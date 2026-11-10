Không chỉ mang đến trải nghiệm ẩm thực gần gũi, câu chuyện còn góp phần lan tỏa giá trị của chương trình OCOP, tôn vinh tâm huyết và nỗ lực của các chủ thể trong việc gìn giữ, phát triển những sản phẩm đặc trưng của địa phương, qua đó nâng cao giá trị và khẳng định vị thế nông sản Việt.

Đại sứ OCOP TP.HCM: Hấp dẫn mâm cơm OCOP của người mẫu - diễn viên Đoàn Bảo Ân