn vẹn 100 m², bà đã đầu tư xây dựng khu nuôi trồng chế biến khép kín, gồm phòng diệt khuẩn, phòng nuôi, máy hấp, tủ cấy cùng nhiều trang thiết bị máy móc hiện đại để sản xuất đông trùng hạ thảo theo hướng hữu cơ.

Chia sẻ về kỹ thuật nuôi trồng, bà Vân cho biết, để có được sản phẩm tốt, yếu tố quan trọng là phải đảm bảo môi trường tuyệt đối an toàn; kiểm soát ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm đúng kỹ thuật cùng các thông số của nguyên liệu đầu vào theo hướng hữu cơ.

Nguyên liệu đầu vào chủ yếu gồm gạo nếp huyết rồng, nước cốt thịt bò, nước cốt dừa, bột nhộng tằm, nước giá đỗ, nước khoai tây và các vitamin tổng hợp.

Nhờ sự tỉ mỉ, kiểm soát chặt chẽ trong quy trình sản xuất mà các sản phẩm đông trùng hạ thảo của nhiều người tin dùng. Sau hơn 10 năm hoạt động, đến nay, Công ty TNHH nuôi trồng Nấm Hòa Long của bà Vân đã đi vào ổn định, sản phẩm nấm đông trùng của công ty đã có mặt khắp cả nước.

Nhà xưởng mở rộng 1000m², trung bình một năm, sản lượng có thể đạt 1-2 tấn nấm đông trùng hạ thảo tươi, tương đương 120kg nấm đông trùng khô. Giá bán hiện nay của nấm đông trùng hạ thảo khô đạt 50 triệu đồng/kg.

Hiện nay, công ty có 8 sản phẩm từ nấm đông trùng hạ thảo đạt chứng nhận OCOP. Cụ thể, có 6 sản phẩm đạt OCOP 4 sao như: đông trùng hạ thảo Cordy's, đông trùng hạ thảo Cordy's silk, ngũ cốc đông trùng hạ thảo Cosee, viên nang đông trùng hạ thảo Hòa Long, mật ong đông trùng hạ thảo Corhone và trà hoa đông trùng hạ thảo Cordry's Tea; cùng 2 sản phẩm đạt OCOP 3 sao là rượu đông trùng hạ thảo Club và rượu đông trùng hạ thảo Daragon.

Nhờ chất lượng ổn định, các sản phẩm công ty đã được phân phối rộng rãi khắp cả nước.

Bà Vân với các sản phẩm từ nấm đông trùng hạ thảo. Ảnh: An Nhiên

Hành trình xây dựng thương hiệu OCOP

Với mục tiêu xây dựng thương hiệu bền vững, bà Vân tập trung vào ba việc: chuẩn hóa chất lượng ngay từ đầu, giữ quy trình nghiêm ngặt, và luôn đặt an toàn thực phẩm lên trên hết ở khâu nguyên liệu đầu vào lẫn chế biến.

Theo bà, từ chọn nguyên liệu, nuôi trồng, chế biến đến đóng gói, vận chuyển, công đoạn nào cũng phải đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

Sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo của Công ty TNHH nuôi trồng nấm Hòa Long được sản xuất theo tiêu chuẩn HACCP và được chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Thương hiệu nấm Hòa Long cũng đã được chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm.

Không chỉ nghiên cứu về cách trồng, bà Vân còn thành công trong việc nhân giống tế bào nấm đông trùng hạ thảo, giúp chủ động sản xuất và tạo được nguồn giống phù hợp với môi trường nuôi.

"Sau khi đạt OCOP, để nâng tầm thương hiệu và mở rộng, chúng tôi tiếp tục hoàn thiện nhận diện thương hiệu từ logo, bao bì, màu sắc đến khẩu hiệu.

Đồng thời mở rộng kênh phân phối qua đại lý, siêu thị, thương mại điện tử và các điểm bán quà tặng du lịch. Làm sản phẩm chất lượng chính là cách làm thương hiệu bền vững", bà Hồng Vân chia sẻ.

Phòng nuôi trồng nấm đông trùng hạ thảo tại Công ty TNHH nuôi trồng nấm Hòa Long. Ảnh: An Nhiên

Đánh giá về mô hình nuôi cấy đông trùng hạ thảo của bà Cao Thị Hồng Vân, ông Hồ Nguyên Nhật, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Long, TP.HCM cho biết: "Đây là mô hình điển hình về ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Doanh nghiệp tạo nên các sản phẩm chất lượng với 8 sản phẩm đạt chuẩn OCOP, góp phần nâng tầm giá trị nông sản địa phương.

Kết quả đáng ghi nhận là bà Cao Thị Hồng Vân đạt danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023. Nữ doanh nhân còn có tấm lòng vì cộng đồng. Bà nhiệt tình hỗ trợ, tạo điều kiện làm ăn cho nhiều công nhân tại địa phương có việc làm, tích cực tham gia công tác thiện nguyện, đóng góp phúc lợi xã hội".

Với bà Cao Thị Hồng Vân, mỗi sản phẩm của công ty không chỉ là quá trình ứng dụng khoa học vào nguồn dược liệu tự nhiên, mà còn là tâm huyết và cam kết về chất lượng đưa sản phẩm chất lượng đến với người tiêu dùng.