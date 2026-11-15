Đại sứ OCOP TP.HCM: Á hậu Bùi Khánh Linh - Từ yêu ruộng đồng đến lan tỏa sản phẩm OCOP

Sinh ra trong gia đình làm nông, Á hậu Bùi Khánh Linh thấu hiểu giá trị của lao động và hành trình làm nên những sản phẩm nông nghiệp. Với cô, đồng hành cùng OCOP TP.HCM không chỉ là quảng bá sản phẩm đặc trưng mà còn góp phần lan tỏa tình yêu quê hương và tôn vinh những người làm ra giá trị từ đất.

Đại sứ OCOP TP.HCM: Á hậu Bùi Khánh Linh - Từ tình yêu ruộng đồng đến khát vọng lan tỏa OCOP - Thực hiện: Khánh Linh Đọc tiếp Về trang Chủ đề Trở lại chủ đề BTC

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Chủ đề: OCOP