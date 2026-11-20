Festival OCOP Việt Nam 2026 quy tụ các sản phẩm OCOP đặc trưng từ nhiều địa phương trên cả nước - Ảnh: BTC

Chỉ còn khoảng nửa tháng nữa, Festival OCOP Việt Nam 2026 sẽ chính thức khai mạc tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TP.HCM), diễn ra từ ngày 3 đến 6-12.

Theo ban tổ chức Festival OCOP Việt Nam 2026, không gian trưng bày OCOP TP.HCM được định hướng trở thành điểm nhấn giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, giá trị văn hóa, ngành nghề truyền thống và sức sáng tạo của các chủ thể OCOP trên địa bàn thành phố.

Điểm nhấn của không gian là mô hình chợ Bến Thành thu nhỏ, tái hiện hình ảnh một biểu tượng văn hóa, thương mại lâu đời của TP.HCM. Mô hình gợi nhắc ký ức đô thị và nhịp sống giao thương của thành phố, đồng thời thể hiện sự giao thoa giữa các vùng văn hóa.

Cùng với đó, không gian được bố trí thành 4 khu vực giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, tinh hoa làng nghề và hoạt động tạo tác, trình diễn sản phẩm.

Tại khu vực gốm sứ Bình Dương, các sản phẩm được giới thiệu là kết tinh của đất, nước, lửa cùng bàn tay và sự sáng tạo của người thợ. Bên cạnh giá trị của nghề thủ công truyền thống, các sản phẩm còn thể hiện sự đổi mới trong thiết kế, công năng và ứng dụng, đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ ngày càng đa dạng của thị trường.

Phối cảnh không gian trưng bày và trải nghiệm sản phẩm OCOP TP.HCM tại Festival OCOP Việt Nam 2026 - Ảnh: BTC - Ảnh: BTC

Không gian OCOP TP.HCM được thiết kế với nhiều khu vực trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng và tinh hoa làng nghề - Ảnh: BTC

Trong khi đó, không gian sơn mài Tương Bình Hiệp giới thiệu nghề thủ công truyền thống đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, được kế thừa và lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Đáng chú ý, khu vực tạo tác, trình diễn làng nghề và sản phẩm OCOP sẽ có các hoạt động chế tác thủ công mỹ nghệ, trình diễn nghề truyền thống và trải nghiệm văn hóa. Qua đó, khách tham quan có thể trực tiếp quan sát quy trình làm ra sản phẩm, cảm nhận sự khéo léo và tâm huyết của nghệ nhân.

Không chỉ giới thiệu thành phẩm, hoạt động trình diễn còn giúp công chúng hiểu hơn về kỹ thuật, giá trị nghề truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ, đưa các làng nghề đến gần hơn với người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ.

Các khu vực trưng bày được bố trí nhằm giới thiệu sản phẩm OCOP và giá trị văn hóa đặc trưng của TP.HCM - Ảnh: BTC

Theo ban tổ chức, sau quá trình sắp xếp, mở rộng địa giới hành chính, TP.HCM có thêm điều kiện kết nối lợi thế công nghiệp, thương mại, dịch vụ với tiềm năng nông nghiệp, làng nghề và tài nguyên du lịch của các khu vực.

Vì vậy, không gian OCOP TP.HCM không chỉ hướng đến hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm mà còn được thiết kế như một điểm đến trải nghiệm, nơi câu chuyện về vùng đất, con người và nghề truyền thống được tái hiện.

Thông qua việc kết hợp trưng bày sản phẩm với trình diễn và trải nghiệm làng nghề, ban tổ chức kỳ vọng không gian OCOP TP.HCM sẽ góp phần giới thiệu hình ảnh một thành phố năng động, sáng tạo, đồng thời gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống, đưa sản phẩm mang dấu ấn địa phương đến gần hơn với thị trường trong nước và quốc tế.